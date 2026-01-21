Gest neașteptat la Davos: șefa BCE a părăsit sala în timpul unui discurs critic la adresa Europei

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avut un gest neașteptat la Forumul Economic Mondial de la Davos, părăsind un dineu oficial în timpul unui discurs extrem de critic la adresa Europei susținut de secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick. Momentul a fost marcat de huiduieli din sală, iar organizatorii au decis să pună capăt evenimentului înainte de servirea desertului.

Potrivit unor persoane familiarizate cu incidentul, Christine Lagarde a ieșit din sală în timp ce Howard Lutnick critica dur Europa, într-un pasaj care a provocat reacții ostile din partea invitaților. În timpul cinei de marți seara, discursul oficialului american a fost întâmpinat cu huiduieli, au relatat participanți la eveniment.

Cina a fost găzduită de Larry Fink, directorul general al BlackRock și copreședinte al Forumului Economic Mondial, și a reunit câteva sute de invitați, printre care lideri de stat și alți demnitari de rang înalt. După izbucnirea huiduielilor și plecarea mai multor participanți, Fink a decis să încheie dineul înainte de desert.

Potrivit Financial Times, mai mulți participanți au descris atmosfera drept tensionată, cu „huiduieli generalizate” și apeluri repetate la calm din partea lui Larry Fink, în încercarea de a detensiona situația.

Mesajul lui Lutnick: „Capitalismul are un nou șerif”

Reacțiile vin în contextul unui articol publicat marți de Howard Lutnick, în care acesta a transmis un mesaj tranșant la adresa elitelor globale. „Nu mergem la Davos pentru a menține status quo-ul. Mergem pentru a-l confrunta direct. Suntem aici, la Davos, pentru a clarifica un lucru: odată cu președintele Trump, capitalismul are un nou șerif”, a scris oficialul american.

Tensiuni tot mai mari între SUA și Europa

Incidentul are loc pe fondul unor tensiuni crescânde între Statele Unite și liderii europeni, alimentate și de solicitarea președintelui american Donald Trump ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei, teritoriu care aparține Regatului Danemarcei. Propunerea a stârnit o opoziție fermă și emoțională din partea Europei.

Donald Trump urmează să se adreseze miercuri participanților la reuniunea anuală a elitelor globale de la Davos, într-un context diplomatic deja marcat de controverse și reacții puternice.