Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
Întâlnirea cu privire la Groenlanda a fost mutată de la Casa Albă. Care ar fi motivul

Întâlnirea la nivel înalt dintre vicepreşedintele SUA JD Vance, secretarul de stat al SUA Marco Rubio şi miniştrii de externe ai Danemarcei şi Groenlandei a fost mutată din Casa Albă în clădirea vecină Eisenhower, care găzduieşte birourile ceremoniale ale lui Vance, potrivit The Guardian.

Întâlnirea nu mai are loc la Casa Albă FOTO Arhivă
Întâlnirea nu mai are loc la Casa Albă FOTO Arhivă

Postul de televiziune danez TV2 a speculat că această mutare ar putea fi văzută ca o încercare de a reduce tensiunile, îndepărtând întâlnirea de preşedinte, în special după ultimele sale comentarii explozive.

Marco Rubi sosește la întâlnirea cu delegația danezo-groenlandeză/FOTO:Getty Images
Marco Rubi sosește la întâlnirea cu delegația danezo-groenlandeză/FOTO:Getty Images

UPDATE 17.38 Comentariile lui Trump despre Groenlanda nu ar trebui subestimate, spune premierul francez

Prim-ministrul francez spune că declarațiile lui Donald Trump despre Groenlanda nu ar trebui subestimate.

„Este clar că intențiile administrației Trump sunt serioase și trebuie acum luate foarte în serios”, a declarat Sebastien Lecornu în fața camerei inferioare a parlamentului francez.

„Nu trebuie absolut deloc să subestimăm cuvântul dat președintelui american.”

Mai devreme în cursul zilei, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat că Franța va deschide un consulat în Groenlanda luna viitoare.

Între timp, Donald Trump continuă să posteze actualizări despre Groenlanda pe rețelele de socializare, sporind presiunea asupra Danemarcei și Groenlandei înaintea discuțiilor.

În ultima postare, el a cerut Danemarcei să contracareze presupusa amenințare rusească și chineză la adresa Groenlandei – doar pentru a concluziona că „doar SUA pot” face acest lucru.

UPDATE 17.25 Delegația daneză-groenlandeză a sosit la clădirea Eisenhower, vecină cu Casa Albă, din Washington DC, pentru discuțiile cu SUA privind Groenlanda , relatează presa daneză.

Potrivit postului de televiziune danez TV2 , vicepreședintele american JD Vance va fi însoțit la întâlnire de consilierul său pentru securitate națională, Andy Baker, precum și de secretarul de stat american Marco Rubio și de consilierul său, Michael Needham . Partea americană va fi reprezentată și de ambasadorul SUA în Danemarca, Ken Howery , și de un înalt oficial, Michael Jensen.

Atât reprezentanțele daneză, cât și cea groenlandeză vor avea câte trei persoane , miniștrii lor de externe fiind însoțiți de consilierii și ambasadorii lor de rang înalt.

Între timp, Donald Trump continuă să posteze actualizări despre Groenlanda pe rețelele de socializare, sporind presiunea asupra Danemarcei și Groenlandei înaintea discuțiilor.

Întâlnirea este programată să înceapă la ora 10.30, ora Washingtonului (17.30, ora României).

Înainte de reuniune, prim-ministrul Groenlandei a declarat că „nu este momentul” să se discute despre viitoarea independenţă a insulei arctice şi să se pună în pericol dreptul acesteia la autodeterminare, în contextul în care Trump intensifică ameninţările de a prelua controlul asupra acesteia.

„Nu cred că este momentul să discutăm despre asta. Nu ar trebui să ne jucăm cu dreptul nostru la autodeterminare atunci când o altă ţară vorbeşte despre preluarea noastră”, a declarat premierul Jens-Frederik Nielsen într-un interviu acordat presei din insula arctică. „Asta nu înseamnă că nu vom dori ceva diferit în viitor. Dar aici şi acum, facem parte din regatul (danez) şi suntem alături de regat. Acest lucru este deosebit de important în această situaţie gravă”, a adăugat Nielsen.

Miercuri, Donald Trump a scris pe Truth Social că orice altceva decât Groenlanda „în mâinile” Statelor Unite este „inacceptabil”, reiterând cererea sa de control asupra teritoriului danez cu doar câteva ore înaintea reuniunii găzduite de vicepreşedintele său pe această temă.

