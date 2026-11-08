Șeful NATO spune că plănuiește să se îmbete cu Zelenski după încheierea războiului

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, are deja o idee despre cum ar putea sărbători sfârșitul războiului alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Mark Rutte și Volodimir Zelenski Foto: NATO

Într-o emisiune a televiziunii olandeze Pauw&De Wit, Rutte a spus că vrea ca el și liderul ucrainean să se îmbete „criță“ pe vârful unui munte din Elveția.

„Ne vom îmbăta bine undeva în Alpii elvețieni. Ne vom așeza pe un vârf și vom bea până ne vom face praf. Acesta este planul nostru“, a declarat șeful NATO.

Rutte a spus că i-a promis lui Zelenski să aducă vin roșu la o astfel de întâlnire. El a adăugat că președintele ucrainean și-a exprimat și el dorința de a se odihni în munții elvețieni după încheierea războiului și că dorește să-l vadă pe Zelenski fără prezența permanentă a unei numeroase echipe de pază.

Secretarul general al NATO a subliniat că îl respectă sincer pe liderul ucrainean și că cei doi sunt în contact permanent și se consultă în fiecare săptămână.

Prezentatorul emisiunii a amintit, înaintea întrebării adresate lui Rutte, că Zelenski și fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, ar fi promis și ei, la un moment dat, că vor merge împreună la pescuit după război.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, consideră că războiul dintre Rusia și Ucraina se va încheia, cel mai probabil, printr-un acord negociat, nu printr-o victorie categorică a uneia dintre părți. Oficialul a avertizat însă că Moscova va dispune în continuare de o armată numeroasă după încetarea luptelor, iar trupele ruse vor putea reprezenta o amenințare pentru alte state europene. Rutte a subliniat, totodată, că Statele Unite rămân indispensabile pentru apărarea Europei, anunță Kyiv Post.

„Acest gen de războaie se încheie întotdeauna cu un acord de pace, care este adesea un fel de compromis”, a spus Rutte, citat de Bloomberg. Șeful NATO a avertizat însă că încheierea luptelor din Ucraina nu va elimina amenințarea reprezentată de Rusia pentru restul Europei. În prezent, o mare parte a trupelor ruse este angajată pe frontul ucrainean, dar, după încetarea războiului, Moscova va dispune în continuare de o armată numeroasă. Rutte a afirmat că discută în fiecare săptămână cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și și-a exprimat admirația față de acesta. Totodată, a subliniat importanța unei relații de colaborare între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.

Trupele ruse care luptă în Ucraina reprezintă, în prezent, o amenințare mai puțin imediată pentru alte state europene, tocmai pentru că sunt concentrate pe frontul ucrainean. Situația s-ar putea schimba însă după încheierea conflictului, a avertizat secretarul general al NATO.