Termenul limită pe care i l-ar fi dat Trump lui Zelenski pentru a se înțelege cu Putin: „Dacă nu ajungem la un acord, se vor retrage”

Administrația Trump se așteaptă ca un acord de pace între Rusia și Ucraina să fie încheiat până la 15 mai anul acesta, susține deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko, membru al partidului Solidaritatea Europeană, care citează surse din interiorul negocierilor. În caz contrar, Washingtonul ar urma să se retragă complet din procesul de mediere.

„Dacă nu ajungem la un acord, se vor retrage din procesul de negocieri și vor abandona complet această chestiune”, a declarat Goncharenko, citat de Nasha Niva.

Potrivit deputatului ucrainean, motivul stabilirii acestui termen-limită este legat de alegerile pentru Congresul SUA, programate pe 3 noiembrie. Dacă Donald Trump ar intra în campanie cu un conflict nerezolvat, acest lucru ar deveni un subiect major de critică din partea democraților, a explicat Goncharenko.

Acesta a amintit că a fost primul care a publicat un plan american de pace pentru Ucraina, în 28 de puncte, plan care a fost ulterior modificat în urma consultărilor dintre Kiev și Washington. Delegația americană a prezentat versiunea finală președintelui rus Vladimir Putin, iar primele discuții trilaterale dintre SUA, Rusia și Ucraina au avut loc la Abu Dhabi, pe 23 și 24 ianuarie. Totuși, în timpul acestor întâlniri, părțile nu au reușit să ajungă la un acord în privința problemei teritoriale.

Condițiile lui Putin și poziția Kievului

Pentru a pune capăt războiului, Vladimir Putin a cerut Ucrainei să își retragă trupele din partea Donbasului care nu este ocupată de armata rusă până în iunie 2025. El a reiterat această cerere și la o întâlnire cu Donald Trump, în Alaska, în august.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins categoric această variantă, declarând că Kievul nu va renunța „sub nicio formă” la partea din Donbas aflată sub controlul său.

Propuneri respinse și presiuni din partea Moscovei

Potrivit publicației The New York Times, Washingtonul a discutat cu Kievul posibilitatea desfășurării unor forțe neutre în Donbas și separarea trupelor ucrainene de cele ruse ca soluție de compromis. Moscova a respins însă orice astfel de scenariu.

Kremlinul a subliniat că, în lipsa unui transfer al teritoriilor ucrainene către Rusia în timpul negocierilor, Moscova va continua să încerce să le ocupe prin mijloace militare.

Garanțiile de securitate, condiționate

În acest context, potrivit unor surse citate de Financial Times, administrația Trump ar fi transmis clar Ucrainei că SUA nu vor oferi garanții de securitate decât dacă Kievul este de acord să cedeze Donbasul Rusiei.

Pe de altă parte, o sursă familiarizată cu poziția Washingtonului a precizat că SUA „nu încearcă să impună nicio concesie teritorială Ucrainei”. Aceeași sursă a adăugat că Statele Unite au spus că garanțiile de securitate depind de acordul ambelor părți asupra unui tratat de pace, însă conținutul acestuia este „o chestiune care ține de Rusia și Ucraina”.