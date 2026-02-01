search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
SUA ar putea ataca Iranul în următoarele 48 de ore, avertizează președintele Serbiei, care vorbește despre un „război regional”

Publicat:

Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat că Statele Unite ar putea lansa un atac împotriva Iranului în următoarele două zile, potrivit publicației Pink. Vucic a sugerat că momentul ales ar putea fi legat de distragerea atenției de la dosarele recente din cazul Jeffrey Epstein, accelerând astfel procesul decizional pentru o posibilă acțiune militară, notează EFE. 

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. FOTO: EPA-EFE
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. FOTO: EPA-EFE

„Când apar astfel de absurdități, cum s-a întâmplat cu Monica Lewinsky, atunci cineva începe să bombardeze. Vor accelera procesul decizional? Sunt aproape sigur”, a spus Vucic.

Anterior, The Wall Street Journal a relatat că președintele american Donald Trump și-a însărcinat echipa să elaboreze mai multe opțiuni pentru o acțiune militară rapidă împotriva Iranului. Sursele citate au precizat că aceste măsuri sunt menite să fie decisive, dar concepute pentru a evita implicarea SUA într-un conflict prelungit în Orientul Mijlociu.

De asemenea, The New York Times a relatat că Trump a primit scenarii extinse, inclusiv posibilitatea unei invazii terestre, pentru a pune presiune asupra Teheranului și a accelera negocierile privind dosarul nuclear iranian.

Avertismentul Iranului

Între timp, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat că orice atac american ar declanșa un „război regional” în Orientul Mijlociu.

„Americanii trebuie să știe că, dacă inițiază un război, de data aceasta va fi un război regional”, a declarat Khamenei în cadrul unei întâlniri cu mii de persoane cu ocazia aniversării revenirii fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini, în Iran din exil, cu zece zile înainte de victoria Revoluției Islamice din 1979.

Tensiunile vin pe fondul negocierilor recente dintre SUA și Iran, în condițiile în care administrația americană încearcă să obțină un acord privind programul nuclear iranian, în timp ce Teheranul avertizează că nu va tolera intervenții militare directe.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

