search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Supremația navală a NATO după Al Doilea Război Mondial, sub presiune serioasă, avertizează șeful Marinei Britanice. O flotă submarină rusă dificil de detectat

0
0
Publicat:

Supremația pe care state occidentale precum Regatul Unit au exercitat-o timp de decenii în Oceanul Atlantic se află sub o amenințare tot mai pronunțată din partea Rusiei, a avertizat șeful Marinei Regale Britanice.

Submarinele rusești își croiesc adesea drum spre Atlantic/FOTO:EPA/EFE
Submarinele rusești își croiesc adesea drum spre Atlantic/FOTO:EPA/EFE

Guvernul de la Londra afirmă că a înregistrat o creștere de 30% a numărului de nave rusești considerate o potențială amenințare la adresa apelor teritoriale britanice în ultimii doi ani. Mai multe astfel de nave au fost interceptate în 2024.

Generalul Sir Gwyn Jenkins, șeful Statului Major al Marinei Regale, a declarat într-un discurs susținut luni în centrul Londrei că poziția puternică pe care Marea Britanie și aliații săi au deținut-o în Atlantic „este în pericol”.

„Rezistăm, dar la limită”, a spus Jenkins. „Nu există loc pentru complacere.”

Incidente tot mai provocatoare în apropierea apelor britanice

Luna trecută, ministrul apărării John Healey a acuzat nava Yantar – descrisă de oficiali drept o navă rusă de colectare a informațiilor – că a îndreptat lasere către piloți britanici aflați într-o misiune de monitorizare. Healey a calificat incidentul drept „extrem de periculos”.

Yantar fusese observată și la începutul anului în largul coastei britanice și interceptată în apropiere de apele franceze.

„Yantar este doar partea vizibilă – iar nu cea care mă îngrijorează cel mai mult”, a avertizat Jenkins. „Ceea ce se întâmplă sub valuri reprezintă adevărata preocupare.”

O flotă submarină rusă dificil de detectat

Rusia dispune de o flotă de submarine considerată printre cele mai sofisticate din lume și operează cu ușurință în condițiile dure din Arctica – un mediu în care unele state NATO sunt mai puțin pregătite.

Moscova are numeroase baze militare de importanță strategică în regiune, inclusiv elemente esențiale ale descurajării sale nucleare, concentrate în jurul orașelor Murmansk și Severomorsk.

Submarinele rusești își croiesc adesea drum spre Atlantic prin puncte cheie precum așa-numita „breșă GIUK” – zona situată între Groenlanda, Islanda și Regatul Unit.

Sub ape, aceste nave sunt adesea greu de detectat, iar oficialii NATO recunosc că uneori nu sunt identificate la timp. Între timp, Rusia canalizează fonduri semnificative către modernizarea forțelor sale navale, pe fondul creșterii cheltuielilor militare în contextul războiului din Ucraina.

„Adversarii noștri potențiali investesc miliarde”, a spus Jenkins. „Trebuie să ne mobilizăm, altfel vom pierde avantajul.”

Inițiativa britanică „Atlantic Bastion”

Luni, guvernul britanic a anunțat lansarea unei noi inițiative, denumită „Atlantic Bastion”, destinată protejării infrastructurii submarine critice. Programul combină drone, inteligență artificială, nave de război și alte mijloace tradiționale pentru a monitoriza Nordul Atlanticului.

La nivelul NATO, accentul este pus tot mai mult pe protejarea infrastructurii submarine – conducte și cabluri de comunicații care se întind pe fundul mării, vulnerabile la acte de sabotaj și dificil de apărat. Aproximativ 98% din datele globale circulă prin astfel de cabluri.

Ministerul britanic al Apărării afirmă că industria de apărare manifestă „un interes major” pentru producerea unor capabilități tehnologice avansate menite să contracareze submarinele rusești.

În ianuarie, NATO a anunțat creșterea numărului de fregate și aeronave de patrulare maritimă, în contextul suspiciunilor privind sabotaje comise de „flota fantomă” rusă, formată din petroliere care încearcă să eludeze sancțiunile internaționale. În noiembrie și decembrie 2024, mai multe cabluri submarine au fost avariate, inclusiv patru cabluri de date și o importantă linie de alimentare cu energie, chiar în ziua de Crăciun.

Flotă comună cu Norvegia și noi interceptări

La începutul lunii decembrie, Londra a anunțat că va forma o flotă comună cu Norvegia, formată din peste o duzină de fregate avansate în anii următori. Navele – noile fregate britanice Type 26, specializate în lupta antisubmarin – vor patrula în Atlanticul de Nord, cu accent pe breșa GIUK.

Separat, forțele armate britanice au confirmat că, la finalul lunii noiembrie, au interceptat distrugătorul rus Stoikiy și un petrolier militar rusesc în largul coastei de sud. Cu câteva săptămâni înainte, marina britanică monitorizase trecerea prin Canalul Mânecii a navei rusești Vice-Admiral Kulakov. Într-un episod anterior, o fregată britanică a urmărit submarinul rus Novorossiysk și un remorcher care îl însoțea.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
digi24.ro
image
Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje
stirileprotv.ro
image
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a plecat definitiv din România! Unde s-a mutat
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
antena3.ro
image
Zi liberă pentru părinţi la început de an şcolar. Proiectul, adoptat tacit de Senat
observatornews.ro
image
Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat viețile
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Vine iarna adevărată în România. Data de la care se răceşte brusc, anunţată de ANM
playtech.ro
image
Big Brother marca Ciprian Ciucu. Noul primar vrea să împânzească Bucureștiul de camere de supraveghere
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Real Madrid a început negocierile cu înlocuitorul lui Xabi Alonso!
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
NEWS ALERT Alertă de gaz la un centru pentru copii cu dizabilități din Zalău! 86 de persoane au fost evacuate
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cei doi români morți în Tenerife erau căsătoriți. Amândoi lucrau la un ONG. El avea 38 de ani, iar ea 42 de ani. Doi copii au rămas orfani!
romaniatv.net
image
Până la 700 de lei creștere la salariul minim. Ministrul Muncii, Florin Manole anunță când se ia decizia finală
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Noi detalii despre tragedia din Tenerife în care au murit 2 români. Greșeala fatală pe care au făcut-o turiștii
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
medieval butt trumpet jpg
Înjurături medievale: ce își spuneau oamenii înainte să existe internetul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon