search
Luni, 29 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Zeci de elevi și-au stricat vacanța după au plătit bani grei pentru a merge în tabără. Ce au găsit la fața locului

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

44 de elevi şi patru profesori din Dorohoi, judeţul Botoşani, care plătiseră aproape 60.000 de lei avans pentru o tabără, au constatat, când au ajuns la unitatea de cazare, ca aceasta este în construcţie. Poliția a deschis o anchetă.

Casă în construcție
Unitate de cazare în construcție FOTO: Adevărul (arhivă)

Polițiștii din Baia Mare desfășoară cercetări într-un dosar de înșelăciune, după ce un grup format din zeci de elevi și cadre didactice ar fi fost indus în eroare de administratorul unei unități de cazare din stațiunea Izvoare.

Potrivit oficialilor poliţiei, sesizarea a fost depusă luni la poliţia municipiului Baia Mare de către un cadru didactic.

„Din primele verificări efectuate a reieşit că organizatorul unei tabere de vară, respectiv administratorul unei unităţi de cazare, situată în staţiunea Izvoare, ar fi indus în eroare un grup de 44 de elevi şi patru cadre didactice din localitatea Dorohoi, prezentându-le o ofertă pentru serviciile oferite la preţul de 92.100 de lei. Pentru rezervarea locurilor de cazare, persoanele au achitat un avans în cuantum de 59.500 de lei. În momentul în care au ajuns la destinaţie, turiştii au constatat ca ar fi fost induşi în eroare, întrucât condiţiile prezentate în ofertă nu corespundeau cu cele reale”, sunt primele concluzii ale Poliţiei.

Potrivit sursei citate, unitatea de cazare este în construcţie, ceea ce face imposibilă onorarea serviciilor promise copiilor veniţi în tabără.

În cauză, a fost deschis dosar penal, iar în contextul acestei întâmplări, poliţiştii recomandă persoanelor care merg în vacanţă să aleagă unităţi de cazare autorizate, să verifice dacă acestea funcţionează legal, să facă rezervări prin „platforme de încredere”, să citească recenziile şi să verifice dacă acestea sunt autentice şi recente, dar şi să evite să plătească integral în avans vacanţe către persoane fizice sau în conturi necunoscute.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în toamnă va fi fie pace, fie mobilizare”
digi24.ro
image
Un român a găsit un tablou abandonat într-o vilă din Austria, apoi a întrebat ChatGPT cât valorează. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Odeta Nestor, personaj-cheie în dosarul primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasată în arest la domiciliu. Decizia Curții de Apel București este definitivă
gandul.ro
image
Cifre ÎNGRIJORĂTOARE! Aproape 1 din 5 români, la limita sărăciei
mediafax.ro
image
Decizie uluitoare a bielorușilor de la Vitebsk înainte de duelul cu Universitatea Craiova! Merg în Ungaria cu o săptămână înainte
fanatik.ro
image
Motivul pentru care Nicușor Dan îl respinge pe Siegfried Mureșan. De ce președintele continuă să susțină puternic varianta Sorin Grindeanu premier. Noul partid care „se ițește” la orizont
libertatea.ro
image
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
digi24.ro
image
Fosta noră a lui Ion Țiriac a răspuns la întrebarea incomodă, referitoare la fostul ei soț
gsp.ro
image
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt tăcerea! L-a descris în doar patru cuvinte pe miliardar
digisport.ro
image
Mircea Radu și Raluca Olaru s-au despărțit. Divorțul a fost ținut departe de ochii publicului
click.ro
image
O pasarelă s-a rupt chiar la inaugurarea Portului Turistic Călărași. Doi adulți și cinci copii au fost răniți
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Scumpiri la pompă din iulie: benzina și motorina se majorează după expirarea plafonării. Cât va costa un plin
observatornews.ro
image
Cum a reușit Matei să copieze la Bacalaureat: 'Nici Einstein nu putea să vină cu asta'
cancan.ro
image
Casa de Pensii, învinsă în instanță! Un pensionar militar a primit înapoi banii reținuți ca impozit progresiv
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
Plaja superbă neștiută la doar 40 de minute de București. Ai și trasee pe apă ca la „Survivor”, iar prețurile sunt pentru orice buzunar
playtech.ro
image
Dinamo a dat lovitura cu noul transfer! Președintele clubului e sigur: „Aduce aminte de Dan Petrescu”
fanatik.ro
image
O familie de americani a părăsit SUA și a cumpărat o casă cu 11.500 de euro în Europa: „Am găsit un mod de viață diferit”
ziare.com
image
Ronaldo: ”El e cel mai bun jucător alături de care am jucat vreodată! Era unic”
digisport.ro
image
Secretele lui Djokovic la 39 de ani: dieta și rutina zilnică a marelui campion. La ce a renunțat sportivul care caută un nou titlu la Wimbledon
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Subiecte grele la Bac 2026. Nimeni nu se aştepta la poezie!
romaniatv.net
image
Breaking News! Tribunalul București suspendă încetarea contractului de salubrizare dintre Primăria S1 și Romprest și blochează schimbarea operatorului de salubrizare cu Blue Planet
mediaflux.ro
image
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Secretele lui Djokovic la 39 de ani: dieta și rutina zilnică a marelui campion. La ce a renunțat sportivul care caută un nou titlu la Wimbledon
click.ro
image
Mircea Radu și Raluca Olaru s-au despărțit. Divorțul a fost ținut departe de ochii publicului
click.ro
image
A rupt internetul, la numai 16 ani! Fiica lui Ionuț Dolănescu și-a moștenit bunica: „Are vocea Mariei Ciobanu!”. Piesa îți dă fiori
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Plaja a luat foc! Cum arată sexy divele în costume de baie? Sonia Trifan ne spune ce se poartă vara aceasta pe nisipul fierbinte!
image
Codruța Filip, răsfăț la piscină. Imagini inedite cu artista în costum de baie

OK! Magazine

image
Când ele au spus DA, au devenit nu doar soții, ci și prințese. Rochiile acestor mirese regale ne-au încântat, dezamăgit sau intrigat

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte