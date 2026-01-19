Șeful NATO îi cheamă la discuții pe miniştrii din Danemarca şi Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu SUA

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întâlni luni, 19 ianuarie, cu miniştri din Danemarca şi Groenlanda, pe fondul escaladării disputei dintre ţările europene şi SUA privind Groenlanda.

Ministrul de externe groenlandez, Vivian Motzfeldt, şi ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, vor participa la întâlnire la sediul NATO din Bruxelles, scrie Agerpres.

Nu au fost planificate pentru moment nicio conferinţă de presă sau alte evenimente media.

Întâlnirea are loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump doreşte să preia controlul asupra Groenlandei, argumentând că un control al SUA asupra insulei este crucial pentru blocarea expansiunii ruseşti şi chineze. Aliaţii săi europeni din NATO, printre care şi Danemarca, se opun strict inţiativei preşedintelui american.

Duminică, într-o declarație comună fără precedent, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia și Regatul Unit au transmis că susțin „ferm principiile suveranității și integrității teritoriale” și și-au exprimat solidaritatea deplină cu Regatul Danemarcei și cu populația Groenlandei.

O întâlnire desfășurată săptămâna trecută la Casa Albă între reprezentanți ai SUA, Danemarcei și Groenlandei s-a încheiat fără rezultat. Între timp, mii de oameni au ieșit în stradă la Copenhaga și în Nuuk, scandând „Groenlanda nu este de vânzare”.

Criza a devenit un test major pentru coeziunea occidentală. Mai mult decât o dispută teritorială, Groenlanda a ajuns simbolul unei confruntări între forță și reguli, între alianță și presiune – o confruntare care riscă să redefinească însăși ideea de solidaritate în NATO.

Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei cu aproximativ 57.000 de locuitori, a respins în repetate rânduri ideea de a deveni parte a Statelor Unite, poziție susținută și de aliații NATO, care consideră că protejarea Arcticii nu necesită preluarea insulei de către SUA.

Donald Trump a anunțat că va impune taxe vamale de 10% pentru bunurile din opt țări europene de la 1 februarie, majorate la 25% de la 1 iunie dacă nu se ajunge la un acord privind „achiziționarea completă” a Groenlandei.

Măsurile ar urma să afecteze Danemarca, Germania, Franța, Regatul Unit, Olanda, Norvegia, Finlanda și Suedia.