Situație tensionată în Groenlanda. Danemarca trimite un comando special în insulă după ultimele declarații ale lui Donald Trump

Danemarca a trimis un comando special în Groenlanda pentru a pregăti mobilizarea unor forțe suplimentare, pe fondul tensiunilor geopolitice legate de insula arctică și al declarațiilor recente ale președintelui american Donald Trump.

Un comando avansat a fost trimis în Groenlanda de către guvernul danez, cu scopul de a asigura logistica necesară și de a pregăti infrastructura pentru eventualele desfășurări ale forțelor militare în această insulă strategică din Arctica.

Potrivit aa.com, unitatea va analiza facilitățile locale, liniile de aprovizionare și toate resursele logistice, astfel încât forțele principale să poată fi mobilizate rapid și eficient, în cazul unei escaladări a situației regionale.

Această decizie survine pe fondul tensiunilor crescânde legate de importanța strategică a Groenlandei, în contextul în care președintele american Donald Trump a reluat ideea achiziționării insulei, susținând că SUA trebuie să împiedice Rusia sau China să obțină poziții militare și economice în zonă. El consideră că prezența militară americană existentă, stabilită încă din perioada Războiului Rece, nu mai este suficientă pentru a proteja interesele Washingtonului în regiune şi susţine că SUA trebuie să anexe, într-un fel sau altul, insula.

Guvernul local groenlandez și cel danez au declarat în mod repetat că Groenlanda nu este de vânzare, însă președintele SUA nu a exclus o eventuală preluare prin forță.

Potrivit imaginilor difuzate de postul danez de televiziune DR, un avion militar danez a aterizat pe aeroportul din Nuuk, capitala Groenlandei, în noaptea de luni spre marți.

Deşi nu există precizări clare dacă sosirea acestei aeronave este legată direct de consolidarea prezenței militare, mai multe surse indică faptul că unitatea avansată va fi urmată de întăriri, incluzând soldați ai armatei daneze și, ulterior, trupe internaționale.

În prezent, o parte din forțele armate daneze sunt implicate în misiuni NATO în statele baltice, ceea ce face ca logistica și planificarea mobilizării în Groenlanda să fie cu atât mai importante.

Danemarca a anunțat deja anul trecut un plan de investiții de aproximativ 42 de miliarde de coroane daneze (aproximativ 6 miliarde de euro) pentru consolidarea apărării Groenlandei, inclusiv prin achiziția de nave de luptă, sateliți și drone. Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a reafirmat că țara sa este pregătită să-și suplimenteze prezența militară în Arctica, în contextul în care Statele Unite și-au redus, de asemenea, propriile forțe în zonă, păstrând doar baza din nordul insulei.

În paralel, Danemarca încearcă să gestioneze situația pe cale diplomatică. Ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, și omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt, se vor întâlni la Casa Albă cu oficiali americani de rang înalt, inclusiv cu secretarul de stat Marco Rubio și cu vicepreședintele JD Vance, pentru a discuta securitatea regiunii și cooperarea militară.

În acest context, trimiterea comandoului avansat danez în Groenlanda apare ca o măsură preventivă, menită să asigure controlul și pregătirea logistică necesară pentru eventuale desfășurări militare suplimentare, dar și ca un mesaj strategic adresat Washingtonului și potențialilor rivali geopolitici din regiune.