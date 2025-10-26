Solicitant de azil în Marea Britanie, eliberat din greşeală din închisoare. El ispășea o pedeapsă pentru agresiune sexuală

Poliţia britanică a anunţat, sâmbătă, că analizează ore întregi de înregistrări ale camerelor de supraveghere pentru a găsi un solicitant de azil condamnat pentru agresiune sexuală, care a fost eliberat din greşeală din închisoare, relatează AP.

Cetăţeanul etiopian Hadush Gerberslasie Kebatu, în vârstă de 38 de ani, a fost „văzut ultima dată în zona Londrei”, a declarat sâmbătă poliţia din Essex, adăugând că ofiţeri din trei forţe separate colaborează în cadrul anchetei, scrie News.

Kebatu a atras atenţia naţională după ce cazul său a declanşat o serie de proteste anti-imigranţi în Londra şi în alte oraşe în ultimele luni.

El a fost condamnat în septembrie la 12 luni de închisoare pentru cinci infracţiuni, inclusiv agresiunea sexuală a unei fete de 14 ani în iulie, în Epping, la periferia Londrei, la puţin peste o săptămână după ce sosise în Anglia cu barca.

Autorităţile au declarat că au fost alertate vineri după-amiază că Kebatu a fost eliberat din greşeală dintr-o închisoare din Chelmsford, Essex, şi a fost văzut urcând într-un tren acolo. Presa britanică a relatat că acesta a fost clasificat în mod eronat ca fiind un deţinut care urma să fie eliberat, în loc să fie trimis într-un centru de detenţie pentru imigranţi.

„Ofiţerii au lucrat toată noaptea pentru a-i urmări mişcările, inclusiv vizionând ore întregi înregistrările camerelor de supraveghere, iar această muncă continuă şi astăzi”, se arată într-un comunicat al poliţiei.

„Suntem conştienţi că această situaţie îngrijorează oamenii şi ne angajăm să îl localizăm şi să îl arestăm cât mai repede posibil”, a adăugat acesta.

Serviciul penitenciar a lansat o anchetă, iar un ofiţer de penitenciar a fost suspendat din funcţie pe durata anchetei.

Arestarea şi urmărirea penală a lui Kebatu au determinat mii de oameni să protesteze în faţa hotelului Bell din Epping, la nord-est de Londra, unde acesta era cazat împreună cu alţi migranţi nou-sosiţi.

Au urmat multiple proteste care au vizat alte hoteluri care găzduiau migranţi în alte oraşe britanice, unele dintre demonstraţii fiind la care au participat activişti de extremă dreapta şi care au degenerat în incidente.Grupul Stand Up to Racism a organizat, de asemenea, contraproteste.

Tensiunile au fost de mult timp la cote maxime în ceea ce priveşte migraţia neautorizată – în special zecile de mii de migranţi care traversează Canalul Mânecii în bărci supraîncărcate pentru a ajunge în Marea Britanie – precum şi politica guvernului laburist de a folosi hoteluri pentru a găzdui migranţii care aşteaptă o decizie privind statutul lor de azil.