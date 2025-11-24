SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace în timpul negocierilor de la Geneva

SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile lor menite să pună capăt războiului cu Rusia, în timpul negocierilor de duminică de la Geneva.

Chiar dacă presiunea americană s-a atenuat în timpul întâlnirii, o „presiune globală” se menţine, a declarat luni un responsabil informat în legătură cu aceste discuţii, care a cerut să nu i se dezvăluie identitatea, scrie Agerpres.

Tot luni, premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat că o soluţie la războiul din Ucraina nu trebuie în niciun caz să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei.

„Ucraina are nevoie de o pace justă şi durabilă. Căderea sa ar însemna o amenințare directă pentru Polonia”, a spus şeful guvernului de la Varşovia, citat de agenția PAP.

Schimbările la planul în 28 de puncte prezentat de Washington sunt o „chestiune delicată”, a adăugat Donald Tusk.

Delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și principalilor aliați europeni ai Kievului, s-au reunit la Geneva într-o nouă rundă de consultări privind propunerile de pace.

Ucraina și partenerii săi europeni intenționează să insiste ca orice discuție cu Rusia privind chestiuni teritoriale să poată avea loc doar după un acord de încetare a focului pe actuala linie de contact, relatează Bloomberg, citând surse familiarizate cu contrapropunerea europeană la planul american care urmează să fie prezentat în cursul zilei de 23 noiembrie.

În răspunsul formulat la planul în 28 de puncte al administrației președintelui american Donald Trump, statele europene solicită Washingtonului să ofere Ucrainei garanții de securitate echivalente articolului 5 al NATO privind apărarea colectivă.

Totodată, acestea cer ca activele rusești înghețate să fie utilizate pentru reconstrucția Ucrainei și compensarea pagubelor provocate de invazie. Aliații europeni resping cererile Moscovei ca Ucraina să cedeze teritorii neocupate în estul țării.

Potrivit surselor citate, SUA „ar primi despăgubiri” în schimbul unor garanții solide, în timp ce activele rusești ar rămâne blocate până când Moscova acceptă plata compensațiilor către Ucraina. Alte sancțiuni ar putea fi ridicate treptat, iar Rusia ar reintra în economia globală etapizat, cu condiția respectării acordului.