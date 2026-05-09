Europa ar putea avea o rețea feroviară de mare viteză comparabilă cu transportul aerian. Cei 22.000 de kilometri vor conecta 39 de orașe

Un proiect ar putea schimba radical modul în care europenii călătoresc în următoarele decenii. Organizația 21st Europe, cu sediul la Copenhaga, propune realizarea unei rețele feroviare de mare viteză denumită Starline, care ar urma să conecteze 39 de destinații din Europa, inclusiv orașe din Regatul Unit, Turcia și Ucraina, până în anul 2040.

Potrivit inițiatorilor, infrastructura ar funcționa asemenea unui sistem de metrou la scară continentală și ar transforma actuala rețea feroviară europeană, considerată în prezent fragmentată, inegală și adesea lentă.

„Un sistem feroviar cu adevărat integrat nu mai este doar o chestiune de confort, ci o necesitate strategică pentru reziliența Europei în secolul XXI”, au transmis autorii proiectului, conform Euronews.

Pentru a ilustra conceptul, 21st Europe a publicat o hartă care arată cum orașe precum Dublin, Kiev, Helsinki sau Lisabona ar putea fi conectate prin noua rețea.

„Conceput ca un sistem de metrou, Starline schimbă modul în care europenii își percep propriul continent – nu ca pe o colecție de capitale îndepărtate, ci ca pe o rețea unică, rapidă și interconectată, unde fiecare legătură, fie pentru pasageri, fie pentru mărfuri, este ușor accesibilă”, mai precizează think tank-ul.

Viteze de până la 400 km/h

Rețeaua Starline ar urma să aibă o lungime totală de aproximativ 22.000 de kilometri, iar trenurile ar circula cu viteze cuprinse între 300 și 400 km/h, ceea ce ar face sistemul cu circa 30% mai rapid decât actualele opțiuni de transport rutier și feroviar.

Un exemplu oferit de inițiatori arată că ruta Helsinki – Berlin ar putea fi parcursă în puțin peste cinci ore, față de aproximativ o zi în prezent.

De asemenea, traseul Kiev – Berlin, care presupune acum o călătorie de noapte, ar deveni o conexiune rapidă și predictibilă, iar ruta Milano – München s-ar transforma într-o legătură de mare frecvență între două dintre cele mai importante centre economice europene.

Vagoane fără clase, dar organizate pe nevoi

Un alt element inovator al proiectului este organizarea garniturilor. În locul claselor tradiționale, vagoanele ar urma să fie împărțite în zone dedicate diferitelor tipuri de călători: spații liniștite pentru lucru, compartimente pentru familii sau zone de relaxare.

Trenurile Starline ar avea o culoare albastru închis ușor de recunoscut, iar stațiile ar urma să fie construite în apropierea marilor orașe și conectate direct la sistemele locale de transport public.

Finanțare publică și operare națională

Potrivit 21st Europe, proiectul ar urma să fie finanțat din fonduri publice și operat de companii feroviare naționale autorizate.

Inițiatorii susțin că există o cerere clară pentru un astfel de sistem.

„Dorința pentru călătorii deschise și accesibile este clară. Cu toate acestea, în prezent, transportul transfrontalier rămâne fragmentat, lent și costisitor”, au transmis autorii propunerii.