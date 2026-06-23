Trei din cinci tineri britanici își doresc un nou vot pentru revenirea în UE, arată un nou sondaj

O generație de tineri britanici care nu au putut vota la referendumul UE din 2016 din cauza vârstei consideră acum că Brexitul a eșuat, iar majoritatea cere un nou scrutin pentru revenirea în Uniunea Europeană, arată un nou sondaj.

Tinerii din generația Z din Marea Britanie sunt profund nemulțumiți de ieșirea țării din UE, potrivit unui nou sondaj realizat pe persoane cu vârste între 18 și 28 de ani de think tank-ul More in Common și consultat de The Guardian.

Datele arată că 60% dintre respondenți ar vota pentru revenirea în blocul comunitar dacă ar avea ocazia, în timp ce doar 9% ar vota pentru menținerea situației actuale.

Dacă sunt luați în calcul doar cei care ar fi probabil să voteze într-un ipotetic al doilea referendum, diferența devine covârșitoare: 81% ar susține tabăra pro-UE (Remain/Rejoin), față de 19% care ar susține menținerea în afara Uniunii.

Studiul More in Common, realizat pe un eșantion de 440 de tineri din Marea Britanie, arată că 50% dintre respondenți consideră Brexitul un eșec. Doar 16% îl văd ca pe un succes, în timp ce 34% sunt indeciși.

Luke Tryl, director executiv al organizației More in Common, a declarat: „În grupuri de discuții, mulți spun că Brexit a fost primul eveniment politic de care au fost cu adevărat conștienți, prea tineri pentru a vota, dar cu amintiri clare despre campanie și anii de dezbateri care au urmat. La zece ani distanță, sondajul nostru arată cum privesc Brexitul: tind să creadă că a eșuat și trei din cinci vor un nou referendum privind revenirea. Interesant este însă că puțini cred că ideea Brexitului a fost greșită din start. La fel ca restul populației, spun mai degrabă că ar fi putut funcționa, dar că politicienii l-au compromis.”

Opoziția față de ieșirea Marii Britanii din UE este mai puternică în rândul celor mai tineri adulți. Dintre cei cu vârste între 18 și 21 de ani – care în 2016 erau copii de 6–9 ani – 53% spun că Brexitul a eșuat, iar doar 12% îl consideră un succes. Percepția devine ușor mai moderată în rândul celor mai mari din generația Z, între 25 și 28 de ani, însă rămâne negativă: 48% eșec față de 20% succes.

Deși există un consens că situația actuală nu funcționează, tinerii sunt împărțiți în privința cauzelor. Aproximativ 37% cred că Brexitul ar fi putut funcționa, dar a fost „stricat de politicieni”, în timp ce 29% consideră că proiectul „nu avea cum să funcționeze de la început”.

Doar 11% spun că Brexitul a funcționat bine până acum, iar 23% nu au o opinie.

Sondajul apare pe fondul unei dezbateri naționale mai largi privind transformarea demografică a electoratului britanic. Referendumul strâns din 2016 – câștigat de tabăra Leave cu 51,9% la 48,1% – a fost susținut în mare parte de generațiile mai în vârstă.

Însă, în timp, structura electoratului s-a schimbat semnificativ. Analistul Peter Kellner a argumentat că majoritatea pro-Brexit din 2016 nu mai există. Scriind pe platforma Substack, el a notat că peste 6 milioane de britanici au murit de la referendum încoace și că, având în vedere că votul Leave a fost susținut covârșitor de vârstnici – 64% dintre persoanele peste 65 de ani au votat pentru ieșire – mortalitatea a afectat disproporționat tabăra Brexit.

Potrivit unor calcule bazate pe datele Office for National Statistics și publicate de Financial Times, aproximativ 15% dintre votanții originali Leave au murit, comparativ cu 10% dintre votanții Remain.

În același timp, aproximativ 6 milioane de tineri care nu aveau drept de vot în 2016 au devenit între timp alegători. Această înlocuire generațională a dus la concluzia unor analiști că majoritatea pro-Brexit a dispărut, în practică, prin schimbarea naturală a populației, conturând o majoritate activă „anti-Brexit” formată din mai multe milioane de alegători în viață.

Potrivit sondajului More in Common, trei din cinci tineri britanici (62%) spun că ar trebui organizat un referendum privind revenirea în UE în următorii cinci ani. Doar 11% se opun unui nou vot, iar 27% sunt nehotărâți.