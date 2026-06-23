search
Marți, 23 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, invitat la „Interviurile Adevărul”

Trei din cinci tineri britanici își doresc un nou vot pentru revenirea în UE, arată un nou sondaj

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O generație de tineri britanici care nu au putut vota la referendumul UE din 2016 din cauza vârstei consideră acum că Brexitul a eșuat, iar majoritatea cere un nou scrutin pentru revenirea în Uniunea Europeană, arată un nou sondaj.

Trei din cinci tineri britanici își doresc un nou vot pentru revenirea în UE FOTO Shutterstock
Trei din cinci tineri britanici își doresc un nou vot pentru revenirea în UE FOTO Shutterstock

Tinerii din generația Z din Marea Britanie sunt profund nemulțumiți de ieșirea țării din UE, potrivit unui nou sondaj realizat pe persoane cu vârste între 18 și 28 de ani de think tank-ul More in Common și consultat de The Guardian.

Datele arată că 60% dintre respondenți ar vota pentru revenirea în blocul comunitar dacă ar avea ocazia, în timp ce doar 9% ar vota pentru menținerea situației actuale.

Dacă sunt luați în calcul doar cei care ar fi probabil să voteze într-un ipotetic al doilea referendum, diferența devine covârșitoare: 81% ar susține tabăra pro-UE (Remain/Rejoin), față de 19% care ar susține menținerea în afara Uniunii.

Studiul More in Common, realizat pe un eșantion de 440 de tineri din Marea Britanie, arată că 50% dintre respondenți consideră Brexitul un eșec. Doar 16% îl văd ca pe un succes, în timp ce 34% sunt indeciși.

Luke Tryl, director executiv al organizației More in Common, a declarat: „În grupuri de discuții, mulți spun că Brexit a fost primul eveniment politic de care au fost cu adevărat conștienți, prea tineri pentru a vota, dar cu amintiri clare despre campanie și anii de dezbateri care au urmat. La zece ani distanță, sondajul nostru arată cum privesc Brexitul: tind să creadă că a eșuat și trei din cinci vor un nou referendum privind revenirea. Interesant este însă că puțini cred că ideea Brexitului a fost greșită din start. La fel ca restul populației, spun mai degrabă că ar fi putut funcționa, dar că politicienii l-au compromis.”

Opoziția față de ieșirea Marii Britanii din UE este mai puternică în rândul celor mai tineri adulți. Dintre cei cu vârste între 18 și 21 de ani – care în 2016 erau copii de 6–9 ani – 53% spun că Brexitul a eșuat, iar doar 12% îl consideră un succes. Percepția devine ușor mai moderată în rândul celor mai mari din generația Z, între 25 și 28 de ani, însă rămâne negativă: 48% eșec față de 20% succes.

Deși există un consens că situația actuală nu funcționează, tinerii sunt împărțiți în privința cauzelor. Aproximativ 37% cred că Brexitul ar fi putut funcționa, dar a fost „stricat de politicieni”, în timp ce 29% consideră că proiectul „nu avea cum să funcționeze de la început”.

Doar 11% spun că Brexitul a funcționat bine până acum, iar 23% nu au o opinie.

Sondajul apare pe fondul unei dezbateri naționale mai largi privind transformarea demografică a electoratului britanic. Referendumul strâns din 2016 – câștigat de tabăra Leave cu 51,9% la 48,1% – a fost susținut în mare parte de generațiile mai în vârstă.

Însă, în timp, structura electoratului s-a schimbat semnificativ. Analistul Peter Kellner a argumentat că majoritatea pro-Brexit din 2016 nu mai există. Scriind pe platforma Substack, el a notat că peste 6 milioane de britanici au murit de la referendum încoace și că, având în vedere că votul Leave a fost susținut covârșitor de vârstnici – 64% dintre persoanele peste 65 de ani au votat pentru ieșire – mortalitatea a afectat disproporționat tabăra Brexit.

Potrivit unor calcule bazate pe datele Office for National Statistics și publicate de Financial Times, aproximativ 15% dintre votanții originali Leave au murit, comparativ cu 10% dintre votanții Remain.

În același timp, aproximativ 6 milioane de tineri care nu aveau drept de vot în 2016 au devenit între timp alegători. Această înlocuire generațională a dus la concluzia unor analiști că majoritatea pro-Brexit a dispărut, în practică, prin schimbarea naturală a populației, conturând o majoritate activă „anti-Brexit” formată din mai multe milioane de alegători în viață.

Potrivit sondajului More in Common, trei din cinci tineri britanici (62%) spun că ar trebui organizat un referendum privind revenirea în UE în următorii cinci ani. Doar 11% se opun unui nou vot, iar 27% sunt nehotărâți.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
digi24.ro
image
Caniculă și furtuni în România. Meteorologii au emis cod galben de temperaturi ridicate și furtuni în mai multe județe
stirileprotv.ro
image
Cine va fi desemnat următorul premier? Al treilea! Cum arată acum scenariile de pe masa președintelui
gandul.ro
image
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
mediafax.ro
image
Mesajul emoționant postat de soția lui Lionel Messi după ce argentinianul a scris din nou istorie la Cupa Mondială: ”Ce privilegiu!”
fanatik.ro
image
Doi producători auto acuză Ministerul Mediului de decizii anticoncurențiale în privința programului Rabla: „Să țină cont de toate acordurile existente”
libertatea.ro
image
Presa internațională: Criza politică se adâncește în România. „Urmează turbulențe și instabilitate”
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
"Știm cu toții cu cine ești măritată!" Reacție tranșantă, după ce a văzut imaginile de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în intervalul 22 iunie - 20 iulie 2026
click.ro
image
La ce folosește butonul negru de pe centura de siguranță a mașinii
antena3.ro
image
Cu ce au greşit corporatiştii care se înghesuie în metrou în fiecare zi ca să ajungă la timp la birou, cu ce au greşit antreprenorii şi companiile că au o afacere din care plătesc taxe şi impozite, ca să fie loviţi în faţă de o asemenea sfidare a celor care au pe mână puterea politică şi au dus România într-un asemenea haos politic şi social?
zf.ro
image
Româncă de 40 de ani, înjunghiată mortal de un coleg de muncă, la o fermă de căpșuni din Germania
observatornews.ro
image
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? 'El a înșelat-o de la început'
cancan.ro
image
Pensionarii depun cereri pentru recuperarea CASS la pensie. Casa de Pensii spune cine poate lua banii înapoi
newsweek.ro
image
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
prosport.ro
image
De ce nu mai investesc românii în titluri de stat? Fidelis a înregistrat cel mai slab rezultat din ultimii ani
playtech.ro
image
Antena 1 și-a distrus din nou concurența! Câți români au urmărit la TV recordul doborât de Lionel Messi la Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Au intrat pe fir și pun banii "pe masă" pentru Radu Drăgușin
digisport.ro
image
Adevărul de pe litoralul românesc. Cum arată plaja la ora 16:00. Reacția unui turist: „Asta e realitatea!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul lui Țiriac. Are 2.500 de mp și se află în mijlocul pădurii din Băneasa. Baia e cât un teren de tenis. Luxul e la el acasă! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Beneficii pentru românii de peste 40 de ani. Mulți nu știu că au acest drept gratuit în țara noastră
mediaflux.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Micii românești, printre delicatesele pregătite de chefi cu stele Michelin la festivalul Meat & Fire din Barcelona
actualitate.net
image
Explozie puternică la cel mai mare terminal de gaze naturale lichefiate din lume. Zeci de răniți și numeroase persoane dispărute după incidentul din Qatar
click.ro
image
Unde au plecat Cătălin Măruță și familia în vacanță. Imagini de senzație din destinația exotică: „Punem pe pauză tot ce înseamnă agitație”
click.ro
image
De ce capătă cearșafurile miros de vechi în dulap. Greșeala pe care mulți o fac fără să știe
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Profimedia jpg
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii încep cea mai bună perioadă din acest an. Ei sunt nativii care își schimbă destinul de la 1 iulie
image
Explozie puternică la cel mai mare terminal de gaze naturale lichefiate din lume. Zeci de răniți și numeroase persoane dispărute după incidentul din Qatar

OK! Magazine

image
Regele obsedat de amante și curiozitatea sa bizară pentru femeile care-i treceau prin pat. Și-a pierdut tronul pentru o curtezană de lux

Click! Pentru femei

image
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”