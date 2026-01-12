Premierul Danemarcei susține că lupta diplomatică cu SUA privind Groenlanda este „un moment decisiv”

Prim-ministrul Danemarcei a declarat duminică că țara sa se confruntă cu un „moment decisiv” în lupta diplomatică cu Statele Unite privind Groenlanda, după ce președintele Donald Trump a sugerat din nou utilizarea forței pentru a ocupa teritoriul arctic.

Înaintea întâlnirilor de luni de la Washington privind lupta globală pentru materii prime esențiale, prim-ministrul Mette Frederiksen a declarat că „există un conflict privind Groenlanda”, potrivit AFP.

„Acesta este un moment decisiv” cu mize care depășesc problema imediată a viitorului Groenlandei, a adăugat ea într-o dezbatere cu alți lideri politici danezi.

Frederiksen a postat pe Facebook că „suntem pregătiți să ne apărăm valorile – oriunde este necesar – și în Arctica. Credem în dreptul internațional și în dreptul popoarelor la autodeterminare”.

Susținere pentru Danemarca

Germania și Suedia au susținut Danemarca împotriva ultimelor pretenții ale lui Trump asupra teritoriului danez autonom.

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a condamnat „retorica amenințătoare” a SUA după ce Trump a repetat că Washingtonul „va face ceva în privința Groenlandei, fie că îi place, fie că nu”.

„Suedia, țările nordice, statele baltice și câteva țări europene importante sunt alături de prietenii noștri danezi”, a declarat el la o conferință pe tema apărării desfășurată la Salen, la care a participat generalul american însărcinat cu NATO.

Kristersson a declarat că o preluare de către SUA a Groenlandei, o zonă bogată în minerale, ar fi „o încălcare a dreptului internațional și riscă să încurajeze alte țări să acționeze exact în același mod”.

Germania și-a reiterat sprijinul pentru Danemarca și Groenlanda înaintea discuțiilor de la Washington. Înainte de întâlnirea de luni cu omologul său american Marco Rubio, ministrul german de externe, Johann Wadehpul, a purtat discuții în Islanda pentru a aborda „provocările strategice ale Nordului Îndepărtat”, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe.

Națiunile europene s-au grăbit să coordoneze un răspuns după ce Casa Albă a declarat săptămâna aceasta că Trump dorește să cumpere Groenlanda și a refuzat să excludă o acțiune militară.