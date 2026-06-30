search
Marți, 30 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Țara care a reușit să reducă drastic violența după ce a tratat-o ca pe o problemă de sănătate publică. Cum a scăzut rata crimelor cu peste 50%

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Scoția a trecut, în doar două decenii, de la statutul de una dintre cele mai violente țări din lumea dezvoltată la una dintre cele mai sigure regiuni europene, după ce autoritățile au schimbat radical modul în care au abordat infracționalitatea. În loc să trateze violența exclusiv ca pe o situație de ordine publică au considerat-o problemă de sănătate publică.

Țara care a reușit să reducă drastic violența. FOTO: X/@MPFed
Țara care a reușit să reducă drastic violența. FOTO: X/@MPFed

La începutul anilor 2000, Scoția avea una dintre cele mai ridicate rate ale violenței din Europa. Potrivit datelor citate de BBC, între 2003 și 2005, orașul Glasgow înregistra cea mai mare rată a omuciderilor de pe continent, iar Organizația Națiunilor Unite descria Scoția drept cea mai violentă țară din lumea dezvoltată. La acea vreme, riscul de a fi agresat era de aproape trei ori mai mare decât în Statele Unite.

În 2005, poliția a înființat Scottish Violence Reduction Unit (SVRU), o structură care și-a propus să combată violența prin prevenție, nu doar prin arestări și condamnări.

Specialiștii au pornit de la ideea că violența se răspândește asemenea unei boli și că poate fi prevenită dacă sunt identificați și tratați factorii de risc.

Astfel, pe lângă intervențiile poliției, în program au fost implicați medici, profesori, asistenți sociali, psihologi și organizații comunitare.

Unul dintre cele mai cunoscute momente ale programului a avut loc în octombrie 2008, când 85 de membri ai unor bande rivale au fost aduși într-o sală de judecată din Glasgow.

Nu era vorba despre un proces.

În fața judecătorului, tinerii au ascultat mărturiile unor mame care și-au pierdut copiii, ale medicilor care tratau victimele atacurilor și ale unor persoane afectate direct de violență.

Mesajul transmis a fost simplu: violența trebuie să înceteze.

La final, participanții au primit un număr de telefon pe care îl puteau apela dacă doreau ajutor pentru a renunța la viața de infractor. După zece astfel de sesiuni, aproape 400 dintre cei 473 de participanți au cerut sprijin.

În deceniul următor: 

  • rata omuciderilor din Glasgow a scăzut cu 56%;
  • la nivelul întregii Scoții, numărul crimelor a fost redus cu 38%;
  • infracțiunile violente au scăzut cu aproape o treime între 2006 și 2015.

În prezent, Scoția înregistrează cel mai redus număr de omucideri din ultimii peste 20 de ani și are o rată mai mică a crimelor decât țări precum Suedia, Franța sau Anglia și Țara Galilor.

Autoritățile au constatat că aproape două treimi dintre actele de violență implicau doar 1% din populație.

Analizele au arătat că riscul este mai mare în cazul tinerilor proveniți din zone defavorizate, afectați de sărăcie, șomaj sau probleme familiale.

În schimb, educația, relațiile stabile cu părinții și sprijinul comunității s-au dovedit factori importanți de protecție.

Pe baza acestor concluzii au fost dezvoltate programe în școli, spitale și comunități, iar medicii au fost instruiți să identifice victimele violenței și să le îndrume către servicii de sprijin.

Succesul programului a atras atenția autorităților din alte state.

Din 2019, unități similare de reducere a violenței au fost înființate în 20 de regiuni din Anglia și Țara Galilor, inclusiv la Londra, unde se înregistrează aproape o treime din infracțiunile cu arme albe din aceste teritorii.

Primele evaluări arată că și acolo s-a înregistrat o reducere a celor mai grave forme de violență.

Reprezentanții SVRU avertizează însă că fenomenul nu este complet rezolvat.

Creșterea influenței rețelelor sociale, efectele pandemiei și nivelul ridicat al sărăciei în rândul copiilor reprezintă noi provocări.

Chiar și așa, autoritățile scoțiene susțin că experiența ultimelor două decenii demonstrează că violența nu este inevitabilă și poate fi redusă prin intervenții timpurii, colaborare între instituții și politici bazate pe dovezi, nu doar pe măsuri punitive.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
digi24.ro
image
O cupolă de foc s-a așezat peste România și pârjolește țara. Este atât de puternică încât nu lasă nici norii să intre
stirileprotv.ro
image
Anca Alexandrescu și Realitatea TV continuă RĂZBOIUL împotriva lui Călin Georgescu: „Se crede Dumnezeu!”
gandul.ro
image
Cât reziști sub dărâmături după un cutremur. Primele 24 de ore fac diferența între viață și moarte
mediafax.ro
image
Ce lovitură pentru Rapid! Daniel Pancu face rost de bani pentru transferuri: Rrahmani pleacă pe 7.000.000 de euro
fanatik.ro
image
401 morți îngropați pe câmp, în Bihor, sute de victime găsite în azilele ilegale conduse de Viorel Pașca. DIICOT a destructurat o rețea care exploata oameni vulnerabili
libertatea.ro
image
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
digi24.ro
image
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
gsp.ro
image
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Dan Negru, dezvăluiri emoționante despre bunicul său: „Avea 96 de ani și nu și-a căutat niciodată fericirea”
click.ro
image
Salariul minim de la 1 iulie 2026. La ce valoare ajunge și ce se schimbă odată cu el
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Fetiță de 4 ani, găsită într-o mașină încinsă la peste 50°C, salvată de poliţişti. Reacţia şocantă a tatălui
observatornews.ro
image
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la masă și au aflat târziu de tragedie🥺
cancan.ro
image
Senatul adoptă legea care poate crește pensiile unor români. 3 metode prin care ai bani mai mulți la bătrânețe
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
Documentele pe care unii pensionari trebuie să le actualizeze. Anunțul făcut de Casa de Pensii
playtech.ro
image
Carlos Mora, gest de suflet pentru un puști venit special în Austria să vadă Universitatea Craiova! Surpriza de care a avut parte micuțul fan
fanatik.ro
image
Greșelile pe care le fac șoferii pe vreme de caniculă. Sfaturile lui Titi Aur pentru întreținerea mașinii
ziare.com
image
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
digisport.ro
image
Cartelă eSIM pentru călătorii: Tot ce trebuie să știi înainte să pleci în Europa
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
Zodia care va fi lovită de noroc în ultima zi din lună! Pe 30 iunie astrele vor fi de partea acestui nativ
mediaflux.ro
image
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Tavi Clonda a cerut ajutorul Poliției. Soțul Gabrielei Cristea a fost șantajat: „Vedeai dovezile clare și palpabile”
click.ro
image
Ce note a obținut Marian Godină la BAC? Polițistul nu se aștepta să promoveze examenele: „Eram pasibil de a rămâne corigent”
click.ro
image
Angelina Jolie, mărturisire șocantă despre viața ei amoroasă: „Nu am mai ieșit la întâlniri de când am divorțat”
click.ro
Prințul Harry foto profimedia 1091114760 jpg
Prințul Harry a făcut declarații explozive în privința vizitei din Marea Britanie! Își mai ia copiii și pe Meghan Markle cu el?
okmagazine.ro
people silhouette touching moon (1) jpg
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Ioana Ginghină despre aspectul Loredanei Groza: are sau nu are operații estetice? „În realitate e...”
image
Tavi Clonda a cerut ajutorul Poliției. Soțul Gabrielei Cristea a fost șantajat: „Vedeai dovezile clare și palpabile”

OK! Magazine

image
Schimbare HOT de look pentru Nicolae al României. Prințul e de nerecunoscut în pozele de vacanță alături de soția lui, Alina

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
7 simptome frecvente ale cancerului pancreatic