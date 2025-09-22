Trei morţi şi 16 răniţi, în urma unui atac cu drone ucrainene în Peninsula Crimeea

Trei persoane au fost ucise şi 16 rănite în Crimeea, peninsulă din sudul Ucrainei anexată de Moscova, într-un atac cu drone ucrainene, duminică seara, a transmis liderul local.

„Conform datelor actualizate, trei persoane au fost ucise şi 16 rănite în urma unui atac cu drone în zona oraşului Foros”, a scris Serghei Aksionov pe Telegram, adăugând că sanatoriul staţiunii şi o şcoală au fost avariate în atac, notează AFP, citată de Agerpres.

Ministerul rus al Apărării raportase anterior doi morţi şi 15 răniţi în ceea ce a numit „un atac terorist deliberat împotriva unor ţinte civile".

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Kremlinul cere ca Ucraina să se retragă din anumite teritorii pe care le controlează încă parţial, în special regiunea Doneţk, ca o condiţie prealabilă pentru încetarea ostilităţilor. Kievul respinge această idee.

Crimeea, cucerită în 2014, este una dintre cele cinci regiuni ucrainene pe care Moscova susţine că le-a anexat.