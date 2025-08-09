search
Sâmbătă, 9 August 2025
Teritoriile care ar putea fi obiectul unui schimb între Rusia și Ucraina. Trump: „Vor avea loc unele schimburi în beneficiul ambelor părți”

Război în Ucraina
Publicat:

Donald Trump a declarat că orice acord de pace între Ucraina și Rusia ar implica schimburi de teritorii, în timp ce a stabilit data și locul discuțiilor cu Vladimir Putin.

Vladimir Putin și Donald Trump FOTO: Profimedia
Vladimir Putin și Donald Trump FOTO: Profimedia

Dar vom recupera o parte din [teritoriu]. Vom face unele schimburi. Vor avea loc unele schimburi de teritorii, în beneficiul ambelor părți. Vorbim despre un teritoriu afectat de lupte de peste trei ani şi jumătate (...) vom recupera o parte din el”, a declarat președintele Donald Trump, fără a da mai multe detalii.

Trump a anunţat pe reţeaua sa Truth Social că „mult aşteptata întâlnire” cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest). Agenția de presă rusă Tass a confirmat data și locul întâlnirii, citând un consilier al Kremlinului, Yuri Ushakov. 

Rusia a cerut până în prezent Ucrainei să-i cedeze oficial cele patru regiuni controlate parţial de armata rusă (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), precum şi peninsula Crimeea anexată în 2014, să renunţe la aspiraţia de aderare la NATO şi să-şi diminueze capacităţile militare, potrivit BBC.

Harta teritoriilor FOTO: X
Harta teritoriilor FOTO: X

Aceste condiţii au fost descrise de Ucraina ca fiind inacceptabile şi a cerut retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul său, precum şi garanţii de securitate occidentale, inclusiv continuarea livrărilor de arme. 

Rămâne neclar dacă Ucraina și aliații europeni ar fi de acord cu un astfel de acord. 

Kievul cere restituirea integrală a tuturor teritoriilor ocupate, inclusiv Crimeea, anexată de Rusia în 2014. Însă Kremlinul refuză categoric să discute acest subiect. 

Zelenski a respins categoric orice condiții prealabile pentru concesii teritoriale.

Rusia nu a reușit să obțină un progres decisiv în invazia sa pe scară largă, dar ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei. Între timp, ofensivele ucrainene nu au reușit să respingă forțele ruse.

Cele trei runde de negocieri directe dintre Ucraina și Rusia la Istanbul nu au reușit să aducă războiul mai aproape de sfârșit, iar condițiile militare și politice impuse de Moscova pentru pace sunt considerate de Kiev și aliații săi ca fiind o capitulare de facto a Ucrainei.

Cererile Rusiei includ transformarea Ucrainei într-un stat neutru, reducerea drastică a forțelor sale militare și renunțarea la aspirațiile sale de aderare la NATO, precum și ridicarea sancțiunilor occidentale impuse Rusiei.

Moscova dorește, de asemenea, ca Kievul să-și retragă trupele din cele patru regiuni pe care Rusia le ocupă parțial în sud-estul Ucrainei și să-și demobilizeze soldații.

Trump a insistat însă vineri că SUA au „o șansă” la un acord de pace trilateral între cele trei țări.

„Liderii europeni doresc pace, președintele Putin, cred, dorește pace, iar Zelenski dorește pace”, a declarat el reporterilor.

Președintele Zelenski trebuie să obțină tot ce are nevoie, pentru că va trebui să se pregătească să semneze ceva și cred că lucrează din greu pentru a realiza acest lucru”, a spus Trump.

Europa

