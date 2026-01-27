Atacuri rusești masive asupra Ucrainei. Pene de curent în Harkov și zeci de clădiri avariate la Odesa

Dronele și rachetele rusești au lovit luni seară mai multe regiuni din Ucraina, vizând în special orașele Harkov și Odesa, provocând întreruperi masive de curent electric și rănirea a cel puțin 23 de persoane, au anunțat autoritățile ucrainene, citate de Reuters.

În sudul țării, orașul Odesa a fost ținta unui atac „masiv” cu drone pe parcursul nopții, potrivit șefului administrației militare, Serhi Lîsak. Guvernatorul regional Oleh Kiper a precizat că 23 de persoane au fost rănite, dintre care nouă – inclusiv doi copii și o femeie însărcinată – au fost spitalizate. Autoritățile nu exclud ca persoane să fie încă prinse sub dărâmături.

Atacul a provocat incendii puternice și a avariat zeci de clădiri rezidențiale, precum și o biserică, o grădiniță și un liceu. Odesa și regiunea înconjurătoare, care găzduiesc porturi ucrainene esențiale la Marea Neagră, se află printre țintele frecvente ale atacurilor rusești din ultimele săptămâni.

În estul Ucrainei, Harkov, al doilea oraș ca mărime al țării, a fost lovit de rachete și drone, atacul afectând grav infrastructura energetică. Guvernatorul regional Oleh Sîniehubov a declarat că aproximativ 80% din oraș și din regiunea Harkov au rămas fără electricitate. Două persoane au fost rănite, iar două școli au fost avariate.

Imagini difuzate pe canale neoficiale de Telegram arată cartiere întregi din Harkov cufundate în întuneric. „Sistemul nostru energetic a fost atacat și a suferit daune destul de grave. Toate echipele lucrează pentru a elimina rapid consecințele”, a afirmat Sîniehubov, avertizând că amenințarea unor noi raiduri aeriene îngreunează intervențiile.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat în total 165 de drone în timpul nopții, dintre care 135 au fost doborâte de apărarea antiaeriană.

Atacuri asupra infrastructurii energetice au fost raportate și în regiunea Mîkolaiv, unde o femeie de 59 de ani a fost rănită, precum și în regiunea Liov din vestul Ucrainei, aflată la granița cu Polonia, stat membru NATO.

Autoritățile ucrainene susțin că atacurile asupra infrastructurii critice, intensificate în plină iarnă, urmăresc să afecteze alimentarea cu energie și condițiile de trai ale populației civile.