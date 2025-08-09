Ce se ascunde în spatele summit-ului Trump-Putin. Cele mai optimiste, respectiv pesimiste scenarii

De data asta, un summit Donald Trump-Vladimir Putin s-ar putea concretiza. După ce propuneri anterioare în acest sens au fost amânate, acum conjunctura ar putea fi diferită, în condițiile în care ambii lideri au propriile obiective, mai mult sau mai puțin realiste. Dar, presupunând că summitul va avea loc, care ar fi cele mai probabile scenarii ale încheierii războiului, se întreabă analistul Nick Paton Walsh, într-o analiză pentru CNN.

În condițiile în care Rusia și SUA iau în calcul de ceva vreme o întâlnire directă Trump-Putin, o întrebare pertinentă ar fi de ce ar dori Moscova și Washingtonul ca aceasta să aibă loc în acest moment.

Jurnalistul CNN apreciază că probabil Trump e încrezător că forța personalității îl va determina pe omologul său să încheie un acord. După șase luni în care Moscova a dovedit intransigență, Trump și-ar putea juca această carte pentru a înfrânge rezistența Kremlinului printr-o întrevedere față în față cu liderul Kremlinului. Totodată, este o dovadă că președintele american încă se agață de ideea contrazisă de atât de multe ori că Putin poate accepta să încheie războiul, în pofida poziției sale maximaliste privind cucerirea Ucrainei, care odată ocupată, devine automat teritoriu rus.

În ceea ce-l privește pe liderul rus, acesta cel mai probabil încearcă să să câștige timp, după ce a respins deja în luna mai o propunere de armistițiu necondiționat din partea Europei, SUA și Ucrainei, oferind în schimb două pauze unilaterale, scurte și nesemnificative.

În plus, forțele sale avansează pe linia frontului, într-o ofensivă de vară care l-ar putea aduce suficient de aproape de obiectivele sale încât la posibile negocieri în toamnă să pună în discuție un status quo foarte diferit în război.

Un obiectiv al SUA pentru acest summit ar fi și convingerea lui Putin să accepte o întâlnire trilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Dar este tocmai formatul de summit pe care Rusia l-a respins la Istanbul în luna mai.

În aceste condiții, se pune întrebarea sub ce termeni s-ar putea încheia războiul și care ar fi cele mai probabile scenarii.

Putin acceptă un armistițiu necondiționat

Este un scenariu improbabil: e greu să ne imaginăm că Putin ar fi acum de acord cu un armistițiu pe care l-a refuzat deja, inclusiv la propunerea SUA.

De amintit că singurul armistițiu acceptat de Putin după o convorbire cu Trump a fost oprirea vreme de 30 de zile a atacurilor asupra infrastructurii energetice, care a fost mai mult sau mai puțin respectat.

În prezent, Kremlinul își face alte calcule: încearcă să convertească câștigurile incrementale pe linia frontului în avantaje strategice. De ce s-ar opri tocmai când acestea ajung la apogeu?

Din aceste considerente, nici măcar amenințarea cu sancțiuni secundare împotriva Chinei și Indiei nu va clinti Rusia, cel puțin nu înainte de finalul ofensivei de vară. Cel puțin până în octombrie, Putin va dori să lupte pentru că apreciază că este pe cale să obțină câștigurile dorite.

Discuțiile ar putea lua un anume curs în funcție de calcule pragmatice

În urma discuțiilor SUA-Rusia, s-ar putea ajunge la un acord privind discuții ulterioare, timp în care Rusia și-ar consolida câștigurile înainte de instalarea frigului.

În acest interval, până probabil în octombrie, forțele ruse ar putea cuceri orașele estice Pokrovsk, Kostiantinivka și Kupiansk, asigurând Rusia o poziție solidă pe front înainte de o regrupare în perioada iernii.

Astfel, în 2026, ar avea opțiuni: fie de a continua să lupte, fie de a exploata diplomația pentru a-și permanentiza căștigurile teritoriale.

Ucraina reușește să reziste în continuare în luptă

În acest scenariu, ajutorul militar american și european acordat Ucrainei îi permite să minimizeze concesiile pe linia frontului în lunile următoare, determinându-l pe Putin să încerce să negocieze, după ce armata sa a performat sub obiectivele stabilite,

Pokrovsk ar putea cădea, în timp ce și alte bastioane din estul Ucrainei ar putea fi amenințate, dar Ucraina ar fi capabilă să încetinească avansul Rusiei, cum a mai reușit și altădată, iar Kremlinul să înceapă să resimtă impactul sancțiunilor și al unei economii sub presiune.

Scenariile în care diplomația eșuează ar putea fi unele sumbre fie pentru Ucraina, fie pentru Rusia, însă conturile lor sunt mai puțin clare.

Un scenariu catastrofal pentru Ucraina

Putin profită de fisurile din unitatea occidentală după un summit cu Trump prin care relațiile americano-ruse se îmbunătățesc, dar în care Ucraina este lăsată să se descurce singură.

Europa ar face tot posibilul să sprijine Kievul, dar nu reușește să încline balanța fără sprijin american.

Între timp, câștigurile din estul Ucrainei, unde Rusia a înaintat în ritm lent, se acumulează, prefigurând o înfrângere a forțelor ucrainene pe terenul plat și deschis dintre Donbas și orașele centrale Dnipro, Zaporijia și capitala.

Apărarea ucraineană s-ar putea dovedi fragilă, iar criza de personal militar a Kievului atinge proporțiile unui dezastru politic atunci când Zelenski cere o mobilizare mai largă pentru a susține apărarea țării.

Securitatea Kievului este periclitată. Forțele lui Putin avansează. Puterile Europei decid că are mai mult sens să lupte împotriva Rusiei în Ucraina decât mai târziu pe teritoriul propriu-zis al Uniunii Europene. Însă, în cele din urmă, liderii Europei nu au mandatul politic necesar pentru a se alătura unui război pentru teritorii în Ucraina. Și Putin tot avansează. NATO nu reușește să ofere un răspuns unificat. Este o situație de coșmar pentru Europa, dar este deja sfârșitul unei Ucraine suverane.

Dezastru pentru Putin: o repetare înfrângerii sovietice din Afganistan

Rusia merge din greșeală în greșeală, risipind viețile a mii de soldați pe săptămână, pentru câștiguri relativ mici, în timp ce asistă neputincioasă la efectul sancțiunilor, care îi erodează alianța cu China și veniturile din petrol din India.

Rezervele financiare ale fondului suveran de investiții al Moscovei scad. Disidența în rândul elitei moscovite crește, după ce Kremlinul continuă să respingă toate rampele diplomatice, riscând un conflict indirect și nesustenabil cu NATO.

În acest moment, Kremlinul atinge un punct în care încăpățânarea de a duce un război devenit mult prea costisitor devine toxică pentru Rusia.

Un calcul politic similar, deficitar, a susținut ocupația sovietică, care s-a dovedit fără succes, a Afganistanului într-un alt război îndârjit.

Momente similare de slăbiciune neașteptată a Kremlinului au apărut deja în războiul din Ucraina, precum atunci când confidentul lui Putin, Evgheni Prigojin, a ajuns să conducă o revoltă de scurtă durată asupra capitalei.

Putin este puternic la suprafață, dar fragilitatea lui poate fi expusă în împrejurările potrivite.

Problema cu acest scenariu este că rămâne cea mai bună speranță a strategilor occidentali, care nu pot lua în considerare nici intrarea a NATO în război pentru a ajuta să câștige, nici capacitatea Kievului de a învinge Moscova din punct de vedere militar.

Nu există însă o opțiune pentru Ucraina dacă Putin se va întâlni cu Trump, iar Kievul nu va participa la activ la un eventual acord ce ar rezulta din acest summit.