 Spania impune măsuri dure antifumat. Controversele stârnite de interdicțiile aplicate prin noua lege | adevarul.ro
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Spania impune măsuri dure antifumat. Controversele stârnite de interdicțiile aplicate prin noua lege

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Guvernul Spaniei intenționează să interzică fumatul pe terase și să extindă restricțiile la țigările electronice. Măsura a stârnit controverse și critici din partea industriei ospitalității. Și alte țări europene frecventate de turiștii români au impus reguli stricte antifumat.

Legislația antifumat din Spania extinde locurile unde se aplică restricții. Foto: Magnific.com
Spania va impune măsuri mai dure pentru combaterea fumatului. Foto: Magnific.com

Guvernul spaniol intenționează să interzică fumatul pe terasele barurilor și restaurantelor și să extindă restricțiile la țigările electronice, dispozitivele de vapat, produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină.

Interdicțiile antifumat, extinse în Spania

Proiectul de lege a fost aprobat de Consiliul de Miniștri la 21 iulie 2026 și urmează să fie dezbătut și votat de Parlament. Până în prezent, legislația spaniolă interzicea fumatul în spațiile de lucru închise, din 2005, și în interiorul barurilor și restaurantelor, din 2010, însă îl permitea, în general, pe terase.

Noile reglementări ar urma să interzică fumatul și utilizarea țigărilor electronice pe terasele localurilor, pe plaje, la piscinele de folosință colectivă, în parcurile naționale, campusurile universitare, instalațiile sportive, stațiile și peroanele transportului public și în spațiile unde au loc spectacole în aer liber. Restricția ar urma să se aplice și în apropierea intrărilor în spitale, școli, clădiri publice, muzee, biblioteci și locuri de joacă pentru copii.

Potrivit publicației spaniole El Español, încălcarea noilor reguli ar putea fi sancționată cu amenzi cuprinse între 200 și 600.000 de euro, în funcție de gravitatea faptei. Amenda maximă ar putea fi aplicată operatorilor economici, în cazul unor încălcări ale legislației grave, legate de publicitate, vânzări și abateri repetate.

Autoritățile susțin că modificarea legislației este necesară pentru adaptarea regulilor la noile forme de consum al nicotinei și pentru protejarea sănătății publice.

„Vremurile s-au schimbat, au apărut produse noi și există noi nevoi în domeniul sănătății publice”, a declarat ministrul spaniol al Sănătății, Mónica García, potrivit Reuters.

Ministrul a arătat că tutunul provoacă în Spania aproximativ 140 de decese pe zi, echivalentul a circa 50.000 de morți anual, iar fumatul reprezintă un factor de risc asociat cu 30 la sută dintre cazurile de cancer.

Legea antifumat, criticată în industria turismului

Noile reglementări au stârnit controverse și critici din partea industriei ospitalității, care susține că interdicția poate afecta turismul și activitatea barurilor și restaurantelor, fără să ducă neapărat la reducerea consumului de tutun.

Lovitură pentru fumători într-una dintre cele mai populare destinații de vacanță ale românilor

José Luis Álvarez, președintele organizației patronale Hostelería de España, a calificat drept absurd faptul că Spania, considerată de el cea mai turistică țară din Europa, ar urma să introducă interdicția, în condițiile în care fumatul pe terase este permis în aproape toate statele europene, cu excepția Suediei.

„Preferăm să educăm oamenii să renunțe la fumat, decât să interzicem acest lucru într-un spațiu în aer liber, unde există conviețuire și respect”, a declarat José Luis Álvarez, președintele organizației patronale Hostelería de España, citat de publicația spaniolă ESdiario.

El a comparat măsura cu gestul de „a-ți trage singur un glonț în picior” și a susținut că fumătorii se vor muta în alte spații apropiate. José Luis Álvarez a mai adăugat că pe terasele spaniole predomină respectul și folosirea responsabilă a spațiului, iar Spania riscă să își afecteze unul dintre principalele atuuri turistice: posibilitatea de a petrece timpul la baruri și terase aproape tot anul, datorită climei.

Interdicții anti-fumat în alte țări căutate de români

Măsura anunțată în Spania este mai restrictivă decât legislația aflată în vigoare în alte destinații europene preferate de români.

În Italia, fumatul este interzis în interiorul barurilor și restaurantelor, dar rămâne permis pe terasele complet deschise.

În Grecia, fumatul este interzis în spațiile publice închise și acoperite, inclusiv în restaurante, cafenele și baruri. Pe terasele complet deschise este permis, însă spațiile închise cu panouri, pereți sau prelate pot fi considerate spații interioare și intră sub incidența interdicției.

În Anglia, fumatul este interzis din 2007 în locurile de muncă și spațiile publice închise sau substanțial închise. Pe terasele deschise și în grădinile pub-urilor rămâne permis. Guvernul britanic pregătește extinderea restricțiilor la locurile de joacă și în exteriorul școlilor și spitalelor, dar nu a inclus, deocamdată, terasele localurilor și plajele.

În Irlanda, fumatul este interzis în spațiile de lucru închise, inclusiv în puburi și restaurante, dar rămâne permis în zonele exterioare. Autoritățile au consultat populația cu privire la o posibilă interdicție în spațiile de servire a mesei în aer liber.

În Turcia, fumatul este interzis în toate spațiile publice închise, inclusiv în baruri, cafenele și restaurante, însă rămâne permis pe terasele deschise. Este interzis și în spațiile exterioare unde au loc manifestări culturale, artistice, sportive sau de divertisment, cu posibilitatea amenajării unor zone speciale pentru fumători. Și autoritățile turce pregătesc reguli mai dure pentru terasele semiînchise, intrările în clădiri, locurile de joacă și unele plaje.

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