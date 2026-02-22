search
Duminică, 22 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Avea ordin de protecție în SUA, dar a fost deportată. Povestea șocantă a unei tinere gay trimisă într-o țară unde homosexualitatea e ilegală

0
0
Publicat:

O tânără de 21 de ani, care a fugit din Maroc pentru că era persecutată din cauza orientării sale sexuale, spune că visul american s-a transformat într-un coșmar birocratic. După aproape un an petrecut în detenție în Statele Unite și în pofida unui ordin de protecție emis de un judecător american, a fost deportată într-o țară terță unde homosexualitatea este ilegală, iar în final a ajuns din nou în Maroc – unde stă ascunsă, cu frica permanentă că va fi găsită.

Proteste anti ICE în SUA/FOTO:Profimedia
Proteste anti ICE în SUA/FOTO:Profimedia

În Maroc, relațiile între persoane de același sex sunt pedepsite cu până la trei ani de închisoare. Însă pentru Farah – nume schimbat pentru protecția ei – pericolul nu venea doar din lege, ci de la propria familie. Povestește că a fost bătută de rudele sale și de familia partenerei după ce relația lor a fost descoperită. A fost alungată din casă, s-a refugiat într-un alt oraș, dar, spune ea, a fost găsită și amenințată din nou.

Drumul către libertate a început cu o viză pentru Brazilia, obținută cu ajutorul unor prieteni. De acolo, timp de săptămâni, a traversat șase țări până la granița Statelor Unite, unde a cerut azil. „Am trecut prin situații îngrozitoare. Când am ajuns la frontieră, am simțit că totul a meritat”, a declarat pentru Associated Press.

Realitatea a fost însă diferită. Ajunsă în SUA la începutul lui 2025, Farah a fost plasată în detenție, mai întâi în Arizona, apoi în Louisiana. Spune că a îndurat frigul, lipsa îngrijirilor medicale și incertitudinea zilnică. Cererea de azil i-a fost respinsă, însă în august a primit un ordin de protecție din partea unui judecător american, care a decis că nu poate fi trimisă înapoi în Maroc, deoarece viața i-ar fi pusă în pericol.

Cu trei zile înainte de o audiere privind eliberarea sa, ofițeri ai serviciului de imigrație au încătușat-o și au urcat-o într-un avion. Destinația: Camerun, o țară în care nu fusese niciodată și unde homosexualitatea este, de asemenea, incriminată. A fost plasată într-un centru de detenție din capitala Yaoundé.

„M-au întrebat dacă vreau să rămân acolo. Le-am spus că nu pot să-mi risc viața într-un loc unde aș fi în continuare în pericol”, afirmă ea. În cele din urmă, a fost trimisă înapoi în Maroc.

Avocați specializați în imigrație susțin că Farah este doar unul dintre zecile de cazuri în care persoane cu ordine de protecție au fost deportate în țări terțe în timpul administrației Donald Trump. Numărul real ar putea fi mai mare.

Mai multe state africane au acceptat astfel de deportări în schimbul unor sume considerabile

Potrivit autorităților americane, acordurile cu state terțe respectă legea și asigură proceduri conforme cu Constituția SUA. Departamentul pentru Securitate Internă a transmis că, atunci când un judecător stabilește că o persoană nu are dreptul să rămână în țară, aceasta este îndepărtată. Departamentul de Stat a refuzat să comenteze detaliile înțelegerilor diplomatice.

Criticii vorbesc însă despre o „portiță legală”. Trimiterea migranților în țări unde pot fi ulterior repatriați în statele de origine ar încălca, spun ei, atât dreptul american al imigrației, cât și obligațiile internaționale privind protecția refugiaților.

Documente oficiale arată că mai multe state africane – între care Sudanul de Sud, Rwanda, Uganda sau Ghana – au acceptat astfel de deportări în schimbul unor sume considerabile. Potrivit unui raport al democraților din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, administrația ar fi cheltuit cel puțin 40 de milioane de dolari pentru a trimite aproximativ 300 de migranți în alte țări decât cele de origine.

Astăzi, Farah trăiește din nou în Maroc, în clandestinitate. Spune că muncește, deși trăiește cu teama că va fi descoperită. A auzit oficiali americani descriind migranții drept „amenințări” și spune că eticheta o rănește.

„America a fost construită de imigranți. Nu suntem toți o amenințare”, afirmă ea. „Ceea ce mi s-a făcut este nedrept. O deportare normală ar fi fost una. Dar să pierzi tot, să treci prin atâtea și să fii trimis astfel, este crud.”

Povestea ei ridică întrebări incomode despre limitele politicilor de imigrație și despre cât de fragilă poate deveni protecția oferită de un ordin judecătoresc atunci când realitatea geopolitică și interesele statelor își spun cuvântul.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
digi24.ro
image
Paguba de 50.000 de euro suferită de un șofer, la Borș. S-a ales și cu dosar penal
stirileprotv.ro
image
Cu industria la pământ, România a luat din nou poziția ghiocelului în fața Comisiei Europene. Germania, Franța, chiar și Bulgaria au luat poziții ferme. Doctorul inginer Petru Ianc face lumină
gandul.ro
image
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
mediafax.ro
image
Târnovanu, out de la echipa naţională?! Reacţia FRF după ce portarul a devenit rezervă la FCSB: “Este greu!”
fanatik.ro
image
Lia Savonea, mai „tare” decât CEDO. Dan Voiculescu pariază că o decizie a șefei Înaltei Curți îi va aduce revizuirea condamnării din dosarul ICA
libertatea.ro
image
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Un francez a devenit tată la 91 de ani. Fiica cea mare a acestuia are 60 de ani
antena3.ro
image
Domeniile în care absolvenţii români îşi găsesc cel mai uşor un loc de muncă
observatornews.ro
image
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
cancan.ro
image
Un ministru spune că legea pensiilor nu este corectă. „Le-au luat pensionarilor, banii și anii”. Ce propune?
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Modalităţi de plată pentru pensia din Pilonul II. Cum primeşti banii de la stat începând din acest an
playtech.ro
image
Andrei Nicolescu, prima reacţie după Rapid – Dinamo 2-1: “O noapte grea! Orice am face, Rapidul rămâne un complex pentru noi!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ocolit de UEFA, Istvan Kovacs a primit vestea
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Ce a putut să spună Georgiana Lobonț despre nașa Vlăduța Lupău. Toți colegii lor și-au dat coate când au aflat: Nu e doar din partea mea, e și din partea ei
romaniatv.net
image
Se schimbă ora mai devreme în 2026! Când trecem la ora de vară anul acesta
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
De ce pielea capătă un miros specific după vârsta de 40 de ani, chiar dacă faci și 3 dușuri pe zi. Ce alimente trebuie să consumi?
click.ro
image
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O zodie trage lozul câștigător în martie 2026. Universul îi deschide toate ușile, după o perioadă lungă de încercări și lacrimi
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
"Charles trebuie să abdice! E trist și șocant, dar William și Kate sunt acum adevărații Rege și Regină" Cum a răspuns prințesa

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești