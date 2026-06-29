Europa se încălzește de două ori mai repede decât restul lumii. Canicula a provocat peste 1.300 de decese suplimentare

În contextul în care temperaturile extreme au provocat deja peste 1.300 de decese suplimentare, OMS atrage atenția că Europa se încălzește mai rapid decât orice alt continent.

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a transmis duminică, 28 iunie, un nou avertisment cu privire la impactul valului de căldură care afectează continentul european, atrâgând atenţia că, deşi vara este doar la început, temperaturile extreme înregistrate în ultimele săptămâni au provocat deja peste 1.300 de decese suplimentare.

„De la 21 iunie au fost înregistrate peste 1.300 de decese suplimentare asociate temperaturilor ridicate din Europa”, a scris directorul general al OMS pe platforma X.

Potrivit acestuia, Europa resimte cel mai puternic efectele încălzirii globale, ritmul în care cresc temperaturile fiind mult peste media înregistrată la nivel mondial.

„Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid pe Pământ, ritmul de încălzire fiind de două ori mai mare comparativ cu media globală. În acest moment, 150 de milioane de oameni trăiesc în condiții de căldură extremă, sute de persoane au murit, sunt închise școli, rețelele electrice sunt la limita capacității”, a punctat directorul OMS, citat de Agerpres.

Tedros Adhanom Ghebreyesus susține că valurile de căldură excepționale nu mai reprezintă evenimente rare, ci devin o realitate aproape anuală din cauza schimbărilor climatice.

„Ca urmare a schimbărilor climatice şi a încălzirii globale, fenomenul valului de căldură «o dată într-o generație» are loc acum aproape anual. Am fost avertizați”, a adăugat el.

Săptămâna trecută, mai multe state europene au înregistrat temperaturi record, atunci când Germania, Polonia și Cehia s-au confruntat cu maxime de aproximativ 40 de grade Celsius, iar în unele zone mercurul din termometre a depășit chiar această valoare.

Directorul OMS subliniază că stresul termic este adesea numit „ucigașul tăcut”, deoarece produce efecte grave asupra sănătății fără să fie întotdeauna perceput ca un pericol imediat, şi că multe locuințe, școli și clădiri de birouri din Europa nu au fost proiectate pentru a face față unor temperaturi atât de ridicate.

La începutul săptămânii trecute, Tedros Adhanom Ghebreyesus avertiza că aproximativ 500.000 de oameni își pierd viața în fiecare an, la nivel mondial, din cauze asociate căldurii excesive