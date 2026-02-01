search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Nota de plată după 10 ani de Brexit: Cum au „înghețat” investitorii economia Marii Britanii

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

La 1 februarie se aniversează 10 ani de la votul Marii Britanii de a părăsi UE, o victorie șocantă care a zguduit piețele financiare, deși abia în 2020 Marea Britanie urma să piardă statutul de membru al UE. Datele arată că ultimii 10 ani au creat dificultăți financiare pentru Regatul Unit, au declarat pentru „Adevărul” analiștii XTB.

Un bărbat stă fața a două săgeți cu steagurile Marii Britanii și UE îndreptate în sensuri opuse
La 1 februarie se aniversează 10 ani de la votul Marii Britanii de a părăsi UE. Foto Shutterstock

În ansamblu, spun analiștii, structura economică a Regatului Unit după Brexit rămâne neschimbată.

„Vorbim despre o economie mare și avansată, cu o creștere lentă și puternic dependentă de sectorul serviciilor.  Cu toate acestea, datele arată că Brexit-ul a creat dificultăți pentru Regatul Unit, iar economia britanică a înregistrat, în general, performanțe inferioare celor ale economiilor similare din G7 începând din 2016. Există trei efecte ale Brexitului care au limitat creșterea economică a Regatului Unit în ultimul deceniu. Acestea includ investițiile, care au fost mai slabe, tensiunile comerciale cu UE, și creșterea productivității, care a fost lentă în ultimii ani”, au declarat analiștii XTB pentru „Adevărul”.

Creșterea economică a Regatului Unit, limitată după Brexit

Potrivit acestora, în perioada de după 2020, a apărut și o criză a forței de muncă, limitând și mai mult dezvoltarea economică. Per ansamblu, spun experții, ieșirea din UE a avut un impact major asupra economiei Regatului Unit, iar datele colectate de Comisia de decizie (DMP) condusă de Kings College și Banca Angliei au arătat că, la începutul anului 2025, PIB-ul era cu 6-8% mai mic decât tendința dinaintea Brexitului.

„Acest lucru s-a datorat în mare parte scăderii investițiilor în afaceri. Analiza a constatat, de asemenea, că incertitudinea legată de Brexit și numărul redus al investițiilor după vot au determinat o scădere a productivității cu 4%.

Este interesant de remarcat că scăderea creșterii economice și a productivității în Regatul Unit după 2016 nu s-a datorat reducerii fluxurilor comerciale între Regatul Unit și UE, deoarece comerțul a putut circula liber până în 2021. În schimb, aceasta a rezultat dintr-un proces de ajustare prelungit și evidențiază pericolele creșterii barierelor comerciale între țările dezvoltate”, subliniază analiștii XTB.

Londra, în continuare sectorul financiar principal al Europei

Situația nu este, însă, complet sumbră. Potrivit analiștilor, sectorul serviciilor din Marea Britanie, care contribuie cu 80% la creșterea globală a PIB-ului, a fost extrem de rezistent la Brexit, iar rata șomajului rămâne scăzută. Totodată, Londra rămâne unul dintre principalele centre financiare ale lumii și nu a fost detronată de niciun alt oraș european.

Citește și: Republicanii MAGA îl avertizează pe Trump în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina

În plus, deși Brexit-ul a avut, fără îndoială, un impact negativ asupra economiei Regatului Unit, tendința generală a creșterii PIB-ului în Regatul Unit este similară cu cea din Europa, care a fost lentă în ultimii ani.

„Brexit-ul nu a afectat poziția Regatului Unit ca lider global în domeniul tehnologiei. Aici sunt înregistrate investiții importante atât din surse publice, cât și private, cu un accent puternic pe AI. Sectorul este deja evaluat la aproape 1 trilion de lire sterline, ceea ce înseamnă că Regatul Unit se situează pe locul al treilea în clasamentul celor mai valoroase ecosisteme tehnologice la nivel global, după SUA și China”, spun specialiștii.

În opinia acestora, în acest domeniu, Marea Britanie s-a distanțat de statele membre ale UE, în 2024 atrăgând investiții de capital de risc în valoare de 16,2 miliarde de dolari, mai mult decât Franța și Germania la un loc.

Marea Britanie este, de asemenea, în frunte în domeniul tehnologiilor cuantice și se clasează pe locul al doilea, după SUA, în ceea ce privește numărul de companii și investițiile private în acest sector.

Investitorii au pedepsit Marea Britanie după Brexit

Fără îndoială, apreciază analiștii XTB, Brexit-ul și procesul de ieșire din Uniunea Europeană au provocat incertitudine. Este bine cunoscut faptul că investitorii disprețuiesc incertitudinea, iar votul pentru Brexit a afectat prețurile activelor din Marea Britanie.

Performanța indicelui FTSE 100 a rămas, de asemenea, în urma celorlalți indici europeni începând din 2016. Acest lucru sugerează că Brexit-ul și incertitudinea cu privire la Marea Britanie, împreună cu scăderea lirei sterline, au dus la un flux de capital în afara Regatului Unit.

În ultimii 10 ani, FTSE 100 nu a înregistrat o performanță semnificativ mai slabă decât indicele francez Cac sau Eurostoxx 50, iar Dax a avut o performanță mai bună, dar în ultimul deceniu acțiunile americane au înregistrat o performanță net superioară, în special începând cu 2020.

„America First” detronează Brexit

Cu toate acestea, arată specialiștii, această situație s-ar putea schimba. Acțiunile britanice revin în atenție. În ultimele 12 luni, indicele FTSE 100 a înregistrat performanțe superioare indicilor europeni și americani, arată XTB.

„În ansamblu, Brexit-ul a provocat incertitudine și a afectat performanța lirei sterline și a acțiunilor britanice în ultimul deceniu. De asemenea, a redus creșterea economică a Regatului Unit și a afectat productivitatea.

Cândva, Brexit-ul era principala știre în Europa și Marea Britanie, însă reorganizarea economiei globale de către Donald Trump și politicile sale „America first” au detronat Brexit-ul ca principală provocare”, au declarat analiștii XTB pentru „Adevărul”.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
digi24.ro
image
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
stirileprotv.ro
image
Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Locul de cinste unde Daniel Pancu îl „bate” pe Mircea Lucescu. Care este explicația
fanatik.ro
image
Sfat pentru România: Pregătiți-vă din timp pentru război! Avertismentul dur lansat de oficialul din Herson care a trăit teroarea invaziei ruse
libertatea.ro
image
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută
observatornews.ro
image
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România
cancan.ro
image
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
prosport.ro
image
De cine poate fi contestat testamentul: acte necesare în 2026
playtech.ro
image
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură: Dennis Man, OUT!
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
ANAF pregătește controale majore la persoanele fizice în următoarea perioadă. Șeful Fiscului a confirmat: Nu facem control pe rude
mediaflux.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Kate Middleton foto profimedia 1069753317 (5) jpg
Mesajul de ultimă oră transmis de Kate Middleton după o apariție-surpriză! Ce o preocupă pe prințesă
okmagazine.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Tocanita de varza Sursa foto shutterstock 2248605665 jpg
N-ai mai mâncat varză așa! Tocănița care îți schimbă percepția
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să pui în șifonier pentru a menține tot timpul un miros proaspăt și frumos. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea