Exclusiv Nota de plată după 10 ani de Brexit: Cum au „înghețat” investitorii economia Marii Britanii

La 1 februarie se aniversează 10 ani de la votul Marii Britanii de a părăsi UE, o victorie șocantă care a zguduit piețele financiare, deși abia în 2020 Marea Britanie urma să piardă statutul de membru al UE. Datele arată că ultimii 10 ani au creat dificultăți financiare pentru Regatul Unit, au declarat pentru „Adevărul” analiștii XTB.

În ansamblu, spun analiștii, structura economică a Regatului Unit după Brexit rămâne neschimbată.

„Vorbim despre o economie mare și avansată, cu o creștere lentă și puternic dependentă de sectorul serviciilor. Cu toate acestea, datele arată că Brexit-ul a creat dificultăți pentru Regatul Unit, iar economia britanică a înregistrat, în general, performanțe inferioare celor ale economiilor similare din G7 începând din 2016. Există trei efecte ale Brexitului care au limitat creșterea economică a Regatului Unit în ultimul deceniu. Acestea includ investițiile, care au fost mai slabe, tensiunile comerciale cu UE, și creșterea productivității, care a fost lentă în ultimii ani”, au declarat analiștii XTB pentru „Adevărul”.

Creșterea economică a Regatului Unit, limitată după Brexit

Potrivit acestora, în perioada de după 2020, a apărut și o criză a forței de muncă, limitând și mai mult dezvoltarea economică. Per ansamblu, spun experții, ieșirea din UE a avut un impact major asupra economiei Regatului Unit, iar datele colectate de Comisia de decizie (DMP) condusă de Kings College și Banca Angliei au arătat că, la începutul anului 2025, PIB-ul era cu 6-8% mai mic decât tendința dinaintea Brexitului.

„Acest lucru s-a datorat în mare parte scăderii investițiilor în afaceri. Analiza a constatat, de asemenea, că incertitudinea legată de Brexit și numărul redus al investițiilor după vot au determinat o scădere a productivității cu 4%.

Este interesant de remarcat că scăderea creșterii economice și a productivității în Regatul Unit după 2016 nu s-a datorat reducerii fluxurilor comerciale între Regatul Unit și UE, deoarece comerțul a putut circula liber până în 2021. În schimb, aceasta a rezultat dintr-un proces de ajustare prelungit și evidențiază pericolele creșterii barierelor comerciale între țările dezvoltate”, subliniază analiștii XTB.

Londra, în continuare sectorul financiar principal al Europei

Situația nu este, însă, complet sumbră. Potrivit analiștilor, sectorul serviciilor din Marea Britanie, care contribuie cu 80% la creșterea globală a PIB-ului, a fost extrem de rezistent la Brexit, iar rata șomajului rămâne scăzută. Totodată, Londra rămâne unul dintre principalele centre financiare ale lumii și nu a fost detronată de niciun alt oraș european.

Citește și: Republicanii MAGA îl avertizează pe Trump în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina

În plus, deși Brexit-ul a avut, fără îndoială, un impact negativ asupra economiei Regatului Unit, tendința generală a creșterii PIB-ului în Regatul Unit este similară cu cea din Europa, care a fost lentă în ultimii ani.

„Brexit-ul nu a afectat poziția Regatului Unit ca lider global în domeniul tehnologiei. Aici sunt înregistrate investiții importante atât din surse publice, cât și private, cu un accent puternic pe AI. Sectorul este deja evaluat la aproape 1 trilion de lire sterline, ceea ce înseamnă că Regatul Unit se situează pe locul al treilea în clasamentul celor mai valoroase ecosisteme tehnologice la nivel global, după SUA și China”, spun specialiștii.

În opinia acestora, în acest domeniu, Marea Britanie s-a distanțat de statele membre ale UE, în 2024 atrăgând investiții de capital de risc în valoare de 16,2 miliarde de dolari, mai mult decât Franța și Germania la un loc.

Marea Britanie este, de asemenea, în frunte în domeniul tehnologiilor cuantice și se clasează pe locul al doilea, după SUA, în ceea ce privește numărul de companii și investițiile private în acest sector.

Investitorii au pedepsit Marea Britanie după Brexit

Fără îndoială, apreciază analiștii XTB, Brexit-ul și procesul de ieșire din Uniunea Europeană au provocat incertitudine. Este bine cunoscut faptul că investitorii disprețuiesc incertitudinea, iar votul pentru Brexit a afectat prețurile activelor din Marea Britanie.

Performanța indicelui FTSE 100 a rămas, de asemenea, în urma celorlalți indici europeni începând din 2016. Acest lucru sugerează că Brexit-ul și incertitudinea cu privire la Marea Britanie, împreună cu scăderea lirei sterline, au dus la un flux de capital în afara Regatului Unit.

În ultimii 10 ani, FTSE 100 nu a înregistrat o performanță semnificativ mai slabă decât indicele francez Cac sau Eurostoxx 50, iar Dax a avut o performanță mai bună, dar în ultimul deceniu acțiunile americane au înregistrat o performanță net superioară, în special începând cu 2020.

„America First” detronează Brexit

Cu toate acestea, arată specialiștii, această situație s-ar putea schimba. Acțiunile britanice revin în atenție. În ultimele 12 luni, indicele FTSE 100 a înregistrat performanțe superioare indicilor europeni și americani, arată XTB.

„În ansamblu, Brexit-ul a provocat incertitudine și a afectat performanța lirei sterline și a acțiunilor britanice în ultimul deceniu. De asemenea, a redus creșterea economică a Regatului Unit și a afectat productivitatea.

Cândva, Brexit-ul era principala știre în Europa și Marea Britanie, însă reorganizarea economiei globale de către Donald Trump și politicile sale „America first” au detronat Brexit-ul ca principală provocare”, au declarat analiștii XTB pentru „Adevărul”.