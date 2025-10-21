Polonia îl avertizează pe Putin: dacă zboară spre Budapesta prin spațiul nostru aerian, l-am putea livra la Haga

Marți, ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a transmis un avertisment ferm președintelui rus Vladimir Putin: dacă intenționează să ajungă în Ungaria pentru un posibil summit cu Donald Trump, Polonia nu garantează că nu va pune în aplicare mandatul internațional de arestare emis pe numele său.

„Nu pot garanta că un tribunal polonez independent nu va cere Guvernului să escorteze aeronava suspectului pentru a fi predat Curții Penale Internaționale de la Haga”, a declarat Sikorski pentru postul Radio Rodzina.

Contextul e deja cunoscut. În 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare împotriva lui Putin, acuzat de deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina – un presupus crimă de război pe care Rusia o respinge și pe care, oricum, nu o recunoaște, întrucât nu acceptă jurisdicția Curții.

Informația apare la câteva zile după ce Donald Trump a anunțat că ar putea avea o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta, în cadrul unui efort personal de a „intermedia pacea” în Ucraina – o inițiativă care a stârnit reacții prudente atât în capitalele europene, cât și la Washington.

Ungaria, aflată în plin proces de ieșire din jurisdicția Curții Penale Internaționale, a transmis deja că îi va permite lui Putin să intre și să plece nestingherit pentru summitul planificat. Însă pentru a evita spațiul aerian ucrainean, delegația rusă va trebui să survoleze teritoriul uneia dintre țările UE – iar aici intervin problemele. Toate statele membre ale Uniunii Europene (cu excepția Ungariei, aflată în proces de retragere) sunt obligate, prin tratatele semnate, să aplice mandatul Curții Penale de la Haga.

„Cred că partea rusă este pe deplin conștientă de acest lucru. Așa că, dacă această întâlnire chiar va avea loc – și sper să fie cu participarea victimei agresiunii (Ucraina n.r), nu doar a agresorului – este de așteptat ca aeronava să urmeze un alt culoar”, a mai adăugat Sikorski.

Polonia, membră NATO și unul dintre cei mai vocali aliați ai Kievului, a fost constant în linia întâi a eforturilor europene de sprijin pentru Ucraina, după declanșarea invaziei rusești la scară largă în februarie 2022.

Pentru Moscova, miza nu este doar simbolică. O eventuală tentativă de zbor către Budapesta, care ar presupune tranzitarea spațiului aerian al unui stat ICC, ar putea declanșa o criză diplomatică fără precedent – cu un lider de stat rus potențial reținut într-un spațiu european în plin conflict și în toiul unei campanii electorale americane tensionate.