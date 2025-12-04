search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Putin și-a propus ca în zece ani să-i transforme pe ucraineni în „ruși adevărați”. Planul Kremlinului pentru Donbass

0
0
Publicat:

Chiar și în plin proces de negociere cu Kievul în vederea unui armistițiu, Vladimir Putin persistă în strategia sa de „rusificare” a teritoriilor ocupate.

Kremlin FOTO: Shutterstock
Kremlin FOTO: Shutterstock

Odată cu anunțarea cuceririi Pokrovskului, Putin, îmbrăcat în uniformă militară, și-a propus să transforme ucrainenii din Donbass în „adevărați ruși” în următorii zece ani.

Termenul apare în noua „Strategie Politică Națională de Stat”, scrie Avvenire, document semnat de Putin, prin care încredințează administrațiile ocupate loialiștilor, spionilor și criminalilor, deghizându-i în promotori ai unei identități „omogene” și ai integrării teritoriale.

În centrul planului se află ideea Rusiei ca „stat civilizațional”. Kremlinul își propune să facă în așa fel încât până în 2036, 95% din întreaga populație a țării să se identifice drept rusă, inclusiv cei trei milioane de ucraineni din teritoriile ocupate și cei care li se vor alătura în cazul în care cuceririle teritoriale se vor prelungi. Termenul limită nu este ales întâmplător.

Odată cu reforma constituțională din 2020, Vladimir Putin va putea rămâne în funcție până în 2036. Vestea a venit ca un verdict pentru ucrainenii care locuiesc de patru ani în regiunile ocupate, chiar dacă până la urmă, negocierile și câmpul de luptă vor decide ceea ce se va întâmpla.

Capturarea orașului Pokrovsk, pe care Putin îl numește după denumirea sa rusească, Krasnoarmeisk, „va contribui la asigurarea unui progres constant către toate obiectivele cheie ale operațiunii militare speciale”, a declarat președintele rus în așteptarea sosirii emisarilor americani.

Ofensiva s-a concentrat asupra orașului, acum redus la ruine, considerat o intersecție crucială pentru încercarea de extindere spre vest, de finalizare a ocupației Donețkului și de a amenința cu avansarea spre Kiev.

Ce îi așteaptă pe cei care opun rezistență

„Ori vom fi ruși, ori pentru ei nu vom mai fi ființe umane”, rezumă un mesaj cules prin rețeaua clandestină care transmite informații în afara zonelor cucerite militar, care arată ceea ce îi așteaptă pe cei care opun rezistență în zonele de conflict dacă ar cădea în mâinile Moscovei.

Arestări, torturi, dispariții. Și denunțuri în rândul ucrainenilor. Nenumărate procese ale civililor acuzați de „colaborare cu regimul de la Kiev”.

Autoritățile ruse le-au transmis în direct la televizor. Condamnatul aflat într-o cușcă, acuzat de trădare și verdictul pronunțat cu tonul unui avertisment pentru cei care ascultă. Grupurile clandestine care monitorizează activitățile din zonele ocupate sunt de acord în a descrie regimul de ocupație drept un „stat polițienesc”.

Informațiile se scurg prin canalele Telegram și alte canale securizate. Metodele se schimbă aproape zilnic pentru a evita interceptarea. În Ucraina, liderii disidenți creează grupuri false pe rețelele de socializare, aparent cu sediul în Donbas.

Citește și: Ruşii au închis YouTube şi Instagram în Herson, teritoriu aflat sub controlul invadatorilor ruşi

Aceștia folosesc nume de utilizator și identități false, subterfugii care le permit să urmărească și să dezvăluie deciziile judiciare ale ocupanților.

Anul acesta, în provinciile Donețk, Luhansk, Zaporoje și Herson, cel puțin 190 de civili au fost condamnați pentru „înaltă trădare”, „spionaj” sau „colaborare cu un stat străin”.

Ucraina este o comoară care trebuie administrată așa cum au făcut-o țarii, care în schimbul loialității absolute ofereau privilegii economice și titluri.

În Snigurivka, în sudul eliberat ulterior, traficantul de droguri ucrainean Iuri Barbașov, care trecuse de partea rușilor, fusese numit șef al administrației de ocupație. Nimeni nu l-a uitat.

Sătenii, vizați zi și noapte de drone, spun că mulți dintre decedați din 2024 au fost îngropați în cimitir cu „numele trădătorului propriilor frați ucraineni” - încă gravat pe fețe.

Prin rețeaua sa de contrabandă, neuitatul Iuri furnizase înainte de invazia din 2022 forțelor de invazie logistica necesară transferului de echipamente militare. În schimb, i s-a dat mână liberă să facă comerț. În birourile municipale din Hornostaivka, la jumătatea distanței spre nord, pe drumul dintre Herson și Nikopol, a reapărut un chip familiar spionajului rus.

Este vorba de Artur Talanov, care în urmă cu câteva zile a fost numit șef al „departamentului de control municipal”. Potrivit unor surse clandestine, el ar fi responsabil de înregistrarea locuințelor pe care autoritățile de ocupație le definesc drept „fără proprietar”.

Acestea sunt clădiri expropriate ilegal de la locuitori „pro-ucraineni, sau aparținând persoanelor strămutate și predate acum familiilor ruse mutate în estul Ucrainei, unde Moscova implementează un plan de strămutare pentru a dezechilibra demografic prin prezența rusă.

Numele lui Artur Talanov a fost legat de asasinarea bancherului rus Ivan Kivelidi, ucis în 1995, în al cărui telefon fuseseră puse câteva picături dintr-un agent neurotoxic paralizant. S-a descoperit că era „Novichok”, o otravă militară folosită ulterior în timpul mandatului lui Vladimir Putin pentru a elimina toți inamicii din țară și din străinătate. Ulterior, arestat și condamnat la șapte ani de închisoare în Estonia pentru trafic în favoarea Moscovei, Talanov și-a ispășit pedeapsa păstrând tăcerea despre complicii săi.

Și în cazul lui, „bonusul de fidelitate” se numește Ucraina. Opresiunea nu înseamnă doar camere de tortură, deportări în închisorile rusești și amenințări cu violența. Mult depinde și de documentele oficiale.

Începând cu 1 ianuarie 2026, proprietarii de vehicule care nu obțin plăcuțe de înmatriculare rusești vor fi amendați, iar vehiculele lor pot fi confiscate. Pentru a nu avea probleme cu legea, cetățeanul trebuie să dețină un pașaport emis de Moscova. Fără acesta, nu poate avea acces la asistență medicală pentru familie, la educație pentru copii, nu poate semna contracte și nici nu-și poate asigura un loc de muncă. Moscova nu a dezvăluit încă câte pașapoarte a emis, deoarece cifrele ar putea fi folosite în negocieri pentru a argumenta că în Donbas locuiesc milioane de „ruși”. Pe care Moscova nu îi poate abandona.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
digi24.ro
image
Un bebeluș cu pneumonie a murit după ce a fost ținut acasă. Părinții acuză medicul de familie de malpraxis și îi cer bani
stirileprotv.ro
image
Cât a plătit un român pe 2 ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul pentru 9 minute de distracție
gandul.ro
image
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
mediafax.ro
image
Cine este Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București 2025. Scandaluri, reușite și cariera care i-a adus notorietatea politică
fanatik.ro
image
Cele trei provocări pe care Europa trebuie să le rezolve ca să-l convingă pe Putin că Ucraina nu poate fi învinsă
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Medvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de război
observatornews.ro
image
Primele IMAGINI de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere!
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Pensia de urmaș și munca după 65 de ani: câți bani poți încasa fără să pierzi drepturile
playtech.ro
image
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor?
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”Și-a trădat patria”. A declanșat revolta în Ucraina, după ce s-a dus la ruși: ”Incompetența antrenorilor”
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Orașul din România unde meteorologii anunță nu mai puțin de 20 de zile cu ninsoare, în luna decembrie
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Ionel Ganea nu mai e om, la 6 luni după ce și-a pierdut băiețelul. Dezvăluirea care sfâșie inimile tuturor. Marius Șumudică: „Vorbea și plângea…”
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Putin amenință că ajunge la granița României: ”Fie prin mijloace militare, fie prin alte mijloace”
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
click.ro
image
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
click.ro
image
Ghinion pe capul vedetelor, înainte de Moș Nicolae! Marina Voica se spală la lighean iar Natalia Guberna gătește pe reșou: „Ne-au oprit gazele, ca să nu sărim în aer!”
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în cinstea președintelui german Frank Walter Steinmeier și a soției acestuia, Elke Buedenbender, Profimedia (3) jpg
Cu cea mai spectaculoasă tiară a ei! Prințesa Kate a captat atenția tuturor la Banchetul de Stat de la Windsor, alături de William
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Studiu: Masturbarea poate ajuta femeile la menopauză