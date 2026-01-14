Profesorul canadian de istorie Trevor Poutine compară acțiunile și ambițiile președintelui american Donald Trump cu ascensiunea lui Hitler și declanșarea celui de-Al Doilea Război Mondial, avertizând asupra riscurilor unei derapaje autoritare în SUA.

Într-o serie de videoclipuri postate pe Facebook, profesorul Trevor Poutine atrage atenția asupra a ceea ce el numește „două mari erori de calcul” în politica actuală a Statelor Unite. Prima dintre ele, spune el, este ambiția lui Donald Trump de a „lua Groenlanda pentru că are nevoie de ea din motive de securitate națională”.

„Este evident că este sfătuit de oamenii nepotriviți, care îi spun «da, mergi înainte, cine poate să ne oprească?»”, explică Poutine. Profesorul canadian face o paralelă istorică: „Aceasta îmi amintește foarte mult de Hitler în 1939, sfătuit de Joachim von Ribbentrop, ministrul său de externe, că dacă britanicii și francezii nu au reacționat în 1935 când au invadat Ruhrul, sau în 1938 când au luat Sudetenland-ul, nu vor intra în război pentru o fâșie mică de teren în Polonia. Și, descoperiți, în 1939 Hitler a declanșat al Doilea Război Mondial, care a costat 50 de milioane de vieți”.

Sursa video: Facebook /Trevor Poutine

Profesorul subliniază și riscul economic pe care SUA și-l asumă: „Pete Hegseth spune că acesta este cel mai mare, mai puternic și mai feroce aparat militar din lume, nimeni nu va îndrăzni să ne atace. Dar statele NATO nu trebuie să tragă cu armele pentru a distruge armata americană. Tot ce trebuie să facă este să apese câteva taste și să vândă aproape 1,5 trilioane în obligațiuni ale Trezoreriei SUA. Statele Unite sunt deja îndatorate cu peste 38 de trilioane. Dacă SUA invadează Groenlanda, prețurile la gaze vor exploda, dolarul american se va prăbuși și țara va intra într-o depresiune mai gravă decât Marea Depresiune”.

Paralela cu Germania anului 1933

Într-un alt videoclip, Poutine avertizează că SUA riscă să repete tiparele Germaniei din 1933. „Întrebarea este: Statele Unite din 2025 sunt în pericol să devină Germania din 1933? Ca cineva care a studiat Holocaustul intensiv în ultimii 25 de ani, răspunsul este: deja sunt Germania din 1933”, spune profesorul.

El detaliază mai multe similitudini: „Trump controlează complet toate cele trei ramuri ale guvernului: legislativul, executivul și judiciarul. Are în fața sa o criză constituțională cu persoanele pe care le deportă și cu războiul comercial pe care l-a creat. Aceasta îi poate oferi pretextul să folosească puteri de urgență ale președinției pentru acțiuni care altfel ar fi ilegale”.

Sursa video: Facebook/ Trevor Poutine

Profesorul mai avertizează că ICE, agenția pentru imigrație, funcționează „exact ca Geheime Staatspolizei, poliția secretă de care se temeau oamenii în 1933”. De asemenea, Trump și-ar extinde deținerile Guantanamo pentru 30.000 de persoane, similar cu construirea lagărului Dachau de către Hitler. „El chiar se gândește să trimită cetățeni americani în închisori din El Salvador, pentru că e mai ieftin decât în SUA”, spune Poutine.

„Statele Unite au o democrație sănătoasă, care durează de peste 200 de ani. Trebuie să sperăm că la un moment dat minți mai calme și raționale vor realiza unde se îndreaptă țara și vor începe să opună rezistență. Altfel, ne uităm din nou la 1933”, avertizează profesorul canadian.