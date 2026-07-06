Trump se întâlnește cu Zelenski la summitul NATO din Turcia pentru a discuta planul de încetare a războiului

Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul vizitei sale de săptămâna aceasta în Turcia, unde participă la summitul NATO, pentru a lansa o nouă inițiativă de încetare a războiului din Ucraina, a declarat duminică un oficial american de rang înalt.

Trump urmează să sosească la summit marți. Prima sa întrevedere va fi cu gazda evenimentului, președintele turc Tayyip Erdogan. De asemenea, Trump se va întâlni cu președintele sirian, Ahmed al-Sharaa, și va susține o conferință de presă, a anunțat Casa Albă.

Un oficial american de rang înalt, care a oferit presei detalii despre această deplasare sub protecția anonimatului, a precizat că Trump se va întâlni miercuri cu Zelenski pentru a discuta despre „modul în care putem pune capăt războiului”.

„Linia frontului a înghețat clar în ultimele luni, iar niciuna dintre părți nu înregistrează progrese semnificative”, a declarat oficialul, citat de Reuters. „Președintele simte o urgență reală de a încerca să oprească acest conflict.”

De asemenea, Trump le va cere aliaților din NATO să își majoreze cheltuielile pentru apărare, a menționat oficialul. „Va transmite acest mesaj personal”, a adăugat el.

În cadrul summitului vor fi anunțate acorduri în domeniul apărării în valoare de miliarde de dolari, a mai spus oficialul, fără a oferi însă alte detalii.

Oficialii europeni declară că speră ca relațiile solide ale lui Trump cu Erdogan și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, să asigure desfășurarea fără probleme a summitului. Totuși, europenii rămân rezervați din cauza tensiunilor transatlantice persistente provocate de războiul din Iran și de criticile frecvente ale președintelui american la adresa NATO.

Trump s-a plâns că membrii NATO nu s-au implicat mai mult pentru a sprijini Statele Unite în războiul americano-israelian împotriva Iranului.

Sâmbătă, liderul american a avut o discuție telefonică de 90 de minute cu președintele rus, Vladimir Putin, oferindu-se să ajute la găsirea unei soluții pentru războiul din Ucraina, a declarat consilierul de la Kremlin, Iuri Ușakov, în comentarii făcute publice duminică dimineața.

În trecut, Trump și-a exprimat regretul față de numărul mare de decese și de distrugerile masive suferite de ambele părți ale conflictului. În ultimele luni, Ucraina a reușit să încetinească sau să oprească avansul Rusiei și să pună mai multă presiune pe Putin.

Oficialul american de rang înalt a menționat că este probabil ca Trump să reia discuțiile cu Putin după ce va vorbi cu Zelenski.

Luna trecută, Zelenski a solicitat o întrevedere directă, între patru ochi, cu Putin, însă liderul de la Kremlin a refuzat.

Rusia a transmis că orice soluție trebuie să includă preluarea controlului total de către Moscova asupra regiunii Donbas din Ucraina. Ucraina respinge ferm această pretenție.