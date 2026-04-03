Marea Britanie trimite în Kuweit sistemul de apărare aeriană Rapid Sentry. Decizia vine după atacul iranian asupra unei rafinării petroliere

Marea Britanie va desfășura în Kuweit sistemul de apărare aeriană Rapid Sentry, pentru a consolida protecția intereselor britanice și kuweitiene din Golf, a anunțat vineri biroul premierului britanic, Keir Starmer. Decizia vine la doar câteva ore după un atac cu drone al Iranului asupra unei instalații petroliere kuweitiene.

Potrivit Downing Street, premierul britanic a discutat măsura într-o convorbire telefonică cu prințul moștenitor Sabah al-Khalid al-Sabah, potrivit english.alarabiya.net.

Keir Starmer a condamnat „atacul iresponsabil” asupra rafinăriei și a reafirmat sprijinul Regatului Unit pentru Kuweit și partenerii săi din regiune.

Conceput pentru a intercepta drone și alte amenințări aeriene de joasă altitudine, sistemul Rapid Sentry, va fi amplasat astfel încât să protejeze atât personalul kuweitian și britanic, cât și infrastructura critică, fără a alimenta tensiunile regionale.

Cei doi lideri au abordat și situația din Strâmtoarea Hormuz, unde traficul maritim global este perturbat.

Premierul Keir Starmer și prințul moștenitor Sabah al-Khalid al-Sabah, au salutat reuniunea convocată joi de ministrul britanic de externe Yvette Cooper, în cadrul căreia au fost discutate soluții pentru redeschiderea în siguranță a rutei maritime esențiale pentru comerțul internațional.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, Iranul a atacat Kuwaitul, Bahrainul, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite într-o serie de lovituri masive asupra vecinilor din Golf. Filiala companiei britanice Castrol a fost lovită cu drone în Irak.