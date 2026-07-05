Zelenski i-a cerut lui Trump „determinare americană” pentru încheierea războiului cu Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în contextul sărbătorii de 4 iulie, și i-a cerut „determinare americană” pentru a contribui la încheierea războiului cu Rusia, care durează de peste patru ani.

Zelenski a descris discuția drept una „foarte bună”, precizând că cei doi lideri au abordat situația de pe linia frontului, relatează Reuters.

„Există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război, iar determinarea americană va avea o semnificație crucială”, a declarat președintele ucrainean.

Acesta a adăugat că el și Trump au convenit să continue dialogul în cadrul summitului NATO din Turcia, programat să aibă loc săptămâna viitoare în Turcia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit, de asemenea, Statelor Unite pentru sprijinul acordat pe întreaga durată a conflictului, dar și „inimilor americane” care s-au gândit la viitorul Ucrainei și au prețuit libertatea în întreaga lume.

Ca gest simbolic de recunoștință, unul dintre cele mai cunoscute monumente din Kiev, statuia Motherland Monument, înaltă de 62 de metri și reprezentând o femeie războinic pe malul fluviului Nipru, a fost iluminată pe timpul nopții în culorile drapelului american.