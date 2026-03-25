Strategia dură a „generalului dronelor” din Ucraina: „Ținta sunt oamenii, nu echipamentele”

În plin război cu Rusia, o nouă doctrină militară prinde contur în rândul forțelor ucrainene, mizând pe utilizarea intensivă a dronelor pentru a lovi direct trupele inamice. În centrul acestei strategii se află Robert Brovdi, cunoscut sub porecla „Madyar”, unul dintre cei mai influenți comandanți ai unităților de sisteme fără pilot din Ucraina.

Un comandament neobișnuit

Cartierul său general, un buncăr subteran, reflectă stilul neconvențional al liderului: spații de odihnă compacte, sală de sport și pereți acoperiți de ecrane care afișează în timp real date despre operațiuni și pierderi ale adversarului. În contrast, elemente de artă ucraineană sugerează o încercare de a păstra identitatea culturală chiar în mijlocul conflictului.

Fost om de afaceri în domeniul cerealelor, Brovdi a devenit, după invazia rusă, unul dintre principalii arhitecți ai războiului modern bazat pe drone, scrie slate.fr.

O schimbare de paradigmă

Spre deosebire de strategiile clasice, care vizează în principal echipamentele militare, doctrina promovată de „Madyar” pune accent pe neutralizarea directă a soldaților inamici.

Potrivit unei analize publicate de The Economist, după preluarea conducerii unităților de drone în 2025, pierderile suferite de armata rusă au crescut semnificativ. În unele perioade, numărul militarilor eliminați ar fi depășit chiar capacitatea de recrutare a Rusiei.

Unitățile coordonate de Brovdi — supranumite „păsările lui Madyar” — ar fi responsabile pentru o parte importantă din aceste pierderi, deși reprezintă doar o fracțiune redusă din totalul forțelor ucrainene.

„Armata rusă este o vacă care trebuie mulsă până la epuizare”

Se crede că batalioanele „Păsărilor Madyar ”, așa cum își numește oficialul militar escadrilele de drone pilotate de la distanță, sunt responsabile pentru o șesime din aceste pierderi. Se crede că toate forțele și operatorii de drone ai săi, care reprezintă doar 2% din contingentul armatei ucrainene , sunt responsabili pentru peste o treime din victimele inamice. În decembrie, aproape 400 de luptători ruși erau uciși în fiecare zi.

„Când o unitate rămâne fără infanterie, rușii trimit funcționarii. Nu știu să lupte, așa că mor repede”, remarcă scurt Robert Brovdi. Doctrina sa: să vizeze oamenii înaintea mașinilor. El își rezumă filosofia cu o metaforă agricolă: „Armata rusă este o vacă care trebuie mulsă până la epuizare.”

„Un război de uzură”

Comandantul descrie conflictul în termeni pragmatici, comparând armata rusă cu „o resursă care trebuie epuizată”. În viziunea sa, obiectivul este slăbirea continuă a capacității umane a adversarului.

Ascensiunea sa rapidă a început în 2022, pe frontul din sudul Ucrainei, unde a improvizat primele operațiuni coordonate cu drone pentru identificarea și lovirea țintelor. De atunci, aceste tactici au fost extinse și integrate la scară largă.

Originar din regiunea de frontieră maghiară, „Madyar” („maghiar” în ucraineană) s-a alăturat războiului ca simplu voluntar civil. Ascensiunea sa spectaculoasă se datorează în întregime perspicacității sale în afaceri. În 2022, pe frontul din Herson (sudul Ucrainei ) , a improvizat primul „lanț de ucidere ” cu drone. La acea vreme, avea doar o dronă mică pe care o cumpărase pentru fiul său, dar o folosea pentru a localiza tancuri rusești ascunse, transmițând coordonatele acestora prin intermediul aplicației Discord către o unitate de artilerie din apropiere. Această acțiune crucială a deschis calea pentru utilizarea pe scară largă a dronelor de luptă ucrainene.

Tehnologie și organizare

În prezent, operațiunile sunt coordonate printr-un sistem digital complex, care monitorizează fiecare misiune — de la atacuri până la operațiuni de bruiaj sau deminare. Modelul este inspirat, potrivit lui Brovdi, din logica piețelor comerciale, adaptată la realitățile războiului.

„Nu este vorba doar despre drone, ci despre întregul ecosistem”, susține acesta, referindu-se la integrarea tehnologiei, datelor și resurselor umane.

Ofițerul militar a construit un adevărat ecosistem de război digital: „Americanii vor să știe care este cea mai bună dronă. Le spun: «Cea mai bună dronă este ecosistemul»”.

El susține că are un raport de 400 de soldați inamici scoși din luptă pentru fiecare soldat ucrainean ucis. „Facem schimb de plastic și metal pentru ruși morți. Este cel mai bun preț de pe piață.”

Controverse și critici

Succesul tacticilor sale nu este lipsit de controverse. Imaginile distribuite online cu atacuri asupra soldaților ruși au fost criticate de unii observatori, care ridică probleme de ordin etic și juridic.

Pe rețelele de socializare, videoclipurile cu atacuri efectuate de aceste unități, adesea batjocorind inamicul rus , provoacă uneori indignare. Unii le văd ca pe o deficiență morală, chiar ca pe o încălcare a legilor războiului. Robert Brovdi rămâne netulburat: „Nu am scrupule. Cine intră pe pământul meu cu o pușcă vine să mă omoare. Ori îl omor eu, ori mă omoară el.” Pentru el, fiecare imagine a distrugerii galvanizează o societate epuizată , oferindu-i mamei sale și milioanelor de ucraineni un motiv de speranță.

Cifrele îi dau dreptate: pentru prima dată,Rusia pierde mai mulți soldați decât recrutează, iar trupele ucrainene își recapătă terenul . Rămâne de văzut dacă acest impuls va fi suficient pentru a-l epuiza pe Vladimir Putin și vasta sa forță de luptă. Robert „Madyar” Brovdi, la rândul său, nu își face iluzii: „Nu am nicio viziune romantică despre sfârșitul iminent al acestui război . Să vedem dacă putem menține acest ritm încă un an.”