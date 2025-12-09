Supremația navală a NATO după Al Doilea Război Mondial, sub presiune serioasă, avertizează șeful Marinei Britanice. O flotă submarină rusă dificil de detectat

Supremația pe care state occidentale precum Regatul Unit au exercitat-o timp de decenii în Oceanul Atlantic se află sub o amenințare tot mai pronunțată din partea Rusiei, a avertizat șeful Marinei Regale Britanice.

Guvernul de la Londra afirmă că a înregistrat o creștere de 30% a numărului de nave rusești considerate o potențială amenințare la adresa apelor teritoriale britanice în ultimii doi ani. Mai multe astfel de nave au fost interceptate în 2024.

Generalul Sir Gwyn Jenkins, șeful Statului Major al Marinei Regale, a declarat într-un discurs susținut luni în centrul Londrei că poziția puternică pe care Marea Britanie și aliații săi au deținut-o în Atlantic „este în pericol”.

„Rezistăm, dar la limită”, a spus Jenkins. „Nu există loc pentru complacere.”

Incidente tot mai provocatoare în apropierea apelor britanice

Luna trecută, ministrul apărării John Healey a acuzat nava Yantar – descrisă de oficiali drept o navă rusă de colectare a informațiilor – că a îndreptat lasere către piloți britanici aflați într-o misiune de monitorizare. Healey a calificat incidentul drept „extrem de periculos”.

Yantar fusese observată și la începutul anului în largul coastei britanice și interceptată în apropiere de apele franceze.

„Yantar este doar partea vizibilă – iar nu cea care mă îngrijorează cel mai mult”, a avertizat Jenkins. „Ceea ce se întâmplă sub valuri reprezintă adevărata preocupare.”

O flotă submarină rusă dificil de detectat

Rusia dispune de o flotă de submarine considerată printre cele mai sofisticate din lume și operează cu ușurință în condițiile dure din Arctica – un mediu în care unele state NATO sunt mai puțin pregătite.

Moscova are numeroase baze militare de importanță strategică în regiune, inclusiv elemente esențiale ale descurajării sale nucleare, concentrate în jurul orașelor Murmansk și Severomorsk.

Submarinele rusești își croiesc adesea drum spre Atlantic prin puncte cheie precum așa-numita „breșă GIUK” – zona situată între Groenlanda, Islanda și Regatul Unit.

Sub ape, aceste nave sunt adesea greu de detectat, iar oficialii NATO recunosc că uneori nu sunt identificate la timp. Între timp, Rusia canalizează fonduri semnificative către modernizarea forțelor sale navale, pe fondul creșterii cheltuielilor militare în contextul războiului din Ucraina.

„Adversarii noștri potențiali investesc miliarde”, a spus Jenkins. „Trebuie să ne mobilizăm, altfel vom pierde avantajul.”

Inițiativa britanică „Atlantic Bastion”

Luni, guvernul britanic a anunțat lansarea unei noi inițiative, denumită „Atlantic Bastion”, destinată protejării infrastructurii submarine critice. Programul combină drone, inteligență artificială, nave de război și alte mijloace tradiționale pentru a monitoriza Nordul Atlanticului.

La nivelul NATO, accentul este pus tot mai mult pe protejarea infrastructurii submarine – conducte și cabluri de comunicații care se întind pe fundul mării, vulnerabile la acte de sabotaj și dificil de apărat. Aproximativ 98% din datele globale circulă prin astfel de cabluri.

Ministerul britanic al Apărării afirmă că industria de apărare manifestă „un interes major” pentru producerea unor capabilități tehnologice avansate menite să contracareze submarinele rusești.

În ianuarie, NATO a anunțat creșterea numărului de fregate și aeronave de patrulare maritimă, în contextul suspiciunilor privind sabotaje comise de „flota fantomă” rusă, formată din petroliere care încearcă să eludeze sancțiunile internaționale. În noiembrie și decembrie 2024, mai multe cabluri submarine au fost avariate, inclusiv patru cabluri de date și o importantă linie de alimentare cu energie, chiar în ziua de Crăciun.

Flotă comună cu Norvegia și noi interceptări

La începutul lunii decembrie, Londra a anunțat că va forma o flotă comună cu Norvegia, formată din peste o duzină de fregate avansate în anii următori. Navele – noile fregate britanice Type 26, specializate în lupta antisubmarin – vor patrula în Atlanticul de Nord, cu accent pe breșa GIUK.

Separat, forțele armate britanice au confirmat că, la finalul lunii noiembrie, au interceptat distrugătorul rus Stoikiy și un petrolier militar rusesc în largul coastei de sud. Cu câteva săptămâni înainte, marina britanică monitorizase trecerea prin Canalul Mânecii a navei rusești Vice-Admiral Kulakov. Într-un episod anterior, o fregată britanică a urmărit submarinul rus Novorossiysk și un remorcher care îl însoțea.