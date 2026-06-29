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Valul de căldură se intensifică. Cod Roșu de caniculă în mai multe județe

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După un weekend cu temperaturi extreme, canicula va persista, luni și marți. În intervalul 29 iunie, ora 10.00 - 1 iulie, ora 10.00, Codul roșu va viza Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Meteorologii estimează temperaturi maxime de până la 41 de grade la umbră.

România mai fierbe două zile FOTO Shutterstock
România mai fierbe două zile FOTO Shutterstock

ANM anunță, pentru județele vizate în continuare de Cod roșu de caniculă, temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat:

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade”.

Județele vizate de Codul roșu de caniculă. FOTO ANM
Județele vizate de Codul roșu de caniculă. FOTO ANM

Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei vor rămâne sub cod portocaliu, cu temperaturi maxime de până la 38°C și nopți tropicale.

„În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării și până la 38 de grade în restul zonelor. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade”, precizează ANM.

Valul de căldură afectează și alte state europene

România nu este singura țară afectată de temperaturile extreme. În ultimele zile, mai multe state din sudul și vestul Europei au emis avertizări de caniculă, pe fondul unui val de căldură care afectează o mare parte a continentului. Afectate au fost Spania, Italia, Franța, dar și Marea Britanie. 

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