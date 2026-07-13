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Atac masiv rusesc cu drone asupra Ucrainei. Odesa și Zaporojie, lovite în timpul nopții. Copii și vârstnici, printre răniți

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Război în Ucraina
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Rusia a lansat în noaptea de duminică spre luni un nou val de atacuri aeriene asupra Ucrainei, vizând regiunile Odesa, Zaporojie și Cernihiv. Dronele au lovit infrastructură civilă și de transport, au provocat incendii și au rănit mai multe persoane, printre care și un copil de cinci ani, potrivit autorităților ucrainene.

Bloc de locuințe din Odesa, lovit de ruși/FOTO:X
Bloc de locuințe din Odesa, lovit de ruși/FOTO:X

La Odesa, exploziile s-au produs în primele ore ale dimineții de luni, 13 iulie. Șeful Administrației Militare a orașului, Serhii Lisak, a anunțat că unul dintre atacuri a vizat infrastructura de transport, fără a oferi detalii suplimentare.

Canalele locale de Telegram au relatat că o parcare a fost lovită de drone, iar zeci de autovehicule au fost cuprinse de flăcări.

Ulterior, autoritățile locale au precizat că forțele ruse au atacat o companie de transport, unde mai multe autobuze au fost distruse de incendiu, iar patru locuințe particulare au fost avariate.

Primele informații indicau că trei bărbați, cu vârste de 58, 62 și 66 de ani, au fost răniți și transportați la spital, starea lor fiind stabilă. La scurt timp, bilanțul victimelor a fost actualizat, printre răniți aflându-se și un copil de cinci ani.

Potrivit lui Lisak, copilul a suferit răni provocate de schije și a primit îngrijiri medicale.

Atacul de luni dimineață a venit la doar câteva ore după un alt raid cu drone asupra regiunii Odesa. Potrivit informațiilor preliminare, o dronă a lovit etajele superioare ale unui bloc de locuințe, iar alta a avariat acoperișul unui hipermarket de materiale de construcții Epicentr. Presa ucraineană relatează că imobilul afectat se află în cartierul Raidujnîi.

Incendiile izbucnite în urma exploziilor au fost lichidate de pompieri, iar autoritățile continuă evaluarea pagubelor.

Și orașul Zaporojie a fost ținta unui atac cu drone în cursul serii de duminică. Guvernatorul regional Ivan Fedorov a anunțat că două femei, în vârstă de 73 și 32 de ani, au fost rănite și transportate la spital.

În urma bombardamentului au fost avariate blocuri de locuințe, autoturisme și una dintre unitățile medicale ale orașului. Fațadele clădirilor, geamurile, balcoanele și acoperișurile au suferit distrugeri, iar mai multe incendii au izbucnit în zonele lovite.

Ulterior, autoritățile au anunțat că numărul persoanelor spitalizate a crescut la cinci. Printre acestea se află o femeie de 41 de ani și un adolescent de 15 ani, aflați în stare gravă.

În regiunea Cernihiv, atacurile rusești au provocat pene masive de curent. Compania regională de distribuție a energiei electrice a anunțat că aproximativ 69.000 de consumatori au rămas fără electricitate în districtele Cernihiv și Koriukivka. Echipele de intervenție lucrează pentru restabilirea alimentării.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacurile într-un mesaj publicat pe Telegram, acuzând Moscova că lovește în mod deliberat obiective civile.

„Astăzi, rușii au «învins» din nou ținte complet civile – autobuze obișnuite de pasageri în Odesa, blocuri de locuințe în Zaporojie și un spital în regiunea Harkov”, a transmis liderul ucrainean.

Zelenski a afirmat că fiecare nou atac demonstrează necesitatea consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei și a cerut aliaților occidentali noi sisteme de apărare, sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei și continuarea sprijinului militar și umanitar.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, armata rusă a lansat în cursul nopții trei rachete ghidate aer-sol de tip Kh-59/69 și 134 de drone de diferite tipuri, inclusiv drone kamikaze Shahed, aparate fără pilot cu reacție și drone-capcană utilizate pentru a suprasolicita apărarea antiaeriană.

Militarii ucraineni susțin că aviația, unitățile de rachete antiaeriene, sistemele de război electronic și grupurile mobile de intervenție au interceptat toate cele trei rachete și 123 dintre dronele lansate de Rusia.

Cu toate acestea, șase drone de atac și-au atins țintele în cinci locații, iar fragmente provenite de la aparatele interceptate au căzut în alte patru zone.

Forțele Aeriene au anunțat că Rusia a lansat un al doilea val de atacuri asupra regiunii Odesa în cursul dimineții de luni, iar autoritățile continuă să evalueze consecințele bombardamentelor și eficiența sistemelor de apărare antiaeriană.

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