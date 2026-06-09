Lovitură pentru fumători într-una dintre cele mai populare destinații de vacanță ale românilor

O serie de plaje foarte frecventate de turiști în provincia Antalya, Turcia, au devenit zone fără fumat, în urma unor reguli noi introduse la începutul sezonului estival.

Antalya, care atrage aproximativ 17 milioane de turiști pe an, inclusiv un număr mare de români, încearcă astfel să reducă impactul poluării asupra mediului marin.

Restricțiile au intrat în vigoare pe 5 iunie și vizează plajele din Lara, Belek, Çamyuva și Beach Park, zone alese în mod special din cauza numărului mare de turiști care le vizitează anual, potrivit The Sun.

Fumatul și aruncarea mucurilor, interzise

Potrivit noilor reguli, în anumite zone, sunt interzise fumatul și aruncarea mucurilor de țigară pe plajă.

Măsura face parte din programul „Blue Mediterranean Initiative”, care vizează protejarea ecosistemului marin și a litoralului.

Ebru Şahin, coordonatoarea proiectului, a explicat că problema este una mai gravă decât pare: „Imagini luate de pe fundul mării arătau ceea ce păreau organisme marine… dar erau, de fapt, mucuri de țigară”.

Aceste deșeuri „se adună printre nisip și pietriș, sunt purtate în mare de curenți și provoacă daune grave ecosistemului”, a subliniat coordonatoarea proiectului, adăugând că „protejarea mărilor începe cu schimbări mici de comportament”.

Amenzi pentru turiști și localnici

Cei care încalcă noile reguli riscă amenzi de aproximativ 1.764 de lire turcești (în jur 50 de euro).

Autoritățile iau în calcul extinderea restricțiilor la nivel național, nu doar pe plaje, ci și în alte spații publice, precum terenuri sportive, instituții educaționale, centre medicale sau locuri de joacă.

În acest caz, amenzile ar putea ajunge până la 5.000 de lire turcești (aproximativ 150 de euro).

Trend european: interdicții tot mai dure

Turcia nu este singura țară care adoptă astfel de măsuri.

În Spania există deja, de câțiva ani, reguli stricte privind fumatul pe plaje și în spații publice, încălcarea acestora fiind sancționată cu amenzi care pot ajunge la câteva mii de euro.

Începând cu 1 iulie 2025, și autoritățile din Franța au anunțat interzicerea fumatului pe plaje, în parcuri sau în apropierea școlilor începând cu 1 iulie 2025.