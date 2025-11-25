search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Un fost instructor militar britanic explică lecția cea mai dificilă pentru soldații ucraineni: când să înceteze focul și să economisească muniția

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Unul dintre cele mai complicate aspecte ale instruirii militarilor ucraineni a fost disciplina de foc — acea capacitate de a se opri, de a selecta ținta și de a conserva muniția, în loc să tragă continuu asupra forțelor ruse. Despre această provocare vorbește pentru Business Insider maiorul Maguire, ofițer britanic implicat în programul de instruire condus de Regatul Unit.

Soldați ucraineni pe front/FOTO:Profimedia
Soldați ucraineni pe front/FOTO:Profimedia

Potrivit lui, militarii aflați la antrenamente manifestau o „tendință masivă” de a descărca tot ce aveau în arme imediat ce observau inamicul. „Dacă vezi un rus, tragi până când nu mai reprezintă o amenințare — asta era logica lor”, spune el. Ministerul ucrainean al Apărării nu a comentat afirmațiile.

În câteva minute, pe poligon puteau fi consumate mii de cartușe — un ritm complet nesustenabil, subliniază maiorul. Tocmai aici au intervenit instructorii: identificarea exactă a țintelor, comunicarea rapidă și reacția proporțională au devenit obiectivele centrale ale pregătirii. „A fost cel mai greu lucru de predat”, admite Maguire.

Instructorii britanici spun că antrenamentele nu au eliminat această impulsivitate, ci au încercat să o canalizeze. Iar când ucrainenii trebuiau să răspundă ofensiv, „erau mult mai agresivi decât orice armată occidentală”, afirmă maiorul.

Programul britanic Operation Interflex a instruit până acum peste 56.000 de militari ucraineni, cu sprijinul a 13 state partenere, între care Canada, Australia și Danemarca. Pregătirea îi vizează atât pe recruții noi, cât și pe combatanții cu experiență în luptele cu Rusia. Maguire a condus anul trecut un grup de instruire pentru militarii deja încercați în luptă și a contribuit cu analize privind tacticile din teren — informații folosite de statele occidentale pentru propriile armate.

Muniția, o resursă limitată

Colonelul Boardman, comandantul programului Interflex, explica anterior pentru Business Insider că obiectivul este ca militarii ucraineni „să facă fiecare glonț să conteze”. Spre deosebire de Rusia, care dispune de rezerve considerabile, Ucraina trebuie să gestioneze atent fiecare livrare de muniție și să compenseze întârzierile cauzate de dezbaterile politice din Occident și de propriile limitări industriale.

Aceste constrângeri fac ca lupta Ucrainei să arate complet diferit față de operațiunile purtate de armatele occidentale în ultimele decenii, dominate de avantaj tehnologic și logistic. „Ucrainenii sunt mult mai agresivi decât trupele occidentale”, notează maiorul, explicând că mulți dintre ei vin direct dintr-un război intens, unde resursele sunt puține, dar nevoia de reacție rapidă este enormă.

Occidentul observă atent aceste diferențe. Situațiile cu evacuări întârziate ale răniților, lipsa sprijinului aerian constant sau necesitatea improvizației tactice sunt elemente pe care armatele NATO le studiază, tocmai pentru că s-ar putea confrunta cu ele în viitor.

Ce învață Occidentul de la Ucraina

Maiorul Maguire spune că armata britanică a integrat deja o parte dintre lecțiile venite de pe frontul ucrainean — de la utilizarea dronelor la ritmul avansării trupelor sau modul de construire și folosire a tranșeelor.

Un aspect remarcabil, susține el, este disponibilitatea militarilor ucraineni de a-și asuma riscuri tactice. „Au o imaginație tactică mult mai dezvoltată. Sunt mai puțin constrânși de reguli și proceduri. Uneori, soluțiile lor sunt pur și simplu ingenioase.” Într-un caz, povestește Maguire, un grup de ofițeri ucraineni a conceput un plan de ambuscadă atât de bine adaptat terenului, încât instructorii britanici au recunoscut că nu s-au gândit la acea abordare.

Conducerea Operation Interflex admite că unii dintre cursanți au mai multă experiență reală de luptă decât instructorii lor occidentali. „Uneori era intimidant”, spune Maguire. „În anumite privințe, erau pur și simplu mai buni.”

Totuși, acest lucru nu a împiedicat cooperarea. Mesajul transmis fiecărei noi grupe era simplu: „Nu suntem aici să vă impunem doctrina noastră, ci să vă arătăm alte modalități de a acționa.”

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
digi24.ro
image
SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace cu Rusia în discuțiile de la Geneva
stirileprotv.ro
image
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
gandul.ro
image
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
mediafax.ro
image
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan
libertatea.ro
image
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
digisport.ro
image
Permis B fără examen? Senatul aprobă modificările cerute de Nicușor Dan - reguli noi pentru șoferi
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei
antena3.ro
image
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Celofan, ciolofan sau ceolofan: cea mai comună greșeală pe care o fac românii. Puțini știu varianta corectă
playtech.ro
image
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Cutremur" în gimnastica românească: "Cei de la FIG știu totul!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS: Drona care a pătruns pe teritoriul României, în această dimineață, a fost găsită
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Ramona Eremia!
romaniatv.net
image
Crește prețul alimentelor de bază! Anunț pentru toți românii
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
George Clooney foto Profimedia jpg
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez, o regină în sari! Diva a eclipsat chiar și mireasa la cea mai grandioasă nuntă din India

Click! Pentru femei

image
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol