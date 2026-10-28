Tragedia feroviară din Spania: înregistrările audio indică posibile erori ale centrului de control

Înregistrările convorbirilor dintre mecanicii celor două trenuri implicate în tragedia feroviară din Spania și centrul de control de la Atocha indică posibile erori în gestionarea circulației înainte de coliziune, relatează El País. Mecanicul trenului AVE ar fi primit permisiunea să își reia deplasarea în regim normal, deși trenul Iryo din fața sa rămăsese blocat pe șine.

Tragedia feroviară din Spania. Foto: AFP

Mai mult, cu aproximativ cinci minute înainte de accident, mecanica trenului Iryo anunțase că nu reușea să repornească garnitura. Cu toate acestea, mecanicul trenului AVE nu ar fi fost avertizat să frâneze.

Una dintre cele trei înregistrări analizate surprinde o conversație de peste cinci minute între mecanicul trenului AVE și controlorul de la Atocha. La finalul discuției, cei doi confirmă instrucțiunile transmise:

„— Centrul de control Atocha către mecanicul trenului 2080.

— Da.

— La ora 08:36.

— Da.

— Iar mesajul este următorul: mecanicul trenului 2080, deconectați și reconectați, reconectați sistemul LZB. Reluați deplasarea. Apoi continuați în baza BSL, în regim normal.

— În regim normal?

— Da.

Potrivit informațiilor prezentate de Guvernul spaniol, aceasta ar fi fost una dintre principalele erori comise înaintea accidentului. Mecanicul AVE, aflat la aproximativ 25 de kilometri în spatele trenului Iryo, ar fi fost autorizat să continue în regim normal, fără să se confirme că garnitura din față își reluase deplasarea.

Protocolul prevedea, în schimb, circulația „la vedere”, cu o viteză de cel mult 40 km/h, astfel încât mecanicul să poată observa eventualele obstacole și să oprească la timp.

Celelalte două înregistrări surprind discuțiile dintre mecanica trenului Iryo și controlorul de la Atocha. Femeia primise ordin să reia deplasarea în regim normal, însă, după șapte minute, a sunat din nou pentru a anunța că trenul era în continuare imobilizat.

Apelul a avut loc cu aproximativ cinci minute înainte de coliziune. Cu toate acestea, mecanicul trenului AVE nu ar fi primit o avertizare privind faptul că trenul din față era încă oprit.

Înregistrările arată că discuția inițială dintre controlor și mecanicul AVE a fost confuză, iar controlorul a părut nesigur în mai multe momente. La final, însă, instrucțiunea de continuare în regim normal a fost confirmată explicit.

Potrivit explicațiilor prezentate de Guvernul spaniol, circulația ar fi trebuit reluată în condiții de siguranță numai după verificarea poziției trenului Iryo și a distanței dintre cele două garnituri.