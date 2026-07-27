Președintele Nicușor Dan a numit 268 de noi judecători și procurori. Aceștia își preiau funcțiile de la 1 august

Președintele Nicușor Dan a semnat luni, 27 iulie, decretele de numire în funcție a judecătorilor și procurorilor care au promovat examenul de capacitate desfășurat în perioada decembrie 2025 – iunie 2026. Numirile intră în vigoare de la 1 august.

În total, este vorba despre 268 de magistrați: 172 de judecători și 96 de procurori.

Noii judecători au fost repartizați la instanțe din București și din numeroase județe ale țării, printre care Brașov, Cluj, Dolj, Iași, Prahova, Timiș, Bacău, Argeș, Constanța, Maramureș, Bihor, Sibiu, Mureș și Satu Mare. Lista cuprinde atât judecătorii din marile centre urbane, cât și instanțe din orașe mai mici.

O parte dintre noii magistrați își vor desfășura activitatea la judecătoriile celor șase sectoare ale Capitalei, în timp ce restul au fost repartizați la instanțe din întreaga țară.

În cazul procurorilor, cele 96 de numiri vizează parchete de pe lângă judecătorii din București și din zeci de localități din țară, între care Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Ploiești, Oradea, Constanța, Baia Mare, Sibiu, Arad și Bacău.

Ce este examenul de capacitate

Examenul de capacitate este examenul prin care sunt verificate cunoștințele teoretice și practice ale judecătorilor și procurorilor stagiari, înainte ca aceștia să devină magistrați definitivi. Este organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii.

Examenul cuprinde probe scrise și orale. La probele scrise, candidații sunt testați la drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal, inclusiv prin rezolvarea unor spețe și redactarea unor lucrări practice. Probele orale vizează aceleași materii, precum și dreptul constituțional, organizarea judiciară și Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor.

Cei 268 de magistrați numiți prin decretele semnate luni de președintele Nicușor Dan au promovat examenul de capacitate organizat în perioada decembrie 2025 – iunie 2026 și își vor prelua funcțiile începând cu 1 august.