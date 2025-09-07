search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
Specialiștii au stabilit cauza tragediei de la Lisabona. Ce s-a întâmplat cu funicularul care a ucis 16 oameni

Publicat:

Deraierea unui funicular la Lisabona care a făcut miercuri 16 morţi a urmat „deconectării cablului dintre cele două cabine”, conform unei note publicate sâmbătă seara de Biroul pentru Prevenirea şi Investigarea Accidentelor Aeriene şi Feroviare (GPIAAF).

Funicularul a deraiat după deconectarea cablului ce unea cabinele FOTO Profimedia
Funicularul a deraiat după deconectarea cablului ce unea cabinele FOTO Profimedia

„Inspecţia vizuală programată, efectuată în dimineaţa zilei accidentului, nu a detectat nicio anomalie la cablu", au mai precizat anchetatorii acestei agenţii publice însărcinate cu o anchetă în această primă notă care ar trebui să reflecte constatări confirmate, şi nu concluzii precise cu privire la cauzele accidentului, relatează Agerpres.

Conform primelor elemente ale anchetei dezvăluite sâmbătă, coliziunea "s-a produs cu o viteză de aproximativ 60 km/h", iar "toate aceste evenimente au avut loc în mai puţin de 50 de secunde".

Funicularul Gloria, care în configuraţia sa actuală datează din 1914, este compus din două vagoane galbene care urcă şi coboară alternativ folosind un sistem de contragreutăţi, o cădere de 45 de metri pe o lungime de 276 de metri, "cu o înclinaţie medie de 18%", au reamintit anchetatorii GPIAAF.

"Cabinele sunt conectate între ele printr-un cablu care le echilibrează greutatea prin intermediul unei mari roţi reversibile situate în partea superioara a Calçada da Gloria într-un compartiment tehnic subteran", au mai descris ei, subliniind că cablul legând cele două vagoane era îngropat.

"La ora 18:00 (17:00 GMT) pe 3 septembrie, funicularul Gloria avea cabinele staţionate în gările lor respective", au continuat ei, subliniind că numărul precis de pasageri din fiecare cabină nu este cunoscut în acest moment.

Câteva minute mai târziu, cabinele şi-au început călătoria, dar "la câteva momente după plecare şi după ce au parcurs aproximativ şase metri, (ele) şi-au pierdut brusc forţa de echilibru garantată de cablul de legătură care le uneşte."

"Cabina nr. 2 (la baza traseului) a dat brusc înapoi (...) În ceea ce priveşte cabina nr. 1, din vârful Calçada da Gloria, aceasta şi-a continuat mişcarea descendentă cu o viteza crescândă", în ciuda încercărilor mecanicului de a o încetini, au descris anchetatorii GPIAAF.

"După aproximativ 170 de metri de mers, la începutul curbei la dreapta pe care o prezintă aliniamentul Calçada în secţiunea sa finală, vehiculul, din cauza vitezei sale, a deraiat şi a început să se răstoarne", au adăugat ei.

"Vehiculul a scăpat complet de sub control, lovind lateral partea superioară a cabinei de peretele clădirii situate în partea stânga a vârfului Calçada, ceea ce a iniţiat distrugerea vagonului de lemn. Apoi a lovit frontal un felinar şi un suport pentru reţeaua electrica aeriană a ascensorului, ambele din fontă, ceea ce a provocat daune semnificative cabinei, şi a terminat la scurt timp mişcarea sa necontrolată lovindu-se de colţul unei alte clădiri", au concluzionat aceştia.

Potrivit celui mai recent bilanţ, cinci portughezi şi 11 străini au murit în acest accident, soldat şi cu peste 20 de răniţi.

Europa

