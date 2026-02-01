Opozantul iranian care risca să fie spânzurat a fost eliberat pe cauţiune. Erfan Soltani este, din ianuarie, un simbol al represiunilor din Iran

Erfan Soltani, tânărul iranian de 26 de ani devenit unul dintre simbolurile represiunii din Iran în urma protestelor din ianuarie, a fost eliberat pe cauțiune, a confirmat duminică avocatul său pentru AFP. Washingtonul își exprimase temerea că acesta ar putea fi executat.

Potrivit avocatului Amir Mousakhani, Soltani a fost eliberat sâmbătă, după plata unei cauțiuni de două miliarde de tomani, echivalentul a aproximativ 10.600 de euro, potrivit agenției internaționale de presă, citate de News.ro

„A fost eliberat ieri şi şi-a recuperat bunurile personale”, a declarat avocatul, duminică, 1 februarie.

Erfan Soltani a fost arestat pe 10 ianuarie, la domiciliul său din Fardis, în apropiere de Teheran, după participarea la manifestații antiguvernamentale.

Autoritățile judiciare iraniene au avertizat pe 15 ianuarie că, dacă va fi găsit vinovat de „complot împotriva securității interne” și „propagandă împotriva regimului”, riscă o pedeapsă cu închisoarea.

Existau temeri că a murit

Mai multe organizații pentru drepturile omului, între care Iran Human Rights și Hengaw, au susținut că familia lui Soltani fusese informată că execuția ar fi fost programată pentru 14 ianuarie. Regimul de la Teheran a respins însă aceste afirmații, afirmând că tânărul se afla în continuare încarcerat în penitenciarul Karadj.

Represiunea protestelor declanșate la 28 decembrie este considerată una fără precedent.

Ministerul de Interne iranian a anunțat oficial 3.117 morți, însă estimările neoficiale sunt mult mai ridicate. Medicul Amir-Mobarez Parasta, citat de Le Figaro, vorbește despre peste 30.000 de victime, cifră confirmată și de doi oficiali ai Ministerului Sănătății într-un interviu pentru revista Time.

Autoritățile susțin că protestele au început ca manifestații pașnice împotriva creșterii costului vieții, dar s-au transformat ulterior în „revolte” marcate de violențe. Teheranul acuză SUA și Israelul că ar fi alimentat tulburările, pe care le descrie drept o „operațiune teroristă”, mai ales în zilele de vârf ale protestelor, 8 și 9 ianuarie.