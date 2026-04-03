Stare de alertă în Albania şi Bulgaria, după ce au primit „cartonaşe galbene” din partea Iranului. Şi România e pe lista ţărilor avertizate de Teheran

Războiul din Orientul Mijlociu se apropie de Balcani, după ce Albania și Bulgaria au fost avertizate, indirect sau direct, de Teheran în legătură cu posibile represalii, pe fondul cooperării militare cu Statele Unite.

Autoritățile de la Tirana se află în alertă maximă după ce ambasada Statelor Unite în Albania a transmis un avertisment referitor la posibile amenințări venite dinspre regimul iranian, potrivit relatărilor Euronews.

Situația survine în contextul în care și Bulgaria - membră NATO și UE - a confirmat că a primit o notificare directă din partea Teheranului, iar România a fost menționată explicit în declarații ale diplomației iraniene.

Alertă maximă în Albania

În ceea ce privește Albania, ambasada SUA de la Tirana a menționat că grupuri cu posibile conexiuni iraniene ar putea viza cetățeni americani, infrastructuri legate de Statele Unite, dar și membri ai opoziției iraniene aflați pe teritoriul țării.

Aceste avertismente includ și o listă de potențiale ținte, de la spații publice intens frecventate, precum centre comerciale, hoteluri, zone turistice și restaurante, până la cluburi sau locații frecventate de cetățeni occidentali.

Reacția Tiranei a fost promptă, autoritățile albaneze transmiţând printr-un comunicat de presă că instituțiile de securitate sunt mobilizate la nivel maxim şi că președintele Bajram Begaj este informat zilnic în legătură cu evaluările de risc.

„Președintele este informat despre fiecare situație și scenariu, precum și despre toate măsurile luate în temeiul protocoalelor de securitate”, a precizat administrația prezidențială, subliniind că nivelul de coordonare cu partenerii internaționali „rămâne la niveluri extrem de înalte”.

Vă reamintim că Albania este membru NATO, iar Consiliul Național de Securitate - în ciuda rolului său consultativ - joacă un rol central în evaluarea riscurilor și în formularea de recomandări privind securitatea națională.

Avertismentul către Bulgaria, ținut inițial secret pentru a evita panica

Situația tensionată a escaladat și la Sofia, unde autoritățile au confirmat că Iranul a transmis luna trecută o notă diplomatică prin care avertiza Bulgaria să nu permită folosirea aeroporturilor sale de către aviația militară americană în operațiuni împotriva Teheranului. Avertismentul a venit după relatări de presă privind aterizări ale unor aeronave militare americane pe aeroportul din capitală.

Nadejda Neynski, fost ministru de Externe al Bulgariei, a calificat mesajul drept „semnificativ”, explicând faptul că, din punctul său de vedere, „este o practică diplomatică normală în perioade de criză. Nu este o amenințare, ci un avertisment”. Ea a subliniat că Sofia a dat asigurări Teheranului că nu este implicată în nicio operațiune militară și că nu a autorizat „zboruri militare de luptă sau de realimentare” pe teritoriul său.

Potrivit fostului ministru, informația nu a fost făcută publică mai devreme pentru a evita panicarea populației, într-o perioadă în care tensiunile internaționale sunt deja amplificate.

În ceea ce priveşte ţara noastră, declarația cea mai dură a venit de la ambasadorul Iranului la Sofia, Ali Reza Irvash, care a avertizat că „România ar trebui să fie atentă să nu devină parte din acest război”, sugerând că bazele militare utilizate împotriva Republicii Islamice ar putea deveni „ținte legitime”.