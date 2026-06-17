Trump a oferit Europei o înțelegere: sprijin pentru Ucraina în schimbul ajutorului pentru Iran

Liderii celor mai puternice economii ale lumii s-au reunit în stațiunea franceză Evian sub spectrul unei confruntări iminente cu președintele american Donald Trump. Temerile europenilor erau legate de poziția fluidă a liderului de la Casa Albă privind războiul din Ucraina și escaladarea tensiunilor cu Iranul.

Cu toate acestea, prima zi de negocieri intense a adus o schimbare radicală de atmosferă. Potrivit publicației Politico, care citează surse diplomatice de la Bruxelles, liderii europeni au plecat de la masa discuțiilor considerabil mai optimiști. Motivul? Donald Trump pare dispus să reia presiunile asupra Kremlinului, însă nu pe gratis: are nevoie de aliați pentru a securiza rutele maritime din Orientul Mijlociu.

În spatele ușilor închise se desenează deja arhitectura unui compromis transatlantic major. Washingtonul promite să mențină o linie dură în sprijinul Ucrainei, cerând în schimb ca statele europene să își asume un rol activ în deminarea și securizarea Strâmtorii Ormuz — arteră energetică vitală a planetei, a cărei blocare parțială în timpul ostilităților cu Iranul a provocat deja turbulențe majore pe piețele de hidrocarburi.

„Discuțiile oficiale și contactele informale pe care le-am avut cu președintele SUA îmi dau motive de optimism”, a temperat spiritele cancelarul german Friedrich Merz.

Totuși, diplomații europeni, trecuți prin experiența primului mandat al lui Trump, avertizează că prudența rămâne cuvântul de ordine. Liderul republican este cunoscut pentru imprevizibilitatea sa și pentru ușurința cu care își poate schimba deciziile strategice.

Răsturnarea de situație

Anxietatea la nivelul cancelariilor europene a atins cote maxime duminică, după o convorbire telefonică de aproape o oră între Donald Trump și Vladimir Putin. Mulți s-au temut că Washingtonul va încerca să forțeze Kievul să accepte o pace în condiții nefavorabile, cedând teritorii pentru a-i permite lui Trump să își declare rapid succesul diplomatic.

Realitatea de la Evian a contrazis însă scenariile sumbre. După o întrevedere de 70 de minute cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a surprins asistența, anunțând intenția de a reintroduce sancțiuni drastice împotriva sectorului petrolier rusesc.

„Rusia trebuie să încheie un acord”, a tranșat liderul american, adoptând o retorică neașteptat de fermă la adresa Moscovei.

Factura pragmatismului american

Această deschidere a Washingtonului vine cu un preț bine calculat. Trump le-a cerut explicit partenerilor din G7 să sprijine demersurile administrației sale înainte ca vicepreședintele JD Vance să ajungă la Geneva pentru a perfecta acordul cu Teheranul.

Deși în mod public Trump a bravat, declarând că SUA „nu au nevoie de prea mult ajutor”, în cadrul discuțiilor private a recunoscut că are nevoie de capacitățile militare și tehnice ale aliaților europeni pentru curățarea de mine a Strâmtorii Ormuz. Franța a reacționat nuanțat prin vocea președintelui Emmanuel Macron, condiționând trimiterea navelor militare de o solicitare formală a SUA și de acordul statelor riverane, Iran și Oman.

Diplomația cadourilor și fastul de la Versailles

Dincolo de mizele militare, destinderea de la Evian a fost rezultatul unei strategii de „seducție diplomatică” minuțios orchestrate de liderii europeni pentru a preveni un abandon din partea impulsivului președinte american.

Emmanuel Macron l-a convins pe Trump să își prelungească vizita invitându-l la o cină de gală la Palatul Versailles. Strategia a funcționat, Trump lăudându-se ulterior presei cu ospitalitatea franceză: „Versailles-ul nu este doar poleială, este luxul adevărat”.

Friedrich Merz, cancelarul german, i-a oferit un tricou personalizat al naționalei Germaniei cu numărul 47 (aluzie la al 47-lea mandat prezidențial), iar Giorgia Meloni, premierul Italiei, a netezit asperitățile anterioare printr-o discuție bilaterală cordială.

Volodimir Zelenski a mizat pe emoție, arătându-le liderilor G7 fotografia unei catedrale ucrainene în flăcări, distrusă recent de o dronă rusească.

Toate aceste eforturi au avut ca scop menținerea Statelor Unite pe o axă comună cu Occidentul în perspectiva crucialului summit NATO ce va avea loc luna viitoare la Ankara.