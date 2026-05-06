Beijingul pregătește un tren de mare viteză sub apă. 170 de km dintre două orașe vor fi parcurși în doar 40 de minute

China are în plan unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură din lume: construirea unei linii feroviare de mare viteză subacvatice, care va traversa Strâmtoarea Bohai și va lega orașele Dalian și Yantai.

Proiectul prevede realizarea unui tunel submarin prin Marea Bohai, în care trenurile ar urma să circule cu viteze de până la 250 de kilometri pe oră. Scopul principal este reducerea semnificativă a timpului de călătorie, în special pentru transportul comercial și de pasageri, notează Mirror.

În prezent, distanța dintre cele două orașe este parcursă fie ocolind pe uscat, ceea ce durează aproximativ șase ore cu mașina, fie pe mare, cu feribotul, unde călătoria poate ajunge la opt ore. Odată finalizat tunelul, traseul ar putea fi parcurs în doar 40 de minute, ceea ce ar reprezenta o schimbare majoră pentru mobilitatea din regiune.

Costul proiectului este estimat între 220 și 300 de miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 28–41 de miliarde de euro, ceea ce îl plasează printre cele mai costisitoare proiecte de infrastructură din lume. Provocările tehnice sunt semnificative, în special în ceea ce privește realizarea unei structuri complet impermeabile și asigurarea unui sistem eficient de ventilație într-un mediu subacvatic.

Tunelul ar urma să fie construit cu trei galerii paralele, două destinate circulației trenurilor și una centrală pentru intervenții de urgență și lucrări de întreținere. De asemenea, proiectul trebuie să țină cont de riscurile seismice și de complexitatea geologică a zonei, motiv pentru care sunt prevăzute sisteme avansate de monitorizare, senzori pentru detectarea eventualelor scurgeri și centre de control moderne.

Autoritățile chineze intenționează să integreze această linie în rețeaua națională de trenuri de mare viteză, astfel încât călătorii să poată continua traseele fără a schimba garnitura. În plus, trenurile vor fi echipate cu tehnologii moderne, inclusiv sisteme de monitorizare în timp real și mentenanță predictivă.

Proiectul se află în prezent în faza de planificare și evaluare tehnică, iar estimările arată că linia feroviară subacvatică ar putea deveni operațională în jurul anului 2035. Pe lângă impactul asupra transportului, investiția este văzută și ca un motor economic important, care ar putea genera mii de locuri de muncă în regiune.