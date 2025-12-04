Putin și-a propus ca în zece ani să-i transforme pe ucraineni în „ruși adevărați”. Planul Kremlinului pentru Donbass

Chiar și în plin proces de negociere cu Kievul în vederea unui armistițiu, Vladimir Putin persistă în strategia sa de „rusificare” a teritoriilor ocupate.

Odată cu anunțarea cuceririi Pokrovskului, Putin, îmbrăcat în uniformă militară, și-a propus să transforme ucrainenii din Donbass în „adevărați ruși” în următorii zece ani.

Termenul apare în noua „Strategie Politică Națională de Stat”, scrie Avvenire, document semnat de Putin, prin care încredințează administrațiile ocupate loialiștilor, spionilor și criminalilor, deghizându-i în promotori ai unei identități „omogene” și ai integrării teritoriale.

În centrul planului se află ideea Rusiei ca „stat civilizațional”. Kremlinul își propune să facă în așa fel încât până în 2036, 95% din întreaga populație a țării să se identifice drept rusă, inclusiv cei trei milioane de ucraineni din teritoriile ocupate și cei care li se vor alătura în cazul în care cuceririle teritoriale se vor prelungi. Termenul limită nu este ales întâmplător.

Odată cu reforma constituțională din 2020, Vladimir Putin va putea rămâne în funcție până în 2036. Vestea a venit ca un verdict pentru ucrainenii care locuiesc de patru ani în regiunile ocupate, chiar dacă până la urmă, negocierile și câmpul de luptă vor decide ceea ce se va întâmpla.

Capturarea orașului Pokrovsk, pe care Putin îl numește după denumirea sa rusească, Krasnoarmeisk, „va contribui la asigurarea unui progres constant către toate obiectivele cheie ale operațiunii militare speciale”, a declarat președintele rus în așteptarea sosirii emisarilor americani.

Ofensiva s-a concentrat asupra orașului, acum redus la ruine, considerat o intersecție crucială pentru încercarea de extindere spre vest, de finalizare a ocupației Donețkului și de a amenința cu avansarea spre Kiev.

Ce îi așteaptă pe cei care opun rezistență

„Ori vom fi ruși, ori pentru ei nu vom mai fi ființe umane”, rezumă un mesaj cules prin rețeaua clandestină care transmite informații în afara zonelor cucerite militar, care arată ceea ce îi așteaptă pe cei care opun rezistență în zonele de conflict dacă ar cădea în mâinile Moscovei.

Arestări, torturi, dispariții. Și denunțuri în rândul ucrainenilor. Nenumărate procese ale civililor acuzați de „colaborare cu regimul de la Kiev”.

Autoritățile ruse le-au transmis în direct la televizor. Condamnatul aflat într-o cușcă, acuzat de trădare și verdictul pronunțat cu tonul unui avertisment pentru cei care ascultă. Grupurile clandestine care monitorizează activitățile din zonele ocupate sunt de acord în a descrie regimul de ocupație drept un „stat polițienesc”.

Informațiile se scurg prin canalele Telegram și alte canale securizate. Metodele se schimbă aproape zilnic pentru a evita interceptarea. În Ucraina, liderii disidenți creează grupuri false pe rețelele de socializare, aparent cu sediul în Donbas.

Aceștia folosesc nume de utilizator și identități false, subterfugii care le permit să urmărească și să dezvăluie deciziile judiciare ale ocupanților.

Anul acesta, în provinciile Donețk, Luhansk, Zaporoje și Herson, cel puțin 190 de civili au fost condamnați pentru „înaltă trădare”, „spionaj” sau „colaborare cu un stat străin”.

Ucraina este o comoară care trebuie administrată așa cum au făcut-o țarii, care în schimbul loialității absolute ofereau privilegii economice și titluri.

În Snigurivka, în sudul eliberat ulterior, traficantul de droguri ucrainean Iuri Barbașov, care trecuse de partea rușilor, fusese numit șef al administrației de ocupație. Nimeni nu l-a uitat.

Sătenii, vizați zi și noapte de drone, spun că mulți dintre decedați din 2024 au fost îngropați în cimitir cu „numele trădătorului propriilor frați ucraineni” - încă gravat pe fețe.

Prin rețeaua sa de contrabandă, neuitatul Iuri furnizase înainte de invazia din 2022 forțelor de invazie logistica necesară transferului de echipamente militare. În schimb, i s-a dat mână liberă să facă comerț. În birourile municipale din Hornostaivka, la jumătatea distanței spre nord, pe drumul dintre Herson și Nikopol, a reapărut un chip familiar spionajului rus.

Este vorba de Artur Talanov, care în urmă cu câteva zile a fost numit șef al „departamentului de control municipal”. Potrivit unor surse clandestine, el ar fi responsabil de înregistrarea locuințelor pe care autoritățile de ocupație le definesc drept „fără proprietar”.

Acestea sunt clădiri expropriate ilegal de la locuitori „pro-ucraineni”, sau aparținând persoanelor strămutate și predate acum familiilor ruse mutate în estul Ucrainei, unde Moscova implementează un plan de strămutare pentru a dezechilibra demografic prin prezența rusă.

Numele lui Artur Talanov a fost legat de asasinarea bancherului rus Ivan Kivelidi, ucis în 1995, în al cărui telefon fuseseră puse câteva picături dintr-un agent neurotoxic paralizant. S-a descoperit că era „Novichok”, o otravă militară folosită ulterior în timpul mandatului lui Vladimir Putin pentru a elimina toți inamicii din țară și din străinătate. Ulterior, arestat și condamnat la șapte ani de închisoare în Estonia pentru trafic în favoarea Moscovei, Talanov și-a ispășit pedeapsa păstrând tăcerea despre complicii săi.

Și în cazul lui, „bonusul de fidelitate” se numește Ucraina. Opresiunea nu înseamnă doar camere de tortură, deportări în închisorile rusești și amenințări cu violența. Mult depinde și de documentele oficiale.

Începând cu 1 ianuarie 2026, proprietarii de vehicule care nu obțin plăcuțe de înmatriculare rusești vor fi amendați, iar vehiculele lor pot fi confiscate. Pentru a nu avea probleme cu legea, cetățeanul trebuie să dețină un pașaport emis de Moscova. Fără acesta, nu poate avea acces la asistență medicală pentru familie, la educație pentru copii, nu poate semna contracte și nici nu-și poate asigura un loc de muncă. Moscova nu a dezvăluit încă câte pașapoarte a emis, deoarece cifrele ar putea fi folosite în negocieri pentru a argumenta că în Donbas locuiesc milioane de „ruși”. Pe care Moscova nu îi poate abandona.