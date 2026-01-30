Vucic a promulgat reforma judiciară criticată de Comisia Europeană. Bruxellesul avertizează asupra subminării independenței justiției

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a semnat vineri reforma judiciară controversată despre care Comisia Europeană avertizează că subminează independența justiției și îndepărtează Serbia de parcursul său de aderare la Uniunea Europeană.

Prin promulgarea actului normativ au intrat în vigoare modificările legislative adoptate de majoritatea parlamentară a partidului naționalist de guvernământ SNS.

Deputatul SNS Uglješa Mrdić, inițiatorul pachetului legislativ, a declarat că adoptarea acestuia „marchează începutul restituirii sistemului judiciar confiscat către stat și popor” și a adăugat că „a sosit momentul responsabilității”.

„Sunt recunoscător tuturor deputaților care au votat pentru adoptarea legilor, deoarece au adus o contribuție istorică la recuperarea de către Serbia a sistemului judiciar confiscat, care a făcut parte din așa-numita „revoluție colorată” și a constituit un mijloc de a prelua controlul asupra unui guvern ales în mod legal în țara noastră”, a declarat Mrdić, potrivit publicației b92.net.

La polul opus, potrivit asociațiilor profesionale ale judecătorilor și procurorilor, ONG-urilor care apără statul de drept și partidelor de opoziție, noile prevederi plasează sub control politic direct ultimele structuri judiciare considerate independente în Serbia.

Comisia Europeană a cerut miercuri autorităților de la Belgrad să își revizuiască decizia „în cel mai scurt timp posibil” și să armonizeze legislația cu standardele europene.

Comisia a transmis că reforma „subminează independența justiției, precum și autonomia și funcționarea parchetului” și a criticat modul „foarte pripit și lipsit de transparență” în care aceasta a fost adoptată.

Avertismente similare au venit și din partea Colegiului Suprem al Procuraturii (VST), care a atras atenția că atât conținutul modificărilor, cât și procedura de adoptare – fără consultări prealabile și fără evaluarea compatibilității cu legislația UE – reprezintă „un precedent negativ și un recul major” pentru statul de drept.

Tensiunile au escaladat vineri, după ce ministrul Justiției, Nenad Vujic, a depus o plângere penală împotriva președintelui VST, Branko Stamenkovic, pentru presupusa infracțiune de „muncă iresponsabilă”.

Printre cele mai contestate modificări se numără cele care vizează Parchetul pentru Delicvență Organizată (TOK), una dintre puținele instituții judiciare considerate până acum independente. Conform noii legislații, TOK trece sub autoritatea procurorului superior Nenad Stefanovic, perceput ca un apropiat al președintelui Vucic, ceea ce a alimentat temerile privind pierderea autonomiei instituției.

În plus, reducerea la jumătate a numărului de judecători ai Parchetului pentru Delicvență Organizată (TOK) este de natură să încetinească activitatea parchetului, inclusiv ancheta deschisă anul trecut în dosarul de corupție legat de reconstrucția gării din Novi Sad. În urma prăbușirii unei copertine, pe 1 noiembrie 2024, 16 persoane și-au pierdut viața, tragedia declanșând proteste masive antiguvernamentale.

Președintele Aleksandar Vucic, care a descris în repetate rânduri Parchetul pentru Delicvență Organizată drept „o bandă de infractori”, avea la dispoziție șapte zile pentru a promulga sau respinge amendamentele, alegând în cele din urmă să le semneze.