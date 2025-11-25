search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Spionaj şi propagandă în favoarea Rusiei în inima Parisului, sub paravanul unei asociaţii umanitare. Trei suspecţi arestaţi şi unul plasat sub control judiciar

Publicat:

Trei persoane au fost arestate la Paris, iar o a patra a fost pusă sub control judiciar, în cadrul unei anchete ample privind spionajul economic și ingerința pro-rusă. Investigația a pornit după descoperirea unor afișe pro-Kremlin lipite pe Arcul de Triumf.

Torul a pornit de la câteva afişe lipite pe Arcul din Triumf din Paris. FOTO: Trecător.ro
Torul a pornit de la câteva afişe lipite pe Arcul din Triumf din Paris. FOTO: Trecător.ro

Autoritățile franceze au destructurat o rețea suspectată de activități de spionaj economic și operațiuni de influență în favoarea Moscovei, după o anchetă declanșată de un incident aparent banal: lipirea unor afișe pro-ruse chiar pe Arcul de Triumf, monument central al Parisului.

Cazul a scos la iveală, însă, o reţea complexă, care ar fi folosit o asociație umanitară drept paravan, relatează Agerpres citând AFP.

Primul suspect, un cetățean rus, în vârstă de 40 de ani, Veaceslav P., a fost identificat de camerele de supraveghere în timp ce lipea afișe pro-Rusia, la începutul lunii septembrie. Gestul a atras imediat atenția Direcției Generale de Securitate Internă (DGSI), întrucât incidentul a avut loc într-unul dintre cele mai monitorizate și simbolice locuri din capitala franceză.

Potrivit procurorilor, imediat după acțiune, bărbatul ar fi contactat telefonic pe fondatoarea unei organizații umanitare, considerată ulterior unul dintre actorii principali ai operațiunii.

Anna M., în vârstă de 40 de ani, cu dublă cetăţenie rusă şi franceză, se afla deja de mai multe luni în atenția DGSI, care observase activități „susceptibile să prejudicieze interesele fundamentale ale națiunii”. În prezent, ea este acuzată că ar fi abordat direct directori de companii franceze pentru a obține informații sensibile privind mediul economic și industrial.

Organizația prin care s-ar fi desfășurat operațiunea, „SOS Donbass – Sud Ouest Solidarité Donbass”, înregistrată în 2022, susținea că desfășoară activități umanitare pentru civilii din zona de conflict din Ucraina, însă anchetatorii suspectează că aceasta ar fi servit drept acoperire pentru misiuni de spionaj și destabilizare.

Printre persoanele arestate se află și Vincent P., un bărbat de 63 de ani din Paris, despre care procurorii spun că ar fi avut un rol în sprijinirea sau facilitarea activităților rețelei.

Un al patrulea suspect, Bernard F., în vârstă de 58 de ani, a fost plasat sub supraveghere judiciară. Măsurile includ prezentarea săptămânală la poliție, predarea actelor de identitate și interzicerea oricărei activități asociative legate de politica internațională a Franței, de Rusia sau de conflictul ruso-ucrainean.

Ancheta este desfășurare, iar DGSI analizează toate pistele care ar putea indica existența unei operațiuni coordonate mai amplu.

În contextul în care se vorbeşte tot mai des de războiul hibrid pe care îl poartă Rusia în Europa, autoritățile franceze consideră că incidentul de la Arcul de Triumf și activitățile asociației constituie elemente clare ale unei încercări de influență și spionaj economic în favoarea Kremlinului.

Europa

