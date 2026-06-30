Țara care a reușit să reducă drastic violența după ce a tratat-o ca pe o problemă de sănătate publică. Cum a scăzut rata crimelor cu peste 50%

Scoția a trecut, în doar două decenii, de la statutul de una dintre cele mai violente țări din lumea dezvoltată la una dintre cele mai sigure regiuni europene, după ce autoritățile au schimbat radical modul în care au abordat infracționalitatea. În loc să trateze violența exclusiv ca pe o situație de ordine publică au considerat-o problemă de sănătate publică.

La începutul anilor 2000, Scoția avea una dintre cele mai ridicate rate ale violenței din Europa. Potrivit datelor citate de BBC, între 2003 și 2005, orașul Glasgow înregistra cea mai mare rată a omuciderilor de pe continent, iar Organizația Națiunilor Unite descria Scoția drept cea mai violentă țară din lumea dezvoltată. La acea vreme, riscul de a fi agresat era de aproape trei ori mai mare decât în Statele Unite.

În 2005, poliția a înființat Scottish Violence Reduction Unit (SVRU), o structură care și-a propus să combată violența prin prevenție, nu doar prin arestări și condamnări.

Specialiștii au pornit de la ideea că violența se răspândește asemenea unei boli și că poate fi prevenită dacă sunt identificați și tratați factorii de risc.

Astfel, pe lângă intervențiile poliției, în program au fost implicați medici, profesori, asistenți sociali, psihologi și organizații comunitare.

Unul dintre cele mai cunoscute momente ale programului a avut loc în octombrie 2008, când 85 de membri ai unor bande rivale au fost aduși într-o sală de judecată din Glasgow.

Nu era vorba despre un proces.

În fața judecătorului, tinerii au ascultat mărturiile unor mame care și-au pierdut copiii, ale medicilor care tratau victimele atacurilor și ale unor persoane afectate direct de violență.

Mesajul transmis a fost simplu: violența trebuie să înceteze.

La final, participanții au primit un număr de telefon pe care îl puteau apela dacă doreau ajutor pentru a renunța la viața de infractor. După zece astfel de sesiuni, aproape 400 dintre cei 473 de participanți au cerut sprijin.

În deceniul următor:

rata omuciderilor din Glasgow a scăzut cu 56%;

la nivelul întregii Scoții, numărul crimelor a fost redus cu 38%;

infracțiunile violente au scăzut cu aproape o treime între 2006 și 2015.

În prezent, Scoția înregistrează cel mai redus număr de omucideri din ultimii peste 20 de ani și are o rată mai mică a crimelor decât țări precum Suedia, Franța sau Anglia și Țara Galilor.

Autoritățile au constatat că aproape două treimi dintre actele de violență implicau doar 1% din populație.

Analizele au arătat că riscul este mai mare în cazul tinerilor proveniți din zone defavorizate, afectați de sărăcie, șomaj sau probleme familiale.

În schimb, educația, relațiile stabile cu părinții și sprijinul comunității s-au dovedit factori importanți de protecție.

Pe baza acestor concluzii au fost dezvoltate programe în școli, spitale și comunități, iar medicii au fost instruiți să identifice victimele violenței și să le îndrume către servicii de sprijin.

Succesul programului a atras atenția autorităților din alte state.

Din 2019, unități similare de reducere a violenței au fost înființate în 20 de regiuni din Anglia și Țara Galilor, inclusiv la Londra, unde se înregistrează aproape o treime din infracțiunile cu arme albe din aceste teritorii.

Primele evaluări arată că și acolo s-a înregistrat o reducere a celor mai grave forme de violență.

Reprezentanții SVRU avertizează însă că fenomenul nu este complet rezolvat.

Creșterea influenței rețelelor sociale, efectele pandemiei și nivelul ridicat al sărăciei în rândul copiilor reprezintă noi provocări.

Chiar și așa, autoritățile scoțiene susțin că experiența ultimelor două decenii demonstrează că violența nu este inevitabilă și poate fi redusă prin intervenții timpurii, colaborare între instituții și politici bazate pe dovezi, nu doar pe măsuri punitive.