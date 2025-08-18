Budapesta amenință Kievul după ce forțele ucrainene au atacat cu drone conducta Drujba

Guvernul ungar a denunțat luni noi atacuri ucrainene asupra conductei petroliere Drujba, în urma cărora a fost perturbat tranzitul ţiţeiului rusesc către ţara central-europeană. În replică autorităţile de la Kiev au invitat Budapesta să se plângă Rusiei, relatează EFE şi Reuters.

„Este inacceptabil şi scandalos faptul că Ucraina a atacat din nou în Rusia conducta petrolieră care ajunge în Ungaria, perturbând aprovizionarea cu petrol a ţării noastre”, a scris ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Potrivit șefului diplomaţiei ungare, viceministrul rus al energiei, Pavel Sorokin, i-a confirmat într-o conversaţie la telefon că specialiştii lucrează la repararea unui transformator, esenţial pentru funcţionarea conductei. Acesta este în prezent nefuncţional în urma unor atacuri cu drone ale armatei ucrainene.

Ministrul adjunct rus „nu a putut prezice când va fi reluată aprovizionarea”, a precizat Szijjarto, fără a specifica locul exact al atacului care a paralizat tranzitul petrolului.

Guvernul de la Budapesta acuză Ucraina că implică Ungaria în război

Totodată, Szijjarto a acuzat Comisia Europeană şi guvernul ucrainean că încearcă să implice Ungaria în războiul declanşat de Rusia.

„Bruxellesul şi Kievul încearcă să implice Ungaria în războiul din Ucraina de trei ani şi jumătate, iar atacurile ucrainene din ce în ce mai frecvente asupra securităţii noastre energetice au şi acest obiectiv. Să fim încă o dată clari: acesta nu este războiul nostru, nu avem nicio legătură cu el, vrem să rămânem în afara lui”, a declarat şeful diplomaţiei maghiare.

Ungaria şi Slovacia au primit o scutire de la embargoul Uniunii Europene (UE) asupra importurilor de ţiţei rusesc, dat fiind că nu au ieşire la mare şi depind în mare măsură de petrolul din această ţară prin conducta Drujba, scrie EFE.

Ungaria importă 65% din petrolul său şi importă 85% din gazele sale din Rusia.

Szijjarto şi-a încheiat mesajul ameninţând că va întrerupe furnizarea de energie electrică a Ucrainei.

„În sfârşit, vreau să le reamintesc politicienilor ucraineni: energia electrică din Ungaria joacă un rol fundamental în furnizarea de energie către Ucraina”, a transmis ministrul ungar.

Reacția Kievului

În replică, ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a transmis că Ungaria „poate trimite acum plângeri” la Moscova, nu la Kiev, potrivit Reuters.

Sîbiga nici nu a confirmat, nici nu a negat acuzaţiile Ungariei în declaraţia sa de pe platforma X.

„Rusia, nu Ucraina, este cea care a început acest război şi refuză să-i pună capăt. Ungariei i s-a spus de ani de zile că Moscova este un partener pe care nu te poţi bizui. În ciuda acestui fapt, Ungaria a depus toate eforturile pentru a-şi menţine dependenţa de Rusia”, a atras el atenţia.

În ultimele săptămâni, Ungaria a denunţat atacurile ucrainene asupra infrastructurii de tranzit al petrolului către Europa Centrală.