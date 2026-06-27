search
Sâmbătă, 27 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

De ce se îngrașă foștii fumători? Descoperirea care explică schimbările produse de nicotină în creier

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

De ce unii fumători cad mai ușor în capcana altor dependențe, cum ar fi mâncatul în exces sau jocurile de noroc? Un studiu recent explică acest fenomen: în timp, nicotina ne „reprogramează” creierul și modul în care reacționăm la dorințe. Mai exact, fumatul nu ne face să ne bucurăm mai mult de lucrurile obișnuite, precum o masă bună, ci doar amplifică artificial pofta și urgența cu care vrem să le obținem.

tigari tineri
De ce foștii fumători se îngrașă mai ușor? Sursă foto: Shutterstock

Știm cu toții că nicotina creează dependența de țigări. Însă felul în care fumatul pe termen lung ne schimbă relația cu alte mici plăceri ale vieții (de la o simplă prăjitură până la jocurile de noroc) a fost mereu un mister. Pentru a înțelege cum ne este păcălit creierul, o echipă de cercetători de la Universitatea din Bordeaux a urmărit comportamentul unor șoareci expuși la această substanță.

Să vrei mult, dar să te bucuri puțin

Timp de o lună și jumătate, un grup de șoareci a primit apă cu nicotină, în timp ce altul a primit apă îndulcită. Apoi, animalele au fost învățate să apese o manetă pentru a primi porții de mâncare.

Șoarecii care consumaseră nicotină au dezvoltat o ambiție ieșită din comun. Apăsau maneta de zor și depuneau un efort uriaș doar pentru a face rost de o gustare, depășindu-i de departe pe cei care primiseră doar apă dulce. Însă surpriza cercetătorilor a apărut atunci când mâncarea le-a fost pusă în față gratuit, fără să fie nevoiți să miște un deget: șoarecii care consumaseră nicotină au mâncat chiar mai puțin decât ceilalți.

Acest comportament ne arată un lucru esențial despre cum funcționează poftele și motivația. Nicotina nu face ca mâncarea să fie mai gustoasă și nu ne aduce mai multă bucurie atunci când o consumăm. În schimb, ne creează o poftă artificială, exagerată, de a vâna acea recompensă cu orice preț.

Cum ne este dat peste cap sistemul de recompense

Atunci când aducem constant nicotină în organism, anumite zone din creier devin de-a dreptul amorțite. Mai exact, „mesagerii” care ne dictează în mod normal motivația refuză să mai reacționeze la stimulii naturali. Pentru a compensa această lenevire, restul creierului intră în alertă și turează motoarele la maximum. Sistemul responsabil cu recompensele începe să transmită semnale în exces și caută constant validare, creând astfel terenul perfect pentru pofte incontrolabile și noi dependențe.

Mai mult, studiul a arătat că nicotina deteriorează fizic comunicarea dintre zonele cerebrale care gestionează emoțiile și cele care anticipează o recompensă. Odată slăbite aceste legături, scade considerabil capacitatea naturală de autoreglare a impulsurilor. Demonstrația din laborator a fost destul de clară: imediat ce cercetătorii au stimulat din nou conexiunile afectate, comportamentul compulsiv al șoarecilor s-a oprit.

De ce înlocuiesc foștii fumători țigara cu mâncarea?

Toate aceste date explică, de fapt, de ce fumatul atrage după sine și alte comportamente compulsive, dar și de ce foștii fumători ajung atât de des să înlocuiască țigările cu mâncatul în exces. Creierul caută pur și simplu un înlocuitor imediat pentru stimularea cu care a fost obișnuit. 

„Explicația psihologică nu este că foștii fumători «nu au voință», ci că renunțarea la nicotină modifică simultan mai multe sisteme: corpul, creierul și comportamentele automate construite în ani de consum”, declară pentru „Adevărul” Ileana Ilie, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ.

Potrivit acesteia, nicotina nu funcționează doar ca o substanță care creează dependență, ci și ca un instrument de reglare emoțională.

„Nicotina acționează asupra circuitelor dopaminergice implicate în motivație, recompensă și învățare. Cu alte cuvinte, creierul învață că fumatul este o cale rapidă de reglare: reduce tensiunea, oferă o pauză, marchează un moment de control și produce o recompensă imediată,” explică ea.

Cercul vicios care îi afectează pe tot mai mulți tineri: singurătatea îi împinge să petreacă tot mai mult timp online, iar internetul îi izolează și mai mult

Conform declarațiilor sale, după ani de consum, țigara nu mai reprezintă doar un obicei.

„După ani de consum, fumatul nu mai este doar un obicei. Devine o strategie de autoreglare. Mulți fumători folosesc țigara pentru anxietate, plictiseală, furie, oboseală, singurătate sau suprasolicitare. Când țigara dispare, nu dispare automat și nevoia pe care o regla”, adaugă ea.

Psihologul explică faptul că, în lipsa unor alternative sănătoase de reglare emoțională, creierul începe să caute alte recompense rapide.

„Dacă persoana nu are alte strategii de reglare emoțională, creierul caută repede o altă recompensă accesibilă. Pentru mulți oameni, aceasta devine mâncarea, mai ales alimentele dulci, grase sau foarte stimulante pentru sistemul recompensei”, spune specialista.

Diferența dintre plăcere și impuls

Ileana Ilie consideră că una dintre cele mai importante concluzii ale cercetării este diferența dintre plăcerea resimțită și impulsul de a căuta recompensa.

„Studiile recente despre nicotină și circuitele motivației sunt importante pentru că arată o distincție esențială: nu este vorba doar despre plăcere, ci despre căutarea recompensei. În neuroștiințe, diferența dintre «îmi place» și «vreau» este foarte importantă”, explică ea.

Potrivit specialistei, acest mecanism poate explica de ce unele persoane nu simt neapărat mai multă plăcere când mănâncă, dar au impulsuri mai puternice de a ronțăi sau de a căuta alimente care oferă recompense rapide.

„O persoană poate să nu simtă neapărat mai multă plăcere când mănâncă, dar să simtă un impuls mai puternic de a căuta mâncare, de a ronțăi sau de a obține rapid o recompensă. Acesta este mecanismul care poate explica de ce unele persoane trec de la fumat la mâncat compulsiv sau la alte comportamente de tip recompensă rapidă”, completează Ileana Ilie. 

Ce legătură ar putea exista cu jocurile de noroc

Potrivit psihologului, aceleași mecanisme ar putea contribui și la apariția altor comportamente compulsive.

„Același principiu se poate aplica și în cazul jocurilor de noroc sau al altor comportamente compulsive. Nu înseamnă că nicotina «produce» automat jocuri de noroc. Ar fi o concluzie prea simplă. Dar consumul cronic de nicotină poate modifica circuitele implicate în motivație, anticiparea recompensei și impulsul de a obține ceva imediat”, adaugă ea.

Conform spuselor sale, problema principală nu este doar substanța, ci modul în care creierul a învățat să obțină rapid o stare de confort: „Practic, problema nu este doar substanța, ci felul în care creierul a învățat să obțină reglare rapidă.”

„Pe Instagram mă simt ultimul om”. Dezbaterea virală care scoate la iveală un fenomen îngrijorător: statutul social cumpărat pe datorie

Cum poate fi prevenit transferul către alte comportamente compulsive

Ileana Ilie atrage atenția că renunțarea la fumat ar trebui privită ca un proces complex de reînvățare: „Nu este suficient să spui «nu mai fumez». Este nevoie să identifici exact ce funcție avea țigara. Era pauză? Era calmare? Era recompensă? Era evitare? Era contact social? Era un mod de a gestiona furia? În funcție de răspuns, intervenția trebuie să fie diferită.”

Ea consideră că primul pas pentru persoanele care observă creșteri în greutate după renunțarea la fumat nu este o dietă drastică: „Pentru cineva care se îngrașă după ce renunță la fumat, primul pas nu este dieta restrictivă. Restricția severă poate crește frustrarea și poate duce la episoade de pierdere a controlului.”

Specialista recomandă mese regulate, hidratare, mișcare, somn adecvat și înlocuirea ritualurilor asociate țigării cu alternative concrete.

„Recomandarea de specialitate este ca renunțarea la fumat să fie însoțită de un plan realist de prevenire a transferului compulsiv”, subliniază aceasta.

Ea mai spune că apariția unor astfel de comportamente după renunțarea la fumat nu ar trebui interpretată ca un eșec personal.

„Mesajul important este acesta: creșterea în greutate sau apariția altor comportamente compulsive după renunțarea la fumat nu ar trebui privite ca eșec moral. Ele pot fi semne că sistemul de recompensă și autoreglare caută o altă cale de descărcare. Creierul poate învăța treptat asocieri noi, dar are nevoie de structură, repetiție și strategii concrete, nu doar de voință”, conchide ea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Partidele au pe masă cinci scenarii pentru viitorul Guvern. Variantele care pot debloca sau, dimpotrivă, pot adânci criza politică
digi24.ro
image
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Criza politică și scenariul alegerilor anticipate. Ce prevede Constituția României. Când și cum se pot declanșa
gandul.ro
image
Claudiu Manda desființează PNL: Nu plecați de la guvernare nici cu apă fiartă!
mediafax.ro
image
Interzis în Canada, fotograful Senegalului a uimit o lume întreagă. Cum a reușit, de fapt, să imortalizeze calificarea fabuloasă a naționalei
fanatik.ro
image
Cât costă un șezlong, o cafea și o bere în ultimul weekend de prețuri mici pe litoralul românesc. De la 1 iulie, prețurile vor crește
libertatea.ro
image
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
digisport.ro
image
Doina Teodoru, dezvăluiri după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce spune despre relația care trebuia să se termine cu o nuntă
click.ro
image
Guvernul Bolojan a decis să folosească „soluția germană” pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Cum va fi folosit RoEUDIW
antena3.ro
image
Lumea nu mai este cum a fost: Gigantul Volkswagen anunţă cea mai mare restructurare din istoria corporaţiilor. 100.000 de oameni trebuie să fie daţi afară imediat şi patru fabrici se vor închide pentru ca grupul german să supravieţuiască brandurilor auto din China care cuceresc Europa
zf.ro
image
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
observatornews.ro
image
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
cancan.ro
image
Cum recuperezi banii pierduți la pensie pentru că nu ți s-au recunoscut grupele de muncă? Aceștia sunt pașii
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci dacă primești o amendă în străinătate. Mulți șoferi români nu cunosc procedura
playtech.ro
image
David Popovici, legendă la Settecolli! Cu ce record apare pe „panoul” campionilor
fanatik.ro
image
Putin și-a înscenat unele dintre cele mai cunoscute evenimente de propagandă. Unul l-a lăsat cu răni la spate de care suferă și acum
ziare.com
image
S-a terminat ”telenovela”: Florin Tănase a acceptat oferta și duminică ajunge în Olanda! Salariu și bonus uriașe
digisport.ro
image
Dan Negru, despre vacanțele din copilărie. Ce a povestit cu nostalgie: „Când eram copil...”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Îl mai recunoști? În anii 2000, era cel mai râvnit bărbat din telenovelele de pe Acasă TV, însă astăzi arată așa. Puțini și-au dat seama cine e
mediaflux.ro
image
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
INTERVIU | Adrian Veștea, primele declarații după ce s-a întors la Brașov: „Nu este o înfrângere. Toată viața mea voi fi liberal, PNL are nevoie de mine”
actualitate.net
image
Andra, noi imagini de excepție din vacanța exotică. Ce a impresionat-o cel mai mult în Mauritius: „Ne-a surprins în fiecare zi”
click.ro
image
Un parazit periculos se ascunde la 1 din 3 persoane și poate cauza pierderea vederii. Cercetătorii sunt tot mai îngrijorați din cauza lui
click.ro
image
Cătălin Botezatu a criticat dur ținutele purtate vara. Ce recomandă creatorul de modă: „Arăți ca o butelie cu husă”
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Morminte romane, bizantine, islamice și normande, cercetate la Casale San Pietro, în Sicilia (© Universitatea din York)
Un studiu ADN dezvăluie originile surprinzătoare ale locuitorilor Siciliei în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose și Anghel Damian, colegi de avion cu Răzvan Lucescu la întoarcerea din vacanță. Cu cine au dat nas în nas la bagaje
image
Andra, noi imagini de excepție din vacanța exotică. Ce a impresionat-o cel mai mult în Mauritius: „Ne-a surprins în fiecare zi”

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
Cât de fițoasă poate fi Kylie Jenner?! Bucătăreasa ei a pierdut o sarcină din cauza pretențiilor ei aberante!

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme