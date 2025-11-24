Ministrul ungar de Externe consideră că liderii europeni că „subminează” planul de pace pentru Ucraina: „Situația se deteriorează pe zi ce trece”

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, susține că situația din Ucraina și din regiune „nu va face decât să se înrăutățească” dacă, în opinia sa, „liderii europeni pro-război” continuă să blocheze planul de pace propus pentru încheierea conflictului. Declarațiile au fost făcute luni, 24 noiembrie, la Bruxelles.

Potrivit lui Peter Szijjarto, planul de pace ar reprezenta „o șansă majoră” pentru revenirea stabilității în Europa Centrală, însă autoritățile de la Bruxelles „nu ar avea interesul” să îl aprobe.

„Nu numai că nu este în interesul lor, dar este clar că deja lucrează la modalități de a zădărnici, submina şi bloca aprobarea acestui plan de pace”, a afirmat Szijjarto, citat de MTI și Agerpres.

Acesta a adăugat că singura poziție „acceptabilă” pentru politicienii europeni ar fi susținerea „deplină și necondiționată” a inițiativei americane, planul în 28 de puncte. În caz contrar, spune ministrul, consecințele vor fi grave: mai multe victime, un risc sporit de escaladare și o deteriorare continuă a situației din Ucraina.

„Lucrurile nu se vor îmbunătăți, deoarece situația se deteriorează pe zi ce trece. Se deteriorează în materie de escaladare a amenințării, securitate a Europei, economie, din perspectivă umanitară şi, de asemenea, în ceea ce priveşte integritatea teritorială a Ucrainei”, a declarat Szijjarto.

Șeful diplomației ungare a avertizat și că cei care se opun acordului de pace „lucrează de fapt împotriva Europei și a Ucrainei”, argumentând că Kievul „ar fi fost într-o poziție mai bună” dacă ar fi semnat acordul de la Istanbul în aprilie 2022.

„Situația se înrăutățește pe zi ce trece, ceea ce înseamnă că nu se poate ajunge decât la un acord mai rău. Așadar, este timpul să fie acceptat acest acord”, a conchis ministrul.