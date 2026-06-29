Video Cinci persoane au fost ucise într-un atac armat în Germania. Poliția a reținut doi suspecți

Cinci persoane au fost împușcate mortal într-un atac în nordul Germaniei, în orașul Stade, a anunțat poliția. Două persoane au fost reținute.

Cinci persoane au murit luni în urma unui atac armat în orașul Stade, în nordul Germaniei.

Două persoane au fost arestate, dintre care una este suspectă, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru BBC.

Poliția a declarat că nu există alte amenințări la adresa publicului.

Un număr mare de echipaje de urgență se află la fața locului. Poliția a sfătuit oamenii să evite zona prin intermediul rețelelor de socializare.

„Intervenție a poliției în strada Dankers din Stade. În prezent, în Stade are loc o situație de intervenție a poliției. Evitați zona”, este avertizarea Poliției pe X.

Stade are o populație de aproximativ 50.000 de locuitori și se află la vest de Hamburg.