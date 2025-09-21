search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Regiunea separatistă Transnistria: Activ strategic în presiunea Kremlinului asupra Occidentului

0
0
Publicat:

Rusia nu mai folosește doar forța militară directă, ci aplică o strategie mai subtilă, bazată pe presiuni din mai multe direcții, fără a provoca un război deschis cu NATO. Teritorii ca Transnistria, Kaliningrad sau Crimeea sunt folosite pentru a slăbi Occidentul pas cu pas. Transnistria, de exemplu, este o zonă aparent liniștită, dar are un rol important: aduce bani, păstrează forțe militare și poate fi activată rapid pentru a crea crize controlate care încurcă reacțiile Occidentului.

Regiunea separatistă Transnistria este activ strategic pentru Kremlin. FOTO: Arhivă
Regiunea separatistă Transnistria este activ strategic pentru Kremlin. FOTO: Arhivă

Regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova nu mai poate fi privită ca un simplu „conflict înghețat”, ci ca o verigă esențială în strategia Rusiei de presiune distribuită asupra Occidentului. Potrivit unei analize realizate de Serghei Ostaf, expert în cadrul Delphi Global Research Center, un think-tank specializat în spațiul eurasiatic, regiunea funcționează ca o „celulă adormită” care generează anual circa 1 miliard de dolari prin comerț cu țările occidentale, păstrând în același timp o capacitate militară conservată, aflată la doar 50 de kilometri de regiunea strategică Bugeac.

Conform aceleiași surse, Transnistria este o platformă militarizată latentă, care reflectă inovația strategică a Rusiei: victoria prin epuizare. Aceasta presupune acumularea graduală de avantaje poziționale care, atunci când sunt activate sincron, depășesc capacitatea de reacție a sistemelor de securitate occidentală, fără a declanșa un răspuns militar decisiv.

Conceptul de Politică Externă al Rusiei (2023) descrie „natura existențială” a amenințărilor provenite din partea „Occidentului colectiv”. Acest document, alături de Strategia Națională de Securitate (2021), Doctrina Maritimă (2022) și Doctrinele Militară (2014) și Nucleară (actualizată în 2024), construiește un cadru doctrinar pentru o confruntare permanentă pe multiple planuri: militar, economic, informațional și tehnologic. Rusia urmărește utilizarea de „măsuri simetrice și asimetrice” pentru a contracara așa-numita agresiune hibridă occidentală, legitimând intervențiile sub pragul conflictului convențional. Esența noii strategii constă în combinarea puterii militare tradiționale cu mecanisme non-lineare de influență, care exploatează vulnerabilitățile interne ale democrațiilor liberale.

Așa-numita „descurajare strategică” promovată de generalul Valeri Gherasimov (2013–2023) marchează tranziția Rusiei de la o apărare reactivă la o strategie de neutralizare preventivă a amenințărilor, prin acțiuni integrate. Aceasta include coerciție economică, război informațional, atacuri cibernetice și manipularea diviziunilor sociale din statele-țintă. Decretele oficiale pun accentul pe utilizarea teritoriilor controlate ca „instrumente de influență administrativă-teritorială”, în scopul menținerii unor „zone de instabilitate controlată”.

Documente rusești scurse în presă identifică Kaliningrad, Transnistria, Crimeea și Belarusul ca părți ale unei arhitecturi de descurajare extinsă, capabile să creeze crize în lanț care blochează procesul decizional occidental, fără a depăși pragul care ar activa articolul 5 al NATO.

Strategia apărării active, promovată tot de Gherasimov, vizează acțiuni preventive prin mijloace non-militare pentru a modela mediul strategic înainte de izbucnirea unui conflict. În centrul acestei strategii se află modelul „Haosului Controlat”, generarea deliberată de crize multiple, calibrate sub pragul reacției, dar care, în timp, erodează capacitatea de guvernare și coeziunea socială a adversarilor. Acest model funcționează ca o formă de descurajare non-nucleară.

Spre deosebire de descurajarea occidentală, care se bazează pe pedeapsă sau negare, cea rusă este orientată spre epuizare: o presiune constantă și multidimensională, care forțează adversarii să consume resurse, timp și capital politic, fără să poată riposta decisiv. Acțiunile Rusiei sunt concepute să fie sustenabile economic, negabile politic și reversibile militar, iar paralizia decizională a sistemelor bazate pe consens este văzută ca vulnerabilitate-cheie.

În implementarea acestei strategii, Rusia folosește „antreprenori politici”, oligarhi, rețele criminale, companii militare private, entități media și actori locali, coordonați prin Serviciul 5 al Administrației Prezidențiale. Aceștia urmăresc obiective strategice comune fără relații ierarhice formale, funcționând în cadrul așa-numitelor „rețele distribuite de influență”.

Pe teren, strategia a fost testată începând cu anii 2000 și a fost vizibilă în conflictele din Georgia (2008), Ucraina (2014) și mai ales în pregătirea invaziei din 2022. Exercițiul militar din 2021, numit „Scenariul Sudic”, a simulat izolarea Ucrainei prin presiune coordonată din Transnistria, Belarus și Crimeea, un plan care s-a concretizat parțial cinci luni mai târziu. Se pare că în februarie 2022 fusese planificată și „Varianta D”, o ieșire din Transnistria sincronizată cu debarcări navale lângă Zatoka, pentru a prelua rapid controlul regiunii Bugeac și, eventual, al Republicii Moldova.

În viziunea Rusiei, puterea militară tradițională servește mai ales ca suport pentru operațiunile de influență, într-un sistem de presiune care combină mai multe concepte strategice și este susținut de un portofoliu de teritorii-cheie. Logica operațională este clară: acțiunea militară creează spațiu pentru influența politică și economică, iar pregătirea non-militară modelează condițiile pentru eventuale intervenții armate. Sistemul este conceput să fie antifragil, dacă o componentă este afectată, celelalte se adaptează, redistribuie resursele și mențin presiunea.

Potrivit literaturii militare ruse, aceste teritorii nu sunt simple avanposturi, ci „noduri de presiune distribuită”, concepute să funcționeze împreună ca multiplicatori de forță, în confruntări sub pragul convențional. Ele sunt descrise astfel:

  • Kaliningrad: „portavion imposibil de distrus;
  • Transnistria: „pumnal îndreptat spre pântecele moale al NATO;
  • Belarus: „spațiu operațional extins;
  • Crimeea: „cheia dominării Mării Negre”, conform sursei citate.

Această viziune se opune culturii strategice occidentale, care caută soluții rapide și decisive. În schimb, Rusia mizează pe acumularea lentă de avantaje poziționale, care pot fi activate sincron pentru a produce efecte disproporționate.

Transformarea Belarusului în „extensie organică” a Districtului Militar de Vest permite Rusiei să proiecteze forță cu peste 600 km spre vest. Crimeea oferă nu doar control naval în Marea Neagră, ci și capacitatea de a influența politic, energetic și militar întreaga regiune ponto-caspică.

Kaliningrad este văzut ca „avanpost al puterii ruse în inima NATO” și este dotat cu sisteme A2/AD (anti-acces / negare de zonă), rachete Iskander și capabilități de război electronic care acoperă inclusiv Polonia, Lituania și rutele maritime baltice.

Regiunea separatistă Transnistria, în viziunea militarilor ruși, nu impresionează prin forța militară actuală, ci prin poziționarea sa strategică. Ea este o rezervă latentă, discretă în timp de pace, dar capabilă să fie activată rapid pentru a modifica radical raportul de forțe în zona Mării Negre și a Dunării. În cercurile academice ruse, stânga Nistrului este considerată un punct pivot strategic, capabil să influențeze simultan spațiile Mării Negre, Balcanilor și Europei Centrale. 

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească
stirileprotv.ro
image
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
gandul.ro
image
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
mediafax.ro
image
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în vârstă decât Ioana Năstase
fanatik.ro
image
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Statul face economii din concediile medicale. După trei luni de controale, doctorii sunt mai prudenţi
observatornews.ro
image
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Dezvăluirea care schimbă tot ce știai despre Gabi Tamaș. A recunoscut tot după ce s-a întors de la Asia Express
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce au scris turcii, după ce Ianis Hagi a fost cel mai bun în Istanbul Bașakșehir - Alanyaspor
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
kanald.ro
image
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem de iubită și respectată în showbiz: O să cânt la nunta lor!
romaniatv.net
image
Care sunt cele patru zodii ce atrag iubirea în octombrie 2025
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii
click.ro
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Marea tristețe a lui Irinel Columbeanu, după ce Irinuca a defilat pe podiumul de modă, fără știrea lui: „Vrea s-o vadă medic, nu fotomodel, ca mama ei”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?