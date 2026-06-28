Cel puțin 50 de persoane, arestate la marșul Pride din Istanbul. Poliția a reținut și o jurnalistă

Poliția turcă a arestat duminică cel puțin 50 de persoane în timpul marșului Pride organizat la Istanbul, unde autoritățile locale au interzis manifestațiile și au blocat principalele locuri de adunare, relatează AFP, citată de Agerpres.

Forțele de ordine au întărit măsurile de securitate în jurul Pieței Taksim, una dintre cele mai cunoscute zone din oraș, unde au fost instalate bariere metalice. Totodată, autoritățile au interzis demonstrațiile și în cartierul Kadikoy, aflat în partea asiatică a Istanbulului, iar circulația metroului a fost restricționată în mai multe zone din centrul orașului.

Printre persoanele reținute se numără și jurnalista Muberra Unsal, potrivit Uniunii Jurnaliștilor din Turcia.

„Jurnaliștii care relatează despre marșul Pride de la Istanbul se confruntă din nou cu obstacole ilegale în acest an. Deși s-a identificat în repetate rânduri ca fiind jurnalistă, Unsal a fost reținută”, a transmis organizația într-un mesaj publicat pe platforma X, scrie Agerpres.

Protestatarii spun că vor continua manifestațiile

Participanții la manifestațiile pentru apărarea drepturilor comunității LGBT+, adunați în mai multe zone ale orașului, au anunțat că vor continua protestele în ciuda intervenției poliției.

„Ziua nu s-a terminat. De fapt, abia începem. Nu vom renunța. Vom continua să ieșim în stradă, oriunde ne-am afla”, au scandat protestatarii.

În semn de solidaritate, Baroul din Istanbul a afișat pe clădirea sa un banner cu mesajul: „Drepturile LGBT sunt drepturi ale omului”.

Marșul Pride, interzis aproape în fiecare an din 2015

Homosexualitatea nu este ilegală în Turcia, însă comunitatea LGBT+ este frecvent criticată de președintele Recep Tayyip Erdogan, care a acuzat în repetate rânduri că această comunitate că ar contribui la scăderea natalității în țară.

Marșul Pride de la Istanbul este interzis aproape în fiecare an începând din 2015, iar autoritățile desfășoară de regulă efective importante de poliție pentru a împiedica desfășurarea manifestațiilor.