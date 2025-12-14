search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Zelenski adoptă tactica „da, dar…” în fața planului de pace al lui Trump - analiză The Wall Street Journal

0
0
Publicat:

Președintele Ucrainei încearcă să răspundă constructiv propunerii Washingtonului, fără a-l antagoniza pe Donald Trump și fără a-și pierde sprijinul intern.

Donald Trump și Volodimir Zelenski/FOTO:EPA/EFE
Donald Trump și Volodimir Zelenski/FOTO:EPA/EFE

Volodimir Zelenski, sprijinit de aliații europeni, a pregătit cu atenție răspunsul Kievului la planul de pace propus de președintele american Donald Trump, într-o abordare care poate fi rezumată prin formula: „da, dar…”, relatează The Wall Street Journal.

Strategia îi permite lui Zelenski să se alinieze viziunii Casei Albe privind încetarea războiului, evitând în același timp concesii care ar putea submina încrederea publicului ucrainean sau suveranitatea țării.

Concesii condiționate

Potrivit sursei citate, Zelenski s-a declarat dispus să organizeze alegeri, însă doar în condițiile unui armistițiu. De asemenea, el a sugerat că Rusia ar putea păstra un rol limitat în funcționarea celei mai mari centrale nucleare din Europa, ocupată de forțele ruse, cu condiția ca Ucraina și Statele Unite să dețină controlul principal. În privința armatei, liderul de la Kiev acceptă ideea unor limite privind efectivele, dar numai la nivelul actual al forțelor ucrainene.

„Nu ne trădăm țara și nu renunțăm la independența noastră, dar suntem constructivi”, a declarat Zelenski jurnaliștilor joi, 11 decembrie.

Poziția sa a fost întărită în această săptămână de o operațiune militară reușită în orașul Kupiansk, pe care Rusia susținea că l-a capturat luna trecută. În timpul unei vizite la fața locului, vineri, 12 decembrie, Zelenski a afirmat că „toate pozițiile noastre puternice din interior se transformă în poziții puternice la masa negocierilor”.

Moment-cheie la Berlin

În acest weekend, Zelenski urmează să-și prezinte direct poziția Washingtonului, într-o întâlnire cu emisarul american Steve Witkoff, la Berlin. Modul în care liderul ucrainean va gestiona presiunea pentru o pace rapidă, cerută de Donald Trump, este considerat un moment decisiv pentru eforturile Kievului de a pune capăt războiului fără a face concesii fundamentale.

Planul american inițial, un document în 28 de puncte prezentat la finalul lunii noiembrie, a fost elaborat cu participarea Rusiei, ceea ce a stârnit îngrijorări la Kiev. Potrivit WSJ, acesta conținea prevederi considerate inacceptabile de Ucraina, inclusiv interzicerea aderării la NATO, organizarea de alegeri în termen de 100 de zile și renunțarea la unele teritorii aflate sub control ucrainean.

Rescrierea planului

În loc să respingă propunerea, Zelenski a lucrat cu liderii europeni pentru a o revizui și a o face compatibilă cu poziția Ucrainei, evitând astfel o confruntare directă cu Trump.

Unul dintre cele mai sensibile puncte rămâne statutul unor teritorii neocupate din regiunea Donețk. O propunere susținută de SUA ar transforma zona într-o „regiune economică liberă” sau într-o „zonă demilitarizată”, din care Ucraina și-ar retrage trupele, fără ca forțele ruse să aibă acces.

Citește și: Cancelarul german îl compară pe Putin cu Hitler și avertizează că nu se va opri la Ucraina. „SUA își apără dur interesele”

Zelenski nu a respins ideea, dar a cerut clarificări. Ce mecanisme ar preveni înaintarea forțelor ruse? Cine ar garanta că Moscova nu ar prelua controlul prin intermediul unor structuri civile?

Reacția Moscovei

Un consilier al președintelui rus Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a declarat că pe aceste teritorii ar putea fi desfășurate forțe de poliție și Garda Națională a Rusiei. El a avertizat că Moscova va obține controlul asupra regiunii fie prin negocieri, fie prin forță.

Kremlinul a respins mai multe elemente ale planului american, susținând că orice acord de pace trebuie să abordeze ceea ce Moscova numește „cauzele profunde” ale războiului – referindu-se la orientarea pro-occidentală a Kievului și la extinderea NATO.

Alegerile și legitimitatea

Rusia a pus în mod repetat sub semnul întrebării legitimitatea conducerii de la Kiev, invocând lipsa alegerilor din 2019. Ucraina se află însă sub lege marțială de la începutul invaziei pe scară largă, ceea ce face imposibilă organizarea scrutinelor.

Zelenski a adoptat o abordare pragmatică, afirmând că este dispus să organizeze alegeri dacă parlamentul va stabili un cadru legal clar și dacă partenerii occidentali, în special SUA, vor garanta un armistițiu pe durata procesului electoral.

Tactica „da, dar…”

Potrivit analistului politic ucrainean Volodimir Fesenko, această strategie – acceptarea de principiu a inițiativelor, urmată de negocieri detaliate asupra mecanismelor de implementare – i-a permis lui Zelenski să rămână angajat în dialog fără a ceda în chestiuni esențiale.

„Trebuie să rezistăm psihologic presiunii, să facem o pauză și să spunem că suntem gata de discuții. Apoi să analizăm fiecare punct în parte”, a explicat Fesenko.

